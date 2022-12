Lunedi 26 Dicembre 2022 Sky Cinema, Animali fantastici - I segreti di Silente

Sky Cinema porta il cinema a casa tua - Anche a Natale, Sky porta il cinema a casa tua. È questa la promessa della nuova campagna di Sky Cinema. Con Sky Cinema è possibile godere di oltre 200 prime visioni all’anno,con il meglio del cinema italiano e internazionale e un’offerta vastissima di generi, ed in più gli abbonati Sky Cinema possono aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ senza costi aggiuntivi sul proprio abbonamento. E nel periodo più magico dell’anno la programmazione sarà più ricca che mai.

IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA

Animali fantastici - I segreti di Silente

Terzo blockbuster della saga prequel di 'Harry Potter' con Eddie Redmayne, Jude Law e Mads Mikkelsen. Silente incarica Newt Scamander di formare una squadra per fermare Grindelwald.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301, SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313 e SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il traditore

Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del 'boss dei due mondi', Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, che testimonio' nel maxiprocesso contro Cosa Nostra.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fuga dal Natale

Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd in una briosa commedia natalizia. Una coppia decide di passare il Natale ai Caraibi. Ma il ritorno improvviso della figlia cambiera' i loro piani.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Killer Elite

Nel segno dell'action con Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen. Un sicario, ritiratosi a vita privata, torna alla ribalta per liberare il suo mentore, prigioniero di un sultano.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Angeli e Demoni

Ron Howard dirige nuovamente Tom Hanks in un thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Uno studioso e' chiamato a decifrare un simbolo enigmatico. E' l'inizio di una serie di misteri.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Hitch - Lui sì che capisce le donne

Commedia romantica con Will Smith, Eva Mendes e Kevin James. Un esperto in seduzione e' bravo a dare i giusti consigli agli altri, ma non riesce ad aiutare se stesso.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Alta moda

Nathalie Baye e Lyna Khoudri in un film che omaggia un nobile mestiere. Parigi: la responsabile della sartoria Dior assume come stagista la ragazza che l'ha derubata sulla metropolitana.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

L'ora Legale

Gli irresistibili Ficarra e Picone in una commedia sull'Italia di oggi. Gli elettori di un paesino siciliano scelgono un sindaco la cui 'eccessiva' onesta' avra' imprevedibili effetti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Beata Te

Serena Rossi e Fabio Balsamo nella commedia Sky Original di Paola Randi. Marta riceve la visita dell'Arcangelo che le annuncia l'arrivo di un figlio. Basteranno 14 giorni per decidere?.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A Beautiful Mind

Vincitore di 4 premi Oscar, con Russell Crowe. Il ritratto del genio matematico John Forbes Nash, uomo di grande talento afflitto da una grave forma di schizofrenia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)