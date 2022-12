Martedi 13 Dicembre 2022 Sky Cinema, Il mammone

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Il mammone

Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro e Andrea Pisani nel remake della commedia francese 'Tanguy'. Due genitori esasperati si alleano per cacciare di casa il viziato figlio ultratrentenne.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

C'era una volta il West

Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

A Christmas Kiss - Un Natale al bacio

Amore sotto l'albero per Elisabeth Rohm. Una designer d'interni bacia uno sconosciuto in ascensore, ma in seguito scopre che si tratta del boyfriend della sua odiosa datrice di lavoro.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303 e SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)

Clifford - Il grande cane rosso

Avventurosa commedia tratta dai libri di Norman Bridwell. Una ragazzina riceve in dono da un misterioso uomo anziano un cucciolo di cane rosso, che presto assumerà proporzioni gigantesche.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

3 Days To Kill

Kevin Costner in un action scritto da Luc Besson. Parigi: un agente della CIA gravemente malato accetta un'ultima missione in cambio di un farmaco sperimentale che potrebbe salvarlo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La casa delle bambole - Ghostland

Pascal Laugier dirige un macabro horror. Una donna si trasferisce con le figlie in una villa spettrale. Le nuove arrivate subiranno un trauma che le perseguitera' per sempre.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Colpo d'amore

Emma Thompson e Pierce Brosnan in una romantica commedia investigativa. Un businessman parte con l'ex moglie alla caccia dell'uomo che lo ha truffato. E si riaccende un antico amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il male non esiste

Orso d'oro al Festival di Berlino 2020 per l'acclamato film di Mohammad Rasoulof. Quattro storie ambientate nell'Iran contemporaneo per una riflessione sulla pena di morte.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Miss Detective

Sandra Bullock in una commedia a tinte rosa. Per fermare un killer che ha promesso di colpire durante l'elezione di Miss America, l'FBI invia un'agente in incognito fra le concorrenti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Dal romanzo di Jo Nesbo, Sky Original di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In fuga verso l'estremo Nord, John conosce Lea e Caleb, unica speranza di salvezza da un destino segnato.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Romanzo di una strage

Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino nel film di Marco Tullio Giordana che ricostruisce i fatti di Piazza Fontana, quando l'esplosione di una bomba segno' l'inizio degli Anni di piombo.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)