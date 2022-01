Venerdi 21 Gennaio 2022 Sky Cinema, The Devil Has a Name

Un fidanzato per mia moglie

Divertente triangolo amoroso con Geppi Cucciari e il duo comico Luca e Paolo. Un uomo assolda un playboy per indurre in tentazione sua moglie e chiedere finalmente il divorzio.

The Devil Has a Name

David Strathairn e Kate Bosworth in un dramma giudiziario, da una storia vera. Un agricoltore sfida l'industria petrolifera accusandola di aver inquinato l'acqua che irriga i suoi terreni.

La voce dell'amore

Intensa storia sui rapporti familiari con Meryl Streep e Renee Zellweger. Giunta al capezzale della madre malata, una giovane giornalista affronta un doloroso viaggio nel passato sepolto.

Biancaneve

Julia Roberts e' la Regina Cattiva in un'irriverente versione della famosa fiaba. Dopo la morte del padre, Biancaneve deve affrontare la perfida matrigna. Sara' aiutata da 7 nanetti briganti.

Un uomo sopra la legge

Action con Liam Neeson al confine tra Messico e Stati Uniti. Un allevatore, veterano del Vietnam, difende un bambino immigrato dagli implacabili assassini di un cartello del narcotraffico.

The Beach

Danny Boyle dirige Leonardo DiCaprio in un avventuroso viaggio verso l'ignoto. Un turista segue una mappa segreta che conduce su un'isola paradisiaca abitata da una piccola comunita'.

Amore, cucina e curry

Dal regista di 'Chocolat', commedia sull'arte culinaria con Helen Mirren. Preoccupata dalla concorrenza, una chef dichiara guerra a un bistrot indiano. Ma sottovaluta il talento del rivale.

C'era una volta un'estate

Commedia stravagante con Steve Carell, Toni Collette e Sam Rockwell. Un adolescente introverso trova la sua dimensione grazie all'amicizia con il bizzarro impiegato di un parco acquatico.

Gambit

Colin Firth e Cameron Diaz in una commedia sulla truffa. Un esperto d'arte vuole vendere un falso Monet a un magnate inglese con la complicita' di una vulcanica ragazza americana.

Fast&Furious 9

Nono capitolo della saga con Vin Diesel, Charlize Theron e John Cena. Dominic Toretto riunisce il suo team per fermare il fratello Jakob che ha elaborato un piano per dominare il mondo.

Semina il vento

Nel cuore della Puglia per il film sull'inquinamento ambientale di Danilo Caputo. La 21enne Nica abbandona gli studi per tornare nella sua terra, minacciata da un disastro ecologico.

