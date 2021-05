Mercoledi 19 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, Victor

Victor - La storia segreta del Dottor Frankenstein

Daniel Radcliffe e James McAvoy nell'adattamento del romanzo di Mary Shelley. Inseguendo il sogno dell'immortalita', il dottor Frankenstein dara' vita a una creatura mostruosa.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Elle

Golden Globe 2017 come miglior film straniero e miglior attrice al thriller di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert. Una donna inizia un gioco pericoloso per scoprire chi l'ha violentata.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

PadreNostro

Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino, diretto da Claudio Noce in una storia ispirata alla sua vita. Roma, 1976: Valerio assiste all'attentato terroristico ai danni del padre magistrato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Giver - Il mondo di Jonas

Visionario film di fantascienza con Jeff Bridges e Meryl Streep. In una societa' del futuro un ragazzo diventa custode delle Memorie dell'Umanita', scoprendo la verita' sul mondo in cui vive.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Le Belve

Blake Lively, Aaron Johnson e Taylor Kitsch in un thriller di Oliver Stone. Due giovani coltivatori di marijuana entrano in conflitto con i crudeli narcotrafficanti messicani.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Monolith

Prodotto da Sky Cinema, un thriller tratto dall'omonima graphic novel. Da sola nel deserto, una donna deve liberare il suo bambino rimasto chiuso all'interno di una macchina super blindata.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un amore a 5 stelle

Romantica commedia con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. Un candidato al Senato si innamora di una cameriera, ma ha paura che la love story possa compromettere la sua carriera politica.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Sorry We Missed You

Ken Loach dirige una pellicola di denuncia sociale sullo sfruttamento del precariato in Inghilterra. Un corriere freelance si scontra con la mancanza di ogni tipo di tutela del lavoro.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io sono tu

Jason Bateman e Melissa McCarthy in una commedia sul furto d'identita', dai produttori di 'Ted'. Un manager deve rintracciare chi ha rubato gli accessi della sua carta di credito.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Calibro 9

Marco Bocci e Michele Placido nel sequel di 'Milano Calibro 9', il cult degli anni 70 di Fernando Di Leo. Un avvocato finisce nei guai con la 'ndrangheta a causa di una truffa telematica.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il miglio verde

Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Dracula Untold

Nel disperato tentativo di arrestare l'avanzata dei Turchi che minacciano di utilizzare la Transilvania come punto d'appoggio per conquistare il resto dell'Europa, il principe Vlad chiede aiuto ad un'oscura creatura che vive nei meandri di una caverna. In cambio dei poteri che riceve, Vlad rinuncera' per sempre alla sua natura umana.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Ocean's Thirteen

Terzo capitolo della saga diretta da Steven Soderbergh. Reuben Tishkoff, grande amico di Danny Ocean, e' stato colpito da infarto a causa del tradimento di Willy Bank. Quest'ultimo vuole aprire un nuovo casino' a Las Vegas e vuole esserne il controllore assoluto. Ocean richiama in servizio gli amici di sempre con, in piu', un nemico che ora ha mutato campo: Terry Benedict. La vendetta comincia a mettersi in moto e questa volta il fine non e' l'arricchirsi ma e' la difesa dell'amicizia. Con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Gosford Park

Inghilterra primi anni '30. Sir William McCordle e sua moglie Lady Sylvia invitano alcuni parenti ed amici - accompagnati dai relativi domestici - nella loro villa di campagna per trascorrere un weekend di caccia e relax. Tutto sembra procedere per il meglio, con i ricchi signori che si divertono nei salotti dorati e i domestici che si scambiano pettegolezzi nei locali ai piani inferiori, finche' non viene commesso un omicidio. Gli abitanti della casa vengono pregati di non lasciare il luogo del delitto, in modo che la polizia possa raccogliere tutti gli indizi necessari a risolvere il caso.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Il ricco, il povero e il maggiordomo

Aldo e' un venditore abusivo al mercato del quartiere, Giacomo un ricchissimo broker infelicemente sposato con un figlio e Giovanni il suo fedele maggiordomo e autista, fissato con le arti marziali. Un giorno Giacomo e Giovanni investono con la macchina Aldo, e dopo averlo liquidato con una misero risarcimento, Giacomo perde una fortuna finanziaria che aveva investito in un affare nel Burgundi rischiando pure il divorzio. Giovanni vede infrante la speranza di conservare un suo personale tesoretto e di sposarsi con la focosa domestica venezuelana Dolores. L'unica risorsa per entrambi e' affidarsi ad Aldo, che insperabilmente decidera' di aiutarli in cambio di un pagamento profumato. Il destino dei tre sara' legato e si troveranno tutti a vendere tovagliette nel mercato rionale.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)