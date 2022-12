Venerdi 9 Dicembre 2022 Sky Cinema, Il Grande Gioco Ep. 7 e 8

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Il Grande Gioco Ep. 7 e 8

Elena pubblica il video di Quintana e Valeria. Corso riesce a riportare Quintana all'Atletico Madrid e ad incastrare Elena. Dino e Corso riescono a estromettere Elena e Kirillov dalla ISG. Prima di morire Dino fa una scelta inaspettata.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Sognando Marte

Romanticismo e fantascienza con Lana Condor, Cole Sprouse e Zach Braff. 2049: due studenti universitari uniscono le forze per ricongiungersi con i propri partner sul Pianeta Rosso.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

A Christmas Reunion

Romantica commedia natalizia con Denise Richards e Patrick Muldoon. Alla vigilia di Natale, Amy scopre di dover gestire insieme al suo ex fidanzato una panetteria ricevuta in eredita'.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mio fratello rincorre i dinosauri

Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una pellicola di formazione di Stefano Cipani. Un adolescente si confronta con la disabilita' del fratellino, affetto dalla sindrome di Down.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Salt

Angelina Jolie, Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor in uno spy-action. Un'agente della CIA, accusata di tradimento, affronta una corsa contro il tempo per provare la sua innocenza.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Scream

Quinto capitolo della saga con Neve Campbell e Courteney Cox. Ghostface torna a uccidere senza pietà. Lo sceriffo chiede aiuto ai supestiti del massacro che sconvolse Woodsboro in passato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Duplicity

Clive Owen e Julia Roberts in una commedia intessuta di doppio gioco. Due spie industriali, ex agenti segreti ed ex amanti, uniscono i loro intenti per impadronirsi di una formula segreta.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il mio amico Einstein

Biopic su Albert Einstein con Andy Serkis. Sullo sfondo della Prima guerra mondiale, le teorie dello scienziato tedesco colpiscono l'immaginazione di un fisico di Cambridge.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Omicidio a Los Angeles

Eccentrica commedia Sky Original con Mel Gibson e Charlie Hunnam. Un ex poliziotto lascia la sua casa nel bosco per indagare su un delitto di cui e' stato accusato un divo della tv.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cetto c'è senzadubbiamente

Terzo capitolo di successo per il carismatico personaggio di Antonio Albanese. La vita di Cetto in Germania e' scossa dalla rivelazione della zia morente: e' l'erede naturale di un principe.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il buono, il brutto e il cattivo

Versione restaurata del celebre western di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef ed Eli Wallach. Guerra di Secessione americana: tre pistoleri inseguono un carico d'oro.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)