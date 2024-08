Guida TV Sky Cinema e NOW: Dream Horse, Sabato 3 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti aspetta una programmazione ricca e variegata. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "Dream Horse", un'emozionante storia vera con Toni Collette e Damian Lewis. Ambientato in Galles, il film racconta di una cassiera che convince i suoi concittadini a investire in un purosangue per partecipare a un prestigioso concorso ippico. Su Sky Cinema Due HD, allo stesso orario sul canale 302, c'è "Il Padrino", il primo capitolo della leggendaria saga di Francis Ford Coppola, che ha conquistato 3 Oscar. Il film segue l'ascesa di Mike Corleone nella malavita dopo un attentato al padre, con Marlon Brando e Al Pacino protagonisti. Su Sky Cinema Collection HD, alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "I delitti del Barlume - Il re dei giochi", una commedia gialla ispirata ai bestseller di Marco Malvaldi, in cui un incidente d'auto scatena le indagini di Massimo e dei suoi vivaci amici.

Per i più giovani e le famiglie, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304 c'è "Casper", una commedia fantastica con Christina Ricci e Bill Pullman che racconta la storia di un esperto di fantasmi e sua figlia che incontrano Casper, il tenero fantasma di un bambino. Su Sky Cinema Action HD, sempre alle 21:00 sul canale 305, puoi vedere "Run All Night - Una notte per sopravvivere", con Liam Neeson in un avvincente action di Jaume Collet-Serra, dove un ex killer affronta il crimine organizzato per salvare suo figlio. Per una suspense avvincente, su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306 c'è "Decision to Leave", un noir hitchcockiano premiato a Cannes con Park Chan-Wook alla regia, dove un detective si innamora della moglie di una vittima di suicidio sospetta.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21:00 sul canale 307, trovi "Una lunga domenica di passioni", un dramma sentimentale diretto da Jean-Pierre Jeunet con Audrey Tautou, che segue una donna alla ricerca del fidanzato disperso durante la Prima Guerra Mondiale. Per un dramma intenso, su Sky Cinema Drama HD, sempre alle 21:00 sul canale 308, c'è "The Wife - Vivere nell'ombra", con Glenn Close e Jonathan Pryce, che esplora i segreti di una coppia sposata e la sorprendente verità che emerge. Mentre su Sky Cinema Comedy HD, allo stesso orario sul canale 309, puoi ridere con "Thank You for Smoking", una commedia politicamente scorretta diretta da Jason Reitman, che segue un uomo che difende i diritti dei tabagisti.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD, alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente, troverai "Mi rifaccio vivo", che esplora le disavventure di Biagio Bianchetti e "BlacKkKlansman", il pluripremiato film di Spike Lee che segue un poliziotto afroamericano infiltrato nel Ku Klux Klan.

Dream Horse

Toni Collette e Damian Lewis in un’emozionante storia vera. Galles: una cassiera convince i suoi concittadini a investire su un purosangue per partecipare a un prestigioso concorso ippico.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Padrino

3 Oscar al primo capitolo della saga di Francis F. Coppola, con Marlon Brando e Al Pacino. Dopo l'attentato al padre, Mike comincia l'ascesa nella malavita a capo della famiglia Corleone.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del Barlume - Il re dei giochi

Giallo e risate nella prima commedia targata Sky Cinema tratta dai bestseller di Marco Malvaldi. Un incidente d’auto scatena le fantasie investigative di Massimo e degli arzilli vecchietti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Casper

Christina Ricci e Bill Pulman in una commedia fantastica. Un esperto di fantasmi e sua figlia, in missione in un castello, fanno la conoscenza di Casper, il tenero spettro di un bambino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Run All Night - Una notte per sopravvivere

Liam Neeson in un action di Jaume Collet-Serra con Ed Harris. Un ex killer alcolizzato sfida il crimine organizzato irlandese per salvare il figlio, scomodo testimone di un omicidio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Decision to Leave

Miglior regia a Cannes a Park Chan-Wook per un noir hitchcockiano. Uno strano suicidio in montagna porta un detective a sospettare della moglie della vittima, innamorandosene all'istante

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Una lunga domenica di passioni

Jean Pierre Jeunet dirige Audrey Tautou in un toccante dramma sentimentale. Una donna affronta gli orrori della Prima Guerra Mondiale per cercare il fidanzato, dato per disperso.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Wife - Vivere nell'ombra

Golden Globe a Glenn Close, al fianco di Jonathan Pryce in un dramma che scava nei segreti di una coppia sposata. La moglie di uno scrittore premio Nobel rivela una sconcertante verita'.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Thank You for Smoking

Jason Reitman dirige Aaron Eckhart in una commedia politicamente scorretta contro la campagna antifumo. Un uomo difende i diritti dei tabagisti e delle multinazionali del tabacco.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mi rifaccio vivo

Biagio Bianchetti, il protagonista della storia, ha un nemico sin dai tempi della scuola, tal Ottone Di Valerio, che immagineremo quale il classico figlio di papà. Ottone è sempre arrivato primo in tutto, coprendo di Biagio e lasciandogli il posto di eterno secondo. In seguito all’ennesima sconfitta, pensando di mettere finalmente un punto alle sue disgrazie, Bianchetti decide di farla finita. Ma una volta morto, scopre che per via di una buona azione che aveva compiuto in vita, ha diritto a una specie di bonus.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

BlacKkKlansman

Gran Premio della Giuria a Cannes per Spike Lee e Oscar alla sceneggiatura. Un poliziotto afroamericano si infiltra nel Ku Klux Klan per indagare sul razzismo nell'America degli anni 70.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)