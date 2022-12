Giovedi 15 Dicembre 2022 Sky Cinema, Confusi e felici

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Confusi e felici

Commedia di Massimiliano Bruno con Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta. Quando un terapeuta depresso lascia il lavoro, i pazienti decidono di fargli tornare la gioia di vivere.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Una vita in fuga

Sean Penn dirige e interpreta con la figlia Dylan il biopic su John Vogel. La doppia vita del piu' famoso e inafferrabile truffatore d'America, raccontata dal punto di vista della figlia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il piccolo Lord

Rick Schroder e Alec Guinness nel celebre film dal romanzo di Frances H. Burnett. Un anziano nobile inglese nomina suo erede il nipotino americano e lo invita nel suo castello per educarlo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Viaggio al centro della Terra

Brendan Fraser nel remake di un classico degli anni 50. Tre esploratori si inoltrano sotto la superficie terrestre alla scoperta di un regno sconosciuto, abitato da minacciose creature.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Operazione U.N.C.L.E.

Spy-comedy di Guy Ritchie con Henry Cavill e Alicia Vikander. Durante la Guerra Fredda, un agente della Cia collabora con un collega del Kgb per sgominare un'organizzazione criminale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Le apparenze

Noir tra amore e gelosia dal romanzo di Karin Alvtegen. La tranquilla vita di due coniugi francesi a Vienna cambia drasticamente quando lui si innamora dell'insegnante di suo figlio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Espirazione

Un Oscar al melodramma con Keira Knightley, James McAvoy e Saoirse Ronan. Una ragazza accusa di stupro l'innocente fidanzato della sorella: una colpa per cui non si dara' pace.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La scuola cattolica

Dal romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega, Stefano Mordini dirige Valeria Golino, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli nel film che ripercorre il Massacro del Circeo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

L'allenatore nel pallone 2

Sequel della celebre commedia con Lino Banfi nei panni del mister Oronzo Cana' che riporta la Longobarda in serie A. Tra le apparizioni eccellenti: Del Piero, Gattuso, Materazzi e Totti.-

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Tourist

Thriller con Johnny Depp, Angelina Jolie e Paul Bettany. In Italia per superare una crisi amorosa, un americano incontra una donna che lo coinvolge in una rete di pericoli mortali.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Hope

Stellan Skarsgard in una toccante pellicola sul tema della malattia. Una regista teatrale scopre di avere pochi mesi di vita e affronta la tragica notizia insieme alla sua famiglia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Inception

4 Oscar al visionario action di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio. Un uomo in grado di entrare nei sogni degli altri riceve un delicato incarico da un industriale.

(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313)