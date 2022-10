Mercoledi 19 Ottobre 2022 Sky Cinema, Al di lÃ  delle apparenze

Al di là delle apparenze

Thriller hitchcockiano con Samara Weaving e Zach Avery. Sam scopre l'esistenza di un'attrice identica alla sua fidanzata, uccisa da un killer, e vola a Hollywood per chiarire il mistero.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Cuore sacro

Ferzan Ozpetek dirige Barbora Bobulova, premiata con il David di Donatello. Una ricca affarista eredita un antico palazzo, ma l'incontro con una bambina la cambiera' nel profondo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Hitch - Lui sì che capisce le donne

Commedia romantica con Will Smith, Eva Mendes e Kevin James. Un esperto in seduzione e' bravo a dare i giusti consigli agli altri, ma non riesce ad aiutare se stesso.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Clifford - Il grande cane rosso

Avventurosa commedia tratta dai libri di Normal Bridwell. Una ragazza riceve in dono da un misterioso uomo anziano un cucciolo di cane rosso, che presto assumerà proporzioni gigantesche.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Town

Ben Affleck scrive, dirige e interpreta un thriller con Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively. Un abile rapinatore s'innamora della direttrice della banca che ha svaligiato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Everest

Avventura sulla vetta del mondo con Jason Clarke, Josh Brolin, Sam Worthington e Keira Knightley. Due differenti spedizioni sfidano l'Everest ma vengono sorprese da un'immane tempesta.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

20 anni di meno

Romantica commedia nella Parigi glamour dell'alta moda. Per mostrare uno spirito giovanile e ottenere una promozione, una giornalista di 38 anni finge di avere una storia con un ventenne.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il collezionista di carte

Paul Schrader dirige Oscar Isaac, Tye Sheridan e Willem Dafoe. Un giocatore d'azzardo mette a frutto la sua abilita' girando per i casino' quando incontra un ragazzo in cerca di vendetta.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un paese quasi perfetto

Commedia con Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone. Tre amici decidono di aprire una fabbrica per risollevare le sorti di un borgo della Basilicata, ma avranno bisogno di un medico.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Crazy, Stupid Love

Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore in una commedia romantica. Un giovane seduttore aiuta un marito tradito e lasciato dalla moglie a rimettersi in gioco.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Tapirulàn

Claudia Gerini debutta alla regia con un film che la vede anche protagonista. Un incontro inaspettato costringe una consulente psicologica online ad affrontare il suo passato irrisolto

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Robin Hood

Ridley Scott dirige Russell Crowe e Cate Blanchett. Tornato in patria dopo aver combattuto per l'Inghilterra, un arciere si ribella all'usurpatore del trono di re Riccardo I.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)