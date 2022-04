Giovedi 14 Aprile 2022 Sky Cinema, Il collezionista di carte

Blackhat

Michael Mann dirige Chris Hemsworth in un thriller 'digitale'. Gli attacchi di un misterioso hacker convincono l'Fbi a servirsi di Nick Hathaway, pirata informatico rinchiuso in prigione.

Il collezionista di carte

Paul Schrader dirige Oscar Isaac, Tye Sheridan e Willem Dafoe. Un giocatore d'azzardo mette a frutto la sua abilita' girando per i casino' quando incontra un ragazzo in cerca di vendetta.

Asterix&Obelix al servizio di sua maestà

Gerard Depardieu e Catherine Deneuve nel quarto live-action dedicato ai due impavidi Galli. La regina di Britannia chiede l'aiuto di Asterix e Obelix per fronteggiare l'avanzata dei Romani.

Sorelle Vampiro - Vietato mordere!

Dal romanzo di Franziska Gehm, una magica avventura per ragazzi. Le adolescenti Silvania e Dakaria, meta' umane e meta' vampire, affrontano gli imprevisti del trasferimento in un'altra citta'.

Tango & Cash

Sylvester Stallone e Kurt Russell in un action con Jack Palance. Due poliziotti diversi in tutto lavorano insieme per contrastare le gesta sanguinarie di un astuto narcotrafficante.

Il caso Freddy Heineken

Un famoso caso di cronaca per Anthony Hopkins, Jim Sturgess e Sam Worthington. 1983: una banda dai criminali elabora un piano per sequestrare il magnate della birra Freddy Heineken.

Sapori e dissapori

Romantic comedy tra i fornelli con Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart. La vita di una chef stellata di New York viene stravolta da una nipotina in affido e dal nuovo aiuto cuoco.

La scelta di Sophie

Oscar e Golden Globe a Meryl Streep in un melodramma con Kevin Kline. New York, 1947: una donna polacca sopravvissuta ai lager stringe una profonda amicizia con un aspirante scrittore.

Ma che colpa abbiamo noi

Commedia corale di e con Carlo Verdone, Margherita Buy e Anita Caprioli. Dopo la morte della loro psicanalista, otto pazienti decidono di proseguire la terapia di gruppo autogestendosi.

L'agenzia dei bugiardi

Graffiante commedia con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi e Massimo Ghini. Il titolare di un'agenzia che fornisce alibi agli adulteri si innamora della figlia di un cliente.

The Way Back

Peter Weir racconta un'impresa disperata in un film con Jim Sturgess, Ed Harris e Colin Farrell. Evasi da un lager siberiano, un gruppo di uomini intraprende una fuga in condizioni estreme.

