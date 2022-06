Martedi 14 Giugno 2022 Sky Cinema, Barb e Star vanno a Vista Del Mar

Barb e Star vanno a Vista Del Mar

Kristen Wiig e Annie Mumolo in una colorata commedia con Jamie Dornan. In vacanza in una localita' della Florida, due donne single dovranno salvare l'intera cittadina da un piano criminale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

America Latina

Elio Germano nello spiazzante thriller dei fratelli D'Innocenzo. Latina: un dentista vive in una villa con la sua famiglia. Un giorno, scendendo nelle cantine, incontra l'assurdo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ballerina

Incantevole film d'animazione sull'importanza di inseguire sempre i propri sogni. Appassionata di danza classica, Felicie fugge dalla rurale Bretagna per esibirsi all'Opera di Parigi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Corto circuito

Commedia e fantascienza in un cult anni 80. Un robot capace di provare emozioni fugge dalla fabbrica e si rifugia nella casa di una ragazza, braccato dal suo inventore e dall'esercito.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il risolutore - A Man Apart

Revenge movie con Vin Diesel e Timothy Olyphant. Un poliziotto impegnato nella lotta al narcotraffico usa metodi poco ortodossi contro il criminale che gli ha ucciso la moglie.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Contagion

Thriller di Steven Soderbergh con Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Marion Cotillard e Jude Law. Un virus sconosciuto miete migliaia di vittime, scatenando una psicosi collettiva.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Made in Italy

Liam e Micheal Neeson in una commedia che attinge alla loro esperienza di vita. Un artista inglese cerca di ricucire i rapporti con il figlio durante un soggiorno in Toscana.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Oslo

Biopic HBO prodotto da Steven Spielberg, con Andrew Scott e Ruth Wilson. 1993: con la mediazione di un ministro norvegese si avviano i negoziati per siglare la pace fra Israele e Palestina.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io e Angela

Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli in una commedia surreale. Un uomo riceve la visita dell'Angelo della Morte: una donna seducente con cui stringe un accordo dalle conseguenze inattese.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Sing 2 - Sempre più forte

Sequel di successo del musical animato targato Illumination. Il koala Buster Moon e i suoi amici affrontano ogni imprevisto per esibirsi nel prestigioso Crystal Tower Theater.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Imitation Game

Oscar alla sceneggiatura per la biografia di Alan Turing, interpretato da Benedict Cumberbatch. Genio indiscusso del XX secolo, fu incaricato di decrittare il codice Enigma dei nazisti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)