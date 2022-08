Giovedi 25 Agosto 2022 Sky Cinema, Gli Anni Belli

Gli anni belli

Maria Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta in una commedia ambientata negli anni 90. Costretta a passare le vacanze nel solito campeggio, la ribelle Elena vivra' un'estate indimenticabile.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Tutti lo sanno

Il regista premio Oscar Asghar Farhadi dirige Penelope Cruz e Javier Bardem in un dramma familiare. Una festa di nozze e' turbata da un tragico evento che svela segreti del passato.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Viaggio in paradiso

Action con Mel Gibson. Messico: un detenuto tenta l'evasione insieme a un bambino, tenuto prigioniero perche' possiede lo stesso gruppo sanguigno di un criminale in attesa di trapianto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Labyrinthus

Avventura cibernetica fra vita reale e mondo virtuale. Il quattordicenne Frikke deve rintracciare il creatore di un videogame per liberare un'amica rimasta bloccata all'interno del gioco.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Antigang - Nell'ombra del crimine

Action con Jean Reno, Alban Lenoir e Caterina Murino. Parigi: una squadra di poliziotti dai metodi poco ortodossi si lancia all'inseguimento di una spietata banda di rapinatori killer.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo nel buio - Man in the Dark

Stephen Lang nel sequel thriller a tinte horror prodotto da Sam Raimi. Un militare non vedente sprigiona la sua rabbia contro altri intrusi per difendere se stesso e una ragazzina.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mia moglie è un fantasma

Commedia con Dan Stevens, Isla Fisher e Judi Dench. Per ritrovare l'ispirazione, uno scrittore si rivolge a una medium, che rievoca lo spirito dell'ex moglie e ingelosisce l'attuale sposa.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Qui rido io

Toni Servillo interpreta Eduardo Scarpetta nel biopic di Mario Martone premiato con 2 David di Donatello 2022. La storia dell'attore napoletano da cui sono nati i tre fratelli De Filippo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sposami, stupido!

Tarek Boudali dirige e interpreta una commedia degli equivoci. Per ottenere la cittadinanza francese, uno studente marocchino chiede al suo migliore amico di fingersi gay e di sposarlo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Corsa contro il tempo - The Desperate Hour

Naomi Watts in un incalzante thriller di Phillip Noyce. Una giovane vedova riceve un messaggio allarmante: un uomo armato sta tenendo in ostaggio alcuni studenti nella scuola di suo figlio.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Saturno contro

Ferzan Ozpetek dirige un dramma corale con Stefano Accorsi, Margherita Buy e Pierfrancesco Favino. La serenita' di un gruppo di amici viene sconvolta quando uno di loro viene a mancare.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Jack Reacher - Punto di non ritorno

Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)