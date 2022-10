Domenica 2 Ottobre 2022 Sky Cinema, Ondata calda

Ondata calda

Thriller ricco di passione con Kat Graham e Merritt Patterson. La bella e ambiziosa Claire si innamora della moglie del suo capo, ritrovandosi avviluppata in una torbida rete di seduzione.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La padrina - Parigi ha una nuova regina

Isabelle Huppert in un avvincente poliziesco. Parigi: una traduttrice del reparto antidroga entra nel crimine dopo aver ascoltato un'importante intercettazione telefonica.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Departed - Il bene e il male

4 Oscar a un thriller di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson. Un agente lavora sotto copertura in un clan mafioso, ma anche tra gli sbirri c'e' un infiltrato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il piccolo Lord

Rick Schroder e Alec Guinness nel celebre film dal romanzo di Frances H. Burnett. Un anziano nobile inglese nomina suo erede il nipotino americano e lo invita nel suo castello per educarlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Scontro tra titani

La mitologia greca in un action con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes. Perseo guida la spedizione di guerrieri contro Ade, il dio degli Inferi che vuole spodestare Zeus.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

47 metri - Great White

Dai produttori di '47 Metri', una nuova avventura in acque inesplorate con Katrina Bowden. Su un'isola australiana, cinque persone seguono le tracce di un cadavere divorato dagli squali.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La risposta è nelle stelle

Dal romanzo di Nicholas Sparks, una storia romantica con Britt Robertson e Scott Eastwood. Tra un asso del rodeo e una studentessa di arte moderna scoppia una grande passione amorosa.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La terra

Un'intensa storia familiare di e con Sergio Rubini al fianco di Fabrizio Bentivoglio. Un professore di Milano torna in Puglia per vendere la casa di famiglia e affronta antichi rancori.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Scappo a casa

Aldo Baglio per la prima volta 'da solista' in una commedia di Enrico Lando. Un meccanico razzista perde i documenti durante un viaggio a Budapest e viene scambiato per un clandestino.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Petra 2 - Un bastimento carico di riso

Paola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. La morte di un senzatetto costringe Petra e Antonio a confrontarsi con una spietata realta'.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Full Time - Al cento per cento

Eric Gravel dirige Laure Calamy, entrambi premiati a Venezia. Parigi: nel giorno di un importante colloquio di lavoro, una madre sola viene ostacolata da un paralizzante sciopero dei mezzi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

The Suicide Squad - Missione suicida

James Gunn dirige Margot Robbie e Idris Elba nell'irriverente film sugli antieroi DC Comics. Harley Quinn e gli altri villain si alleano con la Task Force X per una misteriosa missione.,ì

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)