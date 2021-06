Giovedi 3 Giugno 2021 Sky e Premium Cinema, I calcianti

In ostaggio

Willem Dafoe e Robert Redford in un thriller tratto da una storia vera. La tranquilla vita di un uomo d'affari si trasforma in un incubo quando viene rapito dal suo ex socio.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Colette

Keira Knightley nel biopic sulla scrittrice Gabrielle Sidonie Colette. Protagonista della scena artistica nella Parigi della Belle Epoque, divenne un modello di emancipazione femminile.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



I calcianti

Stefano Lorenzi dirige Guido Caprino e Francesco Scianna in un film che rilancia uno sport antico. Una partita di calcio fiorentino intreccia sei storie fra le vie della citta' toscana.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)



Annie - La felicità e contagiosa

Divertente commedia con Jamie Foxx e Cameron Diaz. Un candidato a sindaco di New York prende in custodia una bambina per apparire come un benefattore agli occhi degli elettori.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



D-Tox

Omicidi in serie in un action con Sylvester Stallone e Kris Kristofferson. Ricoverato in una clinica psichiatrica, un agente dell'FBI indaga sull'omicidio di alcuni pazienti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



L'amore secondo Dan

Romantica commedia di Peter Hedges con Steve Carell e Juliette Binoche. Un uomo conosce una donna affascinante a una riunione di famiglia, senza sapere che e' la fidanzata del fratello.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Cafe' de Flore

Jean-Marc Vallee dirige Vanessa Paradis in un dramma sull'amore e la perdita. Due storie, unite da un filo invisibile, si consumano a Parigi negli anni 60 e a Montreal nel 2011.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Io c'è

Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston in una commedia 'di culto'. Per risollevare le sorti della sua attivita', un albergatore fonda una nuova religione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



In trace

Nei segreti della mente con James McAvoy, Rosario Dawson e Vincent Cassel in un thriller di Danny Boyle. Una ipnoterapeuta aiuta una banda di ladri a recuperare un prezioso quadro rubato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Lacci

Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher, Silvio Orlando e Laura Morante nel dramma familiare di Daniele Luchetti. Una coppia si lascia per l'infedelta' dell'uomo, ma il loro legame non si dissolve.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)



Jason Bourne

Quinto capitolo della saga. Jason Bourne e' stato nuovamente cacciato dalla CIA e viene aiutato da Nick Parsons, un'ex agente della CIA, a entrare in possesso di alcuni file segreti, tra i quali compare il Treadstone in cui Bourne e' coinvolto personalmente. L'operazione di hackeraggio viene, pero', scoperta dall'agente Heater Lee che immediatamente lo riferisce al direttore Dewey, non sapendo, pero', che e' lui stesso la mente del Treadstone. Ormai ricercato da tutta la CIA, Bourne dovra' fuggire, tentando di trovare risposte alle domande sul suo passato. Con Matt Damon

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)



Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello

Il malvagio Sauron, re di Mordor, forgia 20 anelli magici che dona ai signori delle altre Sette che vivono nella Terra di Mezzo tenendo per se' 'L'Unico', l'anello che da' a chi lo indossa la supremazia sugli altri. Scoperto l'oscuro disegno, i 19 signori ingaggiano una sanguinosa battaglia contro Sauron. Ma Isildur - colui che ha tolto l'anello dal dito di Sauron - si rifiuta di gettarlo nelle Gole del Destino, dove il fuoco avrebbe potuto porre fine al suo potere. Cosi' Sauron e' sconfitto, ma fino a quando l'Anello esiste c'e' una possibilita' che egli un giorno ritorni. Prima di morire per mano degli orchetti, Isildur getta l'Anello in un fiume dove, tempo dopo, viene ripescato da Smeagol che si trasforma in Gollum, una creatura malefica. Bilbo riesce a sottrargli l'Anello e a consegnarlo al cugino Frodo. Tocca a lui, insieme alla 'Compagnia dell'Anello', portare 'L'Unico' alle Gole del Destino prima che Sauron lo rivendichi per i suoi oscuri progetti.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)



The Town

Boston, quartiere di Charlestown. La carriera sportiva di Doug si interrompe presto. Amicizie sbagliate e l'eredita' di un padre criminale impongono al giovane la strada della malavita. A capo di una banda di ladri, deruba i caveau delle banche piu' prestigiose della citta'. Tutto va liscio fino a quando, durante una rapina, il suo vecchio amico Jem decide di prendere in ostaggio, per poco tempo, Claire, la direttrice dell'istituto. Dopo la liberazione della ragazza, Doug la insegue per capire le sue abitudini. Appuntamenti fintamente casuali e incontri fugaci creeranno le fondamenta di un'imprevedibile storia d'amore. Almeno fino a quando le bugie non verranno svelate.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)



Che vuoi che sia

Commedia candidata ai Nastri d'Argento, diretto ed interpretato da Edoardo Leo, con Anna Foglietta ("Perfetti sconosciuti") sul tema dei confini etici dei social media.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)