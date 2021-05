Sabato 29 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, Mosley

American Skin

Nate Parker dirige e interpreta il film Sky Original sulle diseguaglianze razziali. Un padre afroamericano cerca giustizia per il figlio ucciso da un poliziotto durante un controllo.

The Place

Paolo Genovese ('Perfetti sconosciuti') dirige un super cast capitanato da Valerio Mastandrea. Un uomo misterioso esaudisce i desideri dei suoi visitatori in cambio di favori.

Un allenatore in palla

Martin Lawrence in una commedia sui valori dello sport. Cacciato dal giro che conta per il suo temperamento, un famoso coach di basket accetta di allenare una squadra di ragazzi.

Mosley

Toccante pellicola d'animazione. Per liberare i suoi simili dalla schiavitu', il cucciolo di 'torifante' Mosley intraprende un viaggio verso la mitica terra d'origine della sua specie.

Il volo della fenice

Lotta per la sopravvivenza in un'avventura con Dennis Quaid. Sperduti nel deserto, i superstiti di un incidente costruiscono un velivolo di fortuna utilizzando i rottami dell'aeroplano.

Il coraggio di Karen

Inquietante thriller psicologico che rivela le umane ossessioni. Una donna salva la vita di un ragazzo durante una rapina, ma la gratitudine del giovane diventera' ogni giorno piu' morbosa.

Il quiz dell'amore

Avventure e disavventure sentimentali per James McAvoy. Uno studente vuole coronare il sogno di partecipare a un quiz televisivo, mentre cerca di fare breccia nel cuore di una ragazza.

Madame Bovary

Ezra Miller e Mia Wasikowska nell'adattamento del romanzo di Gustave Flaubert. Infelice della vita con il marito, una donna tenta la scalata sociale intrecciando relazioni extraconiugali.

Masterminds - I geni della truffa

Zach Galifianakis commette un crimine per amore nella commedia del regista di "Super Nacho" con Owen Wilson e Kristen Wiig. David e' l'autista di un furgone blindato. La sua e' una vita ordinaria che prende la direzione sbagliata quando, pungolato da una collega di cui e' innamorato, accetta di svaligiare un caveau appropriandosi di 17 milioni di dollari. Un colpo sensazionale, cui seguira' pero' un errore fatale: si fidera' dei suoi complici e sara' costretto a fuggire dalla polizia chiedendo ospitalita' a un losco individuo. Tratto da una storia vera.

A Proposito di Steve

Romanticismo 'on the road' con Sandra Bullock e Bradley Cooper. Una ragazza pianta il suo lavoro di creatrice di cruciverba per seguire un cameraman conosciuto a un appuntamento al buio.

Il concorso

Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw nel biopic su una storica battaglia femminista. Londra, 1970: il 'Women's Liberation Movement' irrompe in segno di protesta al concorso per Miss Mondo.

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco

Cast faraonico per una rapina faraonica. Primo film della trilogia di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon, remake di "Colpo grosso". Danny Ocean, uno scaltro criminale appena uscito di prigione, riunisce una squadra di ladri d'eccellenza per derubare l'amante della ex moglie, proprietario di tre dei maggiori casino' di Las Vegas.

Sherlock Holmes - Gioco di ombre

Secondo capitolo del franchise dedicato al leggendario detective inglese, con Robert Downey Jr. e Jude Law. 1891: una serie di attentati porta l'Europa sull'orlo della guerra. Sherlock Holmes, affiancato dal fidato dottor Watson, indaga, scoprendo che dietro agli attacchi si cela la sua nemesi, il professor James Moriarty. Il professore trama di assassinare un importante uomo politico, scatenando cosi' una guerra con cui lui, che negli ultimi anni ha assunto il controllo delle principali aziende produttrici di armi, si arricchirebbe.

Insieme per forza

Dopo un disastroso primo appuntamento, Jim, A. Sandler, e Lauren, D. Barrymore, genitori single, si ritrovano per caso, in vacanza con le rispettive famiglie.

Benvenuti al Sud

Remake del campione d'incassi francese "Giu' al Nord". Alberto e' un responsabile delle poste della bassa Brianza a un passo dal tanto sospirato trasferimento nel centro di Milano. Quando gli comunicano che la promessa rilocazione gli e' stata revocata per dare precedenza a un collega disabile, Alberto decide di fingersi a sua volta disabile. Durante la visita di controllo, commette pero' un'imprudenza e, come punizione, gli viene imposto un trasferimento in Campania. Per un lombardo abitudinario e pieno di preconcetti sul Sud Italia come lui, la prospettiva di vivere almeno due anni in quei luoghi rappresenta un incubo, cui si prepara con un nuovo guardaroba di vestiti leggeri e giubbotto antiproiettile.

