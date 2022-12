Martedi 6 Dicembre 2022 Sky Cinema, A Christmas Story Christmas

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

The Batman

Robert Pattinson e' il supereroe di Gotham City nella versione noir di Matt Reeves, con Zoe Kravitz e Colin Farrell. Batman segue gli indizi misteriosi lasciati da un sadico serial killer.

A mano disarmata

Claudia Gerini nel biopic sulla giornalista Federica Angeli. La cronista de 'La Repubblica' indaga sulla criminalita' organizzata di Ostia. Le ritorsioni non tarderanno ad arrivare.

A Christmas Story Christmas

Sequel della commedia anni 80 con Peter Billingsley. Ormai adulto, Ralphie torna nella sua casa d'infanzia per regalare alla famiglia un magico Natale, ma niente va come dovrebbe.

La bussola d'oro

Un Oscar al fantasy con Daniel Craig e Nicole Kidman, dal romanzo di Philip Pullman. Una bambina e il suo 'daimon' devono sfidare una strega in un luogo popolato da strane creature.

Army of One

Survival movie nel segno dell'action con Ellen Hollman. Catturata dai narcos che hanno ucciso suo marito, un'agente speciale mostra ai suoi aguzzini di essere un'invincibile guerriera.

The Lodgers - Non infrangere le regole

Horror gotico tra antenati maligni e rigide tradizioni. Irlanda,1920: in una grande casa di campagna dalla macabra atmosfera, due gemelli sono prigionieri di misteriose presenze

Una sirena a Parigi

Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle in una magica avventura su un amore impossibile. Un cantante si prende cura di una sirena ferita, ma cade vittima della sua voce ammaliante.

Memory Box

La guerra in Libano in un mosaico di ricordi. Montreal: il passato di Maia torna a galla quando la figlia apre una scatola di sue memorie, risalenti ai tempi del conflitto civile a Beirut.

Big Daddy - Un papa' speciale

Commedia con uno scatenato Adam Sandler. Accusato dall'ex fidanzata di essere inaffidabile, Sonny accetta di fare da padre al figlio di un amico per dimostrare la propria maturita'.

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia con Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro. Per far fallire Babbo Natale, un'azienda infiltra un truffatore al Polo Nord.

Captain Fantastic

Miglior regia a Cannes (Un Certain Regard) per Matt Ross. Un padre ribelle (Viggo Mortensen) cresce i figli nella foresta, ma e' costretto a fare i conti con la societa' dei consumi.

