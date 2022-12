Lunedi 12 Dicembre 2022 Sky Cinema, The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Dal romanzo di Jo Nesbo, Sky Original di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In fuga verso l'estremo Nord, John conosce Lea e Caleb, unica speranza di salvezza da un destino segnato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313, SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

Romanzo di una strage

Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino nel film di Marco Tullio Giordana che ricostruisce i fatti di Piazza Fontana, quando l'esplosione di una bomba segno' l'inizio degli Anni di piombo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La vita è meravigliosa

L'intramontabile classico di Frank Capra con James Stewart. Nell'America del Dopoguerra, un uomo sull'orlo della bancarotta ha deciso di suicidarsi, ma un angelo interviene in suo aiuto.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Hugo Cabret

5 Oscar alla pellicola di Martin Scorsese con Asa Butterfield e Ben Kingsley. Parigi, 1931: un orfanello, alle prese con un automa da ricostruire, incontra un misterioso illusionista.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Ultimatum alla Terra

Keanu Reeves e Jennifer Connelly nel remake di un classico della fantascienza. Un alieno sbarca a New York per consegnare un messaggio agli umani e salvarli dalla crisi del pianeta.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

All My Life

Jessica Rothe e Harry Shum Jr. in una storia vera dove l'amore supera ogni limite. La vita di una coppia e' lacerata dall'insorgere di una malattia terminale. Decideranno di non arrendersi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Angeli d'acciaio

Golden Globe ad Anjelica Huston per il film con Hilary Swank nei panni della femminista Alice Paul. Primi 900: un gruppo di attiviste americane si batte per il diritto di voto alle donne.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Modalità aereo

Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell'aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

7 donne e un mistero

Un super cast femminile in una commedia di Alessandro Genovesi tinta di giallo. Riunite per la Vigilia di Natale, le donne di una famiglia sono sospettate dell'omicidio del padrone di casa.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La foresta dei pugnali volanti

Spettacolare action diretto da Zhang Yimou. Cina, anno 859 d.C., la dinastia Tang arresta una ragazza cieca, sospettata di appartenere ai ribelli che vogliono rovesciare l'impero.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)