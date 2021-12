Giovedi 30 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, School of Mafia

School of Mafia

Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi nella commedia di Alessandro Pondi. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per ricevere 'lezioni di mafia'.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Lion - La strada verso casa

Dev Patel ("The Millionaire") e Nicole Kidman nell'emozionante storia vera di un uomo alla ricerca della propria famiglia. Negli anni '80, un bambino di quattro anni, Saroo, sale sul treno sbagliato e dall'India centrale si ritrova nella caotica Calcutta. Solo e spaventato, vive mille peripezie e viene infine condotto in un orfanotrofio. Grazie a un'assistente sociale Saroo viene affidato a una coppia di coniugi australiani. Venticinque anni dopo, ormai studente all'universita' di Melbourne, Saroo usera' i pochissimi ricordi di infanzia e Google Earth per ritrovare la sua casa d'origine.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Family Man

Commedia con Nicolas Cage, Tea Leoni e Don Cheadle. Grazie a un misterioso sconosciuto, un manager scopre come sarebbe stata la sua vita se avesse sposato la sua ex fidanzata.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Rufus e la porta segreta

Avventura in chiave fantastica per un film in tecnica mista. A casa della nonna, Scott e l’amica Emily trovano Rufus, una pelosa creatura che chiede il loro aiuto per salvare il suo regno.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Reazione a catena

Thriller con Keanu Reeves, Morgan Freeman e Rachel Weisz. Chicago: la scoperta di una formula che permette di estrarre energia dall'acqua fa gola sia a una banda di criminali, sia all'FBI.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La Spia - A Most Wanted Man

Dal romanzo del maestro John Le Carre', uno spy-thriller con Philip Seymour Hoffman e Rachel McAdams ("True Detective"). Issa Karpov, un misterioso immigrato di origini russo-cecene, giunge ad Amburgo per recuperare il denaro lasciatogli dal padre e finisce nel mirino dei Servizi Segreti le cui indagini sono condotte da Gunther Bachmann, un cinico agente solitario con alle spalle una serie di fallimenti. Spettera' a lui e alla sua squadra capire se Karpov e' un pericoloso terrorista oppure un innocente al centro di un clamoroso errore. Nel cast, anche Robin Wright, Daniel Bruhl e Willem Dafoe.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La risposta è nelle stelle

Dal romanzo di Nicholas Sparks, una storia romantica con Britt Robertson e Scott Eastwood. Tra un asso del rodeo e una studentessa di arte moderna scoppia una grande passione amorosa.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Miss Marx

Biopic di Susanna Nicchiarelli sulla vita di Eleanor Marx, figlia del celebre Karl, con Romola Garai e Patrick Kennedy. Intelligente e libera, porta avanti l'ideologia del padre, battendosi per le pari opportunità della donne. Ma nel privato la sua determinazione vacilla.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ocean's 8

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna in un'action-comedy dal regista di "Hunger Games'. Dopo cinque anni in carcere a preparare il colpo perfetto, Debbie Ocean passa all'azione e raduna una squadra di rapinatrici: vuole approfittare di una festa da ballo per rubare una collana di diamanti del valore di 150 milioni di dollari custodita all'interno del Metropolitan Museum di New York. Sequel in versione femminile della trilogia formata da "Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco', "Ocean's Twelve' e "Ocean's Thirteen', diretta da Steven Soderbergh, qui in veste di produttore.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il talento del calabrone

Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta in un thriller di Giacomo Cimini. Un DJ radiofonico riceve la chiamata di un uomo che minaccia di farsi esplodere nel centro di Milano.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Father - Nulla è come sembra

Oscar alla sceneggiatura e ad Anthony Hopkins, insieme a Olivia Colman in un film scritto e diretto da Florian Zeller, nel suo esordio alla regia. Londra: un uomo, affetto da demenza senile, si ritrova all’improvviso in casa una figlia e un genero del tutto sconosciuti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Hunter's Prayer - In fuga

Action-thriller con Sam Worthington tratto da "For the dogs", il terzo romanzo di Kevin Wignall. Lucas, un killer solitario, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella, pero', quando e' il momento, non se la sente di sparare e il piano fallisce, mettendo in moto un perverso gioco del gatto col topo. Assassino e vittima sono ora entrambi condannati a morte e quindi costretti a formare una difficile alleanza, mentre vengono braccati in tutta Europa. La loro unica speranza di sopravvivenza e' quella di fermare coloro che hanno ucciso barbaramente la famiglia di Ella e di assicurarli alla giustizia.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Hurricane - Allerta uragano

Dal regista di "The Fast and the Furious", un action-movie mozzafiato. Mentre e' in arrivo un pericolosissimo uragano, un gruppo di criminali tenta di accedere a una cassaforte il cui codice e' conosciuto solo da una giovane che lavora nel campo della sicurezza. Con Maggie Grace

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Ride - Storia di campione

John e' un ragazzino sensibile e intelligente che vive in un contesto difficile: ha un padre violento e un fratello maggiore che fa parte di un gruppo di naziskin. Una notte per difendere la madre dall'ennesima aggressione del padre, John lo accoltella e viene mandato in un carcere minorile. La madre muore quando lui e' ancora in carcere.Il ragazzo dopo 7 anni viene dato in affidamento ad una coppia, Maryanna ed Eldridge Buultjens e con grande stupore, John si ritrova ad avere un padre affidatario di colore. Grazie a questa coppia gentile e coraggiosa, John imparera' a lasciarsi amare, imparera' a superare il pregiudizio razziale, trovera' il coraggio di essere se stesso, difendera' Eldridge da quel gruppo di naziskin di cui lui stesso faceva parte e ritrovera' e salvera' suo fratello da una vita sbandata.Ma soprattutto imparera' ad andare in BMX e grazie all'incoraggiamento del padre, imparera' a non arrendersi e a inseguire i proprio sogni, infatti diventera' un campione di di BMX.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Un'estate al mare

Frizzante commedia balneare ad episodi con Lino Banfi, Enrico Brignano, Gigi Proietti, e Victoria Silvstedt. Tra sole, mare, amori, tradimenti ed equivoci, sette divertenti storie di italiani in vacanza. Il primo episodio, "Il conte di Montecristo", ha come protagonisti Lino Banfi e la prorompente Victoria Silvstedt e si svolge in Puglia. Nicola, tradito dalla moglie 30 anni prima, fugge per la vergogna in Svezia, dove medita vendetta contro chi ha macchiato il suo onore. Torna quindi al suo paese con la bellissima, ma finta moglie svedese e fingendosi milionario. Avra' la sua rivincita. II episodio: "Saracinesca": un ultra della Fiorentina, Massimo Ceccherini, in vacanza a Forte dei Marmi, fa di tutto per incontrare il proprio idolo, il portiere del Real Madrid. Ma per un equivoco entra molto in confidenza con la sua fidanzata venezuelana in cerca di avventure. "Traffico sulla Pontina" e' la scusa inventata da due amanti, Nancy Brilli ed Enrico Brignano, intrappolati in ascensore.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)