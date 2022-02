Mercoledi 16 Febbraio 2022 Sky Cinema, Codice Karim

Codice Karim

Action-thriller di Federico Alotto con Mohamed Zouaoui, Valentina Cervi e Stella Egitto. Il siriano Karim fugge dalla guerra per tornare in Italia e collaborare da infiltrato.

La corrispondenza

Giuseppe Tornatore adatta il suo romanzo in un melodramma con Jeremy Irons e Olga Kurylenko. Un professore svanisce nel nulla, ma fa pervenire all'amante studentessa misteriosi messaggi.

Questione di karma

Fabio De Luigi ed Elio Germano animano un'ironica commedia esoterica. Il facoltoso Giacomo viene convinto da un guru che suo padre si e' reincarnato in Mario, un imbroglione pieno di debiti.

Bugiardo Bugiardo

La comicita' di Jim Carrey esplode in una commedia esilarante. Il piccolo Max esprime il desiderio che il papa', bugiardo cronico, non menta per 24 ore... Sara' una lunga giornata!.

Lara Croft: Tomb Raider

Angelina Jolie nei panni dell'eroina del celebre videogame. L'avventuriera usa le sue armi per sconfiggere una setta interessata a un'antica reliquia che puo' donare poteri illimitati.

Profumo - Storia di un assassino

La storia di uno dei serial killer piu' folli di sempre. Parigi, 1700: Jean-Baptiste Grenouille, dotato di un olfatto finissimo, cerca il profumo perfetto nelle ragazze che uccide.

Endless

Teen-movie paranormale di Scott Speer. L'unione degli innamorati Riley e Chris viene spezzata da un incidente d'auto. Rimasta in vita, Riley si convince che Chris la contatti dall'Aldila'.

Forrest Gump

6 Oscar a una commedia cult degli anni 90, con Tom Hanks per la regia di Robert Zemeckis. Le incredibili vicende di un uomo ingenuo ma ottimista sullo sfondo di 30 anni di storia americana.

La fine del mondo

Pazzesca commedia fuori dagli schemi con Simon Pegg e Nick Frost. Cinque amici si riuniscono dopo tanti anni per un'epica gara di bevute, ma vengono travolti da un'invasione aliena.

40 carati

Bugie, depistaggi e un diamante prezioso per un thriller con Sam Worthington ed Elizabeth Banks. Un poliziotto accusato di aver commesso un furto minaccia di saltare da un cornicione.

Mondocane

Alessandro Borghi in una storia di amicizia e crimine ambientata in una Taranto post-apocalittica. Due ragazzi vogliono entrare nella gang delle formiche, guidata dal minaccioso Testacalda.

