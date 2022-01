Lunedi 24 Gennaio 2022 Sky Cinema, I Delitti del BarLume - A Bocce Ferme

I Delitti del BarLume - A bocce ferme | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

Nuove indagini a Pineta nel 18esimo capitolo della produzione Sky Original. Mentre i vecchini aiutano Massimo e la Fusco, Beppe e Tiziana cercano di ritagliarsi del tempo da soli.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

The Father - Nulla è come sembra

Oscar alla sceneggiatura e ad Anthony Hopkins nel film di Florian Zeller con Olivia Colman. Londra: un uomo affetto da demenza senile si ritrova in casa una figlia e un genero sconosciuti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Burn after reading - A prova di spia

Commedia dei Fratelli Coen con Brad Pitt e George Clooney. Per vendicarsi del licenziamento, un agente della CIA scrive le sue memorie top secret. Finiranno nelle mani sbagliate.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Peter Rabbit 2 - Un birbante in fuga

Seconda fantastica avventura per il coniglio creato da Beatrix Potter. Stufo di essere la 'pecora nera' della famiglia, Peter decide di compiere le sue marachelle altrove.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

12 Soldiers

Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Airport '77

Jack Lemmon e James Stewart nel terzo capitolo della saga che ha rilanciato il genere catastrofico. Un lussuoso aereo privato, dirottato da un pilota, precipita nel Triangolo delle Bermude.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Orgoglio e pregiudizio

Keira Knightley in abiti settecenteschi e' l'eroina del classico della letteratura di Jane Austen. L'orgogliosa Elizabeth Bennet s'innamora dell'affascinate e presuntuoso Mister Darcy.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'ultimo appello

Dal libro di John Grisham, legal movie con Chris O'Donnell e Gene Hackman. Un avvocato tenta di salvare il nonno, ex membro del Ku Klux Klan, condannato per la strage di una famiglia ebrea.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il ragazzo invisibile: Seconda generazione

Il sequel di Gabriele Salvatores allarga lo sguardo a un mondo italiano di supereroi. La vita del ragazzo 'speciale' viene sconvolta da un grave lutto e dall'arrivo di due donne misteriose.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

In Bruges - La coscienza dell'assassino

Thriller con Colin Farrell, Brendan Gleeson e Ralph Fiennes. Dopo una missione fallita, due killer inglesi vengono esiliati a Bruges in attesa degli ordini del loro capo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)