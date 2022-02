Lunedi 7 Febbraio 2022 Sky Cinema, Monster Hunter

Monster Hunter

Milla Jovovich in un fanta-action tratto dall'omonima serie di videogame. Un'unita' militare statunitense varca il confine con un'altra dimensione, abitata da terrificanti creature.

La mafia uccide solo d'estate

Pif dirige e interpreta la sua opera prima, al fianco di Cristiana Capotondi. Sicilia anni 70: i misfatti compiuti dalla mafia si intrecciano con la vita sentimentale del giovane Arturo.

I gemelli

Commedia con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, dal regista di 'Ghostbusters'. Due gemelli nati da un esperimento genetico si incontrano dopo anni e scoprono di essere diversi in tutto.

Parental Guidance

Billy Crystal, Bette Midler e Marisa Tomei in una commedia per tutta la famiglia. Due nonni devono badare a tre pestiferi nipotini, molto viziati e ultratecnologici.

Green Zone

Paul Greengrass dirige Matt Damon in un action bellico. L'ufficiale di una squadra speciale in Iraq si ribella ai superiori per scoprire la verita' sulle armi di distruzione di massa.

The Call

Halle Berry e Abigail Breslin in un thriller tesissimo. Una centralinista del 911 deve negoziare con uno psicopatico per salvare una ragazza rapita e rinchiusa in un bagagliaio.

...E alla Fine arriva Polly

Brillante commedia ricca di risate con Ben Stiller e Jennifer Aniston. Tradito dalla moglie in luna di miele, un assicuratore ritrova se stesso grazie a un'ex compagna di scuola (USA 2004)

1917

3 Oscar al capolavoro bellico di Sam Mendes con George MacKay e un grande cast. Due soldati inglesi sono incaricati di portare in territorio nemico un messaggio che salverebbe molte vite.

Se son rose

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia su un eterno Peter Pan. Un cinquantenne single e' costretto dalla figlia a riallacciare i contatti con tutte le sue ex.

American Assassin

Dylan O'Brien e Michael Keaton in un action dal romanzo di Vince Flynn. Sconvolto dalla morte della fidanzata, uccisa in un attentato, uno studente entra nella Cia e diventa un killer.

Tre piani

Nanni Moretti dirige e interpreta l'adattamento del romanzo di Eshkol Nevo, con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. In un condominio romano si intrecciano i destini di tre famiglie.

