Venerdi 25 Febbraio 2022 Sky Cinema, La notte del giudizio per sempre

La notte del giudizio per sempre

Quinto capitolo della saga survival prodotta da Jason Blum. Un gruppo di ribelli vuole far durare per sempre la folle anarchia criminale dello 'sfogo', in cui ogni delitto e' condonato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21,15/canale 313)

Tutto può succedre a Broadway

Commedia di Peter Bogdanovich che dirige Owen Wilson, Imogen Poots e Jennifer Aniston. Una escort accetta l'allettante proposta di un cliente e intraprende la carriera di attrice.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

.. e fuori nevica!

Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Giorgio Panariello in una buffa commedia degli equivoci. Tre fratelli sono costretti a vivere insieme se vogliono beneficiare dell'eredita' della madre.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Qua la zampa!

Dal regista di 'Hachiko', un'altra storia di amore e fedelta'. Il simpatico Bailey, con la voce di Gerry Scotti, sa che il suo compito e' restare accanto a Ethan e nulla glielo impedira'.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Twister

Action catastrofico con Helen Hunt e Bill Paxton. Una studiosa di tornado, con un trauma alle spalle, affronta la sua sfida piu' grande quando un tremendo uragano scatena la sua furia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Io ti troverò

Verita' sconvolgenti attendono Aaron Paul, protagonista di un dramma dai numerosi colpi di scena. Interrogato sulla scomparsa della fidanzata, David sospetta di essere stato ingannato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

A casa tutti bene

Piefrancesco Favino e Stefano Accorsi nel film corale di Gabriele Muccino. Gli equilibri di una famiglia si sfaldano durante un soggiorno forzato su un'isola del Mediterraneo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vita Segreta di Maria Capasso

Luisa Ranieri nella storia di una donna che scala il mondo del crimine. Una vedova napoletana in difficolta' accetta l'aiuto di un malavitoso, finendo per diventarne amante e complice.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ocean's 8

Rapina del secolo in una action-comedy con Sandra Bullock, Anne Hathaway e Cate Blanchett. 8 rapinatrici progettano il furto di una collana di diamanti al Metropolitan Museum di New York.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Poliziotto in prova

Action-comedy con Ice Cube, Kevin Hart e Lawrence Fishburne. Un agente di polizia trascina il futuro cognato in un giro di pattuglia per sincerarsi che sia degno di sposare sua sorella.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Blade Runner

Il cult di fantascienza di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer. In una cupa Los Angeles distopica, l'ex poliziotto Rick Deckard insegue quattro pericolosi replicanti ribelli.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)