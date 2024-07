Guida TV Sky Cinema e NOW: Mamma mia!, Venerdi 12 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), "Mamma mia!" ti porterà nelle atmosfere festose del musical basato sulle canzoni degli Abba. Con Meryl Streep e Pierce Brosnan, segui la storia di Sophie che, per il suo matrimonio, invita tre ex amanti di sua madre nella speranza di scoprire chi è il suo vero padre. Su Sky Cinema Due HD (canale 302), alle 21:15, puoi vedere "The Untouchables - Gli intoccabili", un capolavoro diretto da Brian De Palma con Kevin Costner, Robert De Niro e Sean Connery, premiato con un Oscar e un Golden Globe. Ambientato nella Chicago degli anni '30, una squadra speciale cerca di incastrare il famigerato gangster Al Capone. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "Spider-Man 3" continua la saga di Peter Parker interpretata da Tobey Maguire. In questo terzo capitolo, Spider-Man affronta i suoi demoni interiori e due supernemici dopo essere stato infettato da un parassita alieno.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "Il cacciatore e la regina di ghiaccio" è il prequel di "Biancaneve e il cacciatore". Con Charlize Theron, Chris Hemsworth e Jessica Chastain, il film segue un cacciatore e una guerriera che difendono la loro terra da due streghe maligne. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), puoi vedere "The Plane". Gerard Butler interpreta un pilota che, dopo un atterraggio di emergenza su un'isola sperduta, deve allearsi con un criminale per salvare i passeggeri. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "The Last Death" con Kuno Becker è un thriller avvolto nel mistero. Durante un uragano, un medico soccorre un giovane senza identità né memoria, scoprendo una verità scioccante.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "Quel momento imbarazzante" è una commedia divertente con Zac Efron. Tre amici fanno un patto per rimanere single, ma le tentazioni della Grande Mela li metteranno alla prova. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "Vendetta" è un thriller storico con Christopher Walken. Ambientato nella New Orleans del 1890, il film racconta di un gruppo di immigrati siciliani accusati dell'omicidio del capo della polizia. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), "Mai Stati Uniti" di Carlo Vanzina è una commedia con Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini. Cinque persone scoprono di essere figli dello stesso padre e, per ricevere l'eredità, devono spargerne le ceneri in Arizona.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Caracas" con Marco D'Amore e Toni Servillo ti porta in una Napoli che affascina e terrorizza, dove tre personaggi cercano una via di salvezza. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino è una rilettura della Seconda guerra mondiale con Brad Pitt e Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l'Oscar. Un gruppo di soldati americani viene inviato a Parigi per uccidere Hitler.

