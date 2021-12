Martedi 7 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, Le avventure di un matematico

Dracula Untold

Le origini del vampiro piu' famoso, fra storia e leggenda. Transilvania, 1462. Per sconfiggere l'esercito Ottomano, il Principe Vlad (Luke Evans) stringe un patto di sangue con un demone.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Le avventure di un matematico

Biopic sul grande scienziato Stanislaw Ulam. 1942: il giovane matematico ebreo polacco emigra negli Usa, dove lavorera' nel progetto che portera' alla creazione della bomba atomica.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La cena di Natale

Sequel di 'Io che amo solo te' di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Schermaglie e adulteri turbano l'unita' della famiglia Scagliusi alla vigilia di Natale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Shrek

Oscar 2002 all'animazione che ha rivoluzionato il mondo delle favole. Un orco verde, scorbutico ma dal cuore buono, deve liberare una principessa che nasconde un segreto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche

Owen Wilson e Gene Hackman in un action bellico. Durante la guerra in Bosnia, un ufficiale americano disubbidisce agli ordini per salvare un pilota precipitato in territorio nemico.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

In fondo al bosco

Prodotto da Sky Cinema, un thriller di Stefano Lodovichi. Tommi scompare durante una festa. Anni dopo viene ritrovato un bambino con lo stesso DNA, ma sua madre non lo riconosce.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sliding Doors

Destini paralleli per Gwyneth Paltrow in una commedia di culto prodotta da Sydney Pollack. Di fronte alle porte scorrevoli di una metropolitana, la vita di Helen prendera' due direzioni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lovely Boy

Andrea Carpenzano nel film Sky Original di Francesco Lettieri. L'ascesa e il declino di Nic, in arte Lovely Boy, astro nascente della scena musicale romana finito nel baratro della droga.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il Club dei divorziati

Esilarante commedia francese con Arnaud Ducret. Deluso dal tradimento dell'ex moglie di cui e' ancora innamorato, Ben si unisce all'estroverso amico Patrick per godersi i piaceri della vita.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cops 2 - Una banda di poliziotti Ep. 1 | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

Uno stinco di santo - Claudio Bisio e un grande cast tornano nella commedia Sky Original di Luca Miniero. I Cops, Don Filippo e la magistrata Catia indagano sul furto di una preziosa croce.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Rock'n Roll

Marion Cotillard in una commedia diretta e interpretata da Guillaume Canet. Un attore quarantenne, in crisi dopo il giudizio di una giornalista, fa di tutto per sembrare ancora giovane.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Troy

Colossal epico liberamente ispirato all'Iliade di Omero, con un cast stellare: Brad Pitt ed Eric Bana, Orlando Bloom e Diane Kruger. Nel 1200 a.C. le citta'-stato della Grecia sono unite dal governo di Agamennone. L'unica a non sottomettersi al re acheo e' la citta' di Troia. I principi troiani Paride ed Ettore si recano a Sparta e incontrano Menelao, fratello di Agamennone, per stipulare un accordo di pace, ma Paride intreccia una relazione sentimentale con Elena, la moglie dell'acheo, e la rapisce. Il rapimento di Elena sara' il pretesto perfetto per Agamennone, che da tempo desidera impossessarsi della citta'.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Animali fantastici e dove trovarli

E' il 1926, e il magizoologo Newt Scamander lascia l'Inghilterra alla volta di New York con numerose creature fantastiche racchiuse in una magica valigia. Per un incidente, la sua preziosa valigia col suo magico contenuto viene scambiata con quella del babbano Jakob Kowalski, aspirante pasticcere, il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai, in una New York gia' in subbuglio: una forza misteriosa porta caos e distruzione e i sentimenti anti-magia sono sempre piu' forti. La guerra tra babbani e mondo magico e' sempre piu' vicina. Il regista David Yates ha anche diretto "Harry Potter e l'Ordine della Fenice", "Harry Potter e il principe mezzosangue", "Harry Potter e i Doni della Morte" - Parte 1e Parte 2, mentre la sceneggiatura e' stata curata da J. K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Oliver Twist

Film drammatico tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens, diretto da Roman Polanski ("Il pianista"), con il premio Oscar Ben Kingsley ("Gandhi").Sfuggito dall'istituto di giovani orfani, Oliver Twist si unisce ad un gruppetto di ladruncoli. Ma al primo colpo viene arrestato dalla polizia; quella che per il ragazzo sembra una tragedia, si dimostra invece, una svolta felice, dopo che il facoltoso signor Brownlow ritira la denuncia a suo carico e lo accoglie in casa. Ma i suoi vecchi compagni non intendono rinunciare a lui.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Tutta colpa di Freud

Francesco e' uno psicoterapeuta cinquantenne. Emma, Marta e Sara, sono le tre figlie di cui si e' occupato da solo dopo la separazione. Sono molto diverse sia per eta' che per carattere ma tutte e tre smarrite nelle loro questioni di cuore. Sara ha trent'anni e si e' trasferita a New York per seguire un amore omosessuale ma depressa per l'ennesima delusione, rimette in discussione la propria identita' sessuale, torna a casa e su passi etero. Marta e' la figlia sognatrice, ha una piccola libreria in centro dove conosce e si innamora di scrittori affascinanti che non la ricambiano o di ragazzi complicati come Fabio, sordomuto e ladruncolo. Emma, la minore delle sorelle, e' una diciottenne alle prese con la maturita' e vive una relazione con Alessandro, un uomo di trent'anni piu' vecchio e per di piu' sposato. Poi c'e' Claudia, la moglie di Alessandro, che per ironia della sorte e' la donna di cui Francesco, il papa' delle ragazze, si e' segretamente infatuato, riscoprendo emozioni as...

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)