Guida TV Sky Cinema e NOW: Men in Black: International, Sabato 20 Luglio 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301), "Men in Black: International" è il quarto capitolo della celebre saga. Con Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel cast, il film segue Molly, che realizza il sogno di entrare nell'agenzia segreta Men in Black e, insieme a un collega, deve smascherare una spia nella filiale di Londra. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21:15, "First Man - Il primo uomo" è un biopic che racconta la missione spaziale che portò alla conquista della Luna. Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong in questo film diretto da Damien Chazelle, che ha ottenuto 1 Oscar e 1 Golden Globe. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303), "Jack Ryan: L'iniziazione" è il quinto film della saga ispirata ai romanzi di Tom Clancy. Chris Pine veste i panni di Jack Ryan, che vola a Mosca per fermare un piano terroristico che minaccia l'economia degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21:00, "Trash" è una pellicola d'animazione ecologista realizzata da Luca Della Grotta e Francesco Dafano. La storia segue una banda di rifiuti che parte alla ricerca della Piramide magica, il posto dove potranno essere riciclati. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), "Soldado" è il sequel di "Sicario", diretto da Stefano Sollima e interpretato da Benicio Del Toro e Josh Brolin. Il film segue un uomo misterioso ingaggiato dall'FBI per intensificare la guerra al narcotraffico tra Messico e Stati Uniti. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Petra - Stagione 2 Episodio 1" presenta il nuovo episodio della serie gialla con Paola Cortellesi. Petra e Antonio indagano sull'omicidio di un uomo misterioso all'interno di un comprensorio di lusso.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "Lovers" è una commedia romantica di Matteo Vicino che esplora le vicende amorose di quattro ragazzi attraverso storie parallele e sviluppi imprevedibili. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21:00, "The Hours" è un dramma che ha vinto Oscar, Golden Globe e Orso d'Argento a Berlino. Nicole Kidman interpreta Virginia Woolf, la cui storia si intreccia con quella di due donne vissute in epoche diverse. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309), "Scordato" è una commedia di Rocco Papaleo, che recita anche nel film. La trama segue un accordatore di pianoforti che scopre di avere una contrattura "emotiva".

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Mamma Mia! - Ci risiamo" è il sequel del musical di successo con Lily James e Amanda Seyfried. Sophie è impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia e ripercorre la vita di sua madre, interpretata da Meryl Streep. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Unbroken" è un war movie biografico di Angelina Jolie, scritto dai fratelli Coen. Racconta la storia dell'atleta Louis Zamperini, catturato dai giapponesi nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale.

