Guida TV Sky Cinema e NOW: God is a Bullet, Giovedi 15 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 (canale 301), va in onda God is a Bullet, un thriller crudo diretto da Nick Cassavetes. Il film segue il detective Bob Hightower, interpretato da Nikolaj Coster-Waldau, che si infiltra in una setta satanica dopo il rapimento della figlia. Con la partecipazione di Maika Monroe e Jamie Foxx, la pellicola esplora temi di vendetta e sacrificio con un tono viscerale e intenso. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 (canale 302), puoi vedere Un altro ferragosto, il sequel di Ferie d’agosto di Paolo Virzì. Questo film riporta in scena le famiglie Molino e Mazzalupi quasi trent'anni dopo, esplorando i cambiamenti e i nuovi conflitti che emergono quando le due famiglie si ritrovano a Ventotene. Il film offre una riflessione ironica e profonda sulle dinamiche familiari e sociali. Per gli amanti del mistero, Sky Cinema Collection HD alle 21:15 (canale 303) presenta il secondo episodio della nuova stagione de I delitti del BarLume, intitolato La girata. In questo episodio, un incidente mortale durante una battuta di caccia rivela una verità più complessa. Con il consueto mix di giallo e commedia, l'episodio mantiene alta la tensione e l'interesse.

Sky Cinema Family HD alle 21:00 (canale 304) trasmette La fabbrica di cioccolato, il remake di Tim Burton del classico degli anni '70. Con Johnny Depp nei panni di Willy Wonka, il film offre un'esperienza visiva e narrativa unica, con colori vivaci e ambientazioni stravaganti, adatta per tutte le età. Per chi cerca azione, Sky Cinema Action HD alle 21:00 (canale 305) propone Braven - Il coraggioso, con Jason Momoa nei panni di un taglialegna che deve proteggere la sua famiglia da una banda di trafficanti di droga in un paesaggio innevato e isolato. Il film promette intense scene di combattimento e adrenalina. Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 (canale 306) offre Adagio, un noir diretto da Stefano Sollima con un cast d'eccezione, tra cui Pierfrancesco Favino e Toni Servillo. Il film esplora il declino di tre leggende della Roma criminale, affrontando temi di potere e caducità con un'atmosfera cupa e decadente.

Per una commedia vivace, Sky Cinema Romance HD alle 21:00 (canale 307) presenta Magic Mike. Diretto da Steven Soderbergh e ispirato alla vera storia di Channing Tatum, il film segue la vita di Mike, uno stripper di successo, esplorando i suoi sogni e le sue sfide in un mix di divertimento e critica sociale. Sky Cinema Drama HD alle 21:00 (canale 308) trasmette Colette, un biopic con Keira Knightley che racconta la vita della scrittrice Gabrielle Sidonie Colette, dalle sue origini in una famiglia rurale alla sua ascesa come icona della letteratura e simbolo di emancipazione femminile. Infine, su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 (canale 309), puoi vedere Come ti rovino le vacanze, una commedia on the road con Ed Helms e Christina Applegate. La storia segue le disavventure di una famiglia in viaggio verso un parco giochi, con eventi catastrofici che trasformano la loro vacanza in un'esperienza memorabile.

Per chi ha perso le proiezioni di ieri, Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco e Ligabue - 30 anni in un giorno sono disponibili in replica su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sui canali 310 e 311 rispettivamente.

God is a Bullet

Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe e Jamie Foxx nel film Sky Original di Nick Cassavetes. Per salvare la figlia, il detective Bob Hightower si infiltra in una setta satanica.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un altro ferragosto

Un grande cast di star italiane nel seguito del cult di Paolo Virzì "Ferie d’agosto". Quasi trent'anni dopo, le famiglie Molino e Mazzalupi si incontrano di nuovo a Ventotene

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - La girata

Secondo episodio della nuova stagione de I Delitti del Barlume. Durante una battuta di caccia tra amici ci scappa il morto. Un incidente? Solo la Fusco e Massimo sapranno darci una risposta.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La fabbrica di cioccolato

Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni '70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell'eccentrico Willy Wonka.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Braven - Il coraggioso

Action tra i boschi innevati con Jason Momoa. Un taglialegna deve difendere la propria famiglia da una banda di trafficanti che ha nascosto un carico di droga nella sua baita.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Adagio

Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini nel noir di Stefano Sollima. Il declino inesorabile e struggente di tre vecchie leggende della Roma criminale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Magic Mike

Steven Soderbergh dirige Channing Tatum e Matthew McConaughey in una commedia sul mondo degli spogliarellisti. Un imprenditore si trasforma di notte in un trasgressivo stripper.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Colette

Keira Knightley nel biopic sulla scrittrice Gabrielle Sidonie Colette. Protagonista della scena artistica nella Parigi della Belle Epoque, divenne un modello di emancipazione femminile.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ti rovino le vacanze

Ed Helms, Christina Applegate e Chevy Chase in una commedia 'on the road'. Una simpatica famiglia, in viaggio verso un insolito parco giochi, affronta una serie di catastrofici eventi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco

Colpo grosso a Las Vegas per George Clooney, Brad Pitt e un cast di stelle. Un ex galeotto raduna dieci complici per rapinare un caveau nella capitale del gioco d'azzardo

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Ligabue - 30 anni in un giorno

Ligabue fa i conti con i suoi ricordi e con la sua carriera nel biopic incentrato sul leggendario concerto di Campovolo del 2022.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)