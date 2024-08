Guida TV Sky Cinema e NOW: Mindcage - Mente Criminale, Lunedi 19 Agosto 2024

Questa sera su Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film , spaziando dal thriller psicologico al dramma familiare, passando per avventure di fantascienza e commedie leggere. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 e Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, trovi "Mindcage - Mente Criminale", un thriller psicologico che segue due detective mentre cercano di fermare un serial killer che copia il modus operandi di un assassino già in carcere. I detective, in un disperato tentativo di fermare il nuovo assassino, decidono di interrogare proprio il killer imprigionato, immergendosi nei meandri oscuri della mente umana. Se sei in cerca di un dramma toccante, su Sky Cinema Due HD alle 21.15 va in onda "La stanza del figlio", un film di Nanni Moretti premiato con la Palma d'Oro a Cannes, che esplora il dolore di una famiglia che affronta la perdita di un figlio. Questo film offre una narrazione delicata e profonda delle dinamiche familiari di fronte al lutto, mostrando come ogni membro della famiglia cerca di superare la tragedia.

Gli amanti dell'azione possono sintonizzarsi su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 per vedere "L'ultima alba", un film di guerra con Bruce Willis e Monica Bellucci, che segue una squadra di Navy Seal in una missione di salvataggio in Nigeria. Questo film, ambientato in un contesto di guerra, esplora il coraggio e il sacrificio in situazioni estreme. Per un'avventura di fantascienza classica, Sky Cinema Family HD alle 21.00 trasmette "E.T. L'extra-terrestre", il celebre capolavoro di Steven Spielberg. Questo film emozionante racconta la storia di un bambino che scopre un alieno sulla Terra e tenta di proteggerlo dagli scienziati che lo vogliono catturare, mentre cerca di aiutarlo a tornare a casa. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, trovi "Oblivion", un film di fantascienza con Tom Cruise ambientato in una Terra post-apocalittica. Cruise interpreta un riparatore di droni che scopre una sconvolgente verità che cambia la sua percezione della missione e del mondo in cui vive.

Per una serata più leggera, Sky Cinema Romance HD alle 21.00 propone "Piovuta dal cielo", una commedia romantica con Ben Affleck e Sandra Bullock, in cui un viaggio per un matrimonio si trasforma in un'avventura imprevedibile che sconvolge i piani del protagonista e mette in discussione le sue certezze. Se preferisci il dramma storico, Sky Cinema Drama HD alle 21.00 trasmette "Il discorso del re", la storia ispirante di Re Giorgio VI e del suo logopedista, che lo aiuta a superare la balbuzie in un momento cruciale per il Regno Unito. Questo film, vincitore di 4 Oscar, è un ritratto umano e toccante di una figura storica determinante. Per chi ha voglia di ridere, su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 c'è "Cetto c'è, senzadubbiamente", il terzo capitolo delle avventure comiche di Cetto La Qualunque, interpretato da Antonio Albanese. In questa nuova avventura, Cetto scopre di essere l'erede di un principe, scatenando una serie di situazioni assurde e divertenti.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, puoi recuperare i film della prima serata: "Eravamo bambini", un dramma intenso sulla vendetta e la perdita dell'innocenza, e "La nostra storia", che racconta la vita di una famiglia colombiana negli anni '70 e '80. Questi film offrono storie profonde e coinvolgenti per chi cerca narrazioni più riflessive.

Mindcage - Mente Criminale

Impegnati nell'indagine su un serial killer che imita il modus operandi di un suo 'collega' rinchiuso in carcere, due detective si rivolgono proprio a quest'ultimo per raccogliere indizi sufficienti a catturare l'assassino.

La stanza del figlio

Palma d'Oro a Cannes per la toccante pellicola di Nanni Moretti, anche protagonista con Laura Morante. Legami familiari attraversati da luci e ombre, fino all'irruzione del dolore.

L'ultima alba

War movie di Antoine Fuqua con Bruce Willis e Monica Bellucci. Nella Nigeria lacerata dalla guerra, un team di Navy Seal porta in salvo i pazienti di una dottoressa americana in missione.

E.T. L'extra-terrestre

4 Oscar all'emozionante capolavoro di fantascienza di Steven Spielberg. Un bambino protegge dagli scienziati un alieno rimasto sulla Terra e lo aiuta a tornare sul suo pianeta.

Oblivion

Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko in un blockbuster di fantascienza. Terra, 2077: l'arrivo di una donna a bordo di un'astronave complica la missione di un riparatore di droni.

Piovuta dal cielo

Ben Affleck e Sandra Bullock in una commedia sentimentale 'on the road'. In viaggio verso la Georgia per sposarsi, un redattore di New York incontra una ragazza che gli fa perdere la testa.

Il discorso del re

4 Oscar al film con Colin Firth e Geoffrey Rush. Un eccentrico logopedista viene incaricato di curare la balbuzie di re Giorgio VI, salito sul trono inglese dopo l’abdicazione del fratello.

Cetto c'è, senzadubbiamente

Terzo capitolo di successo per il carismatico personaggio di Antonio Albanese. La vita di Cetto in Germania è scossa dalla rivelazione della zia morente: è l'erede naturale di un principe.

Eravamo bambini

Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice e Massimo Popolizio in un film tra vendetta e innocenza perduta. Vent'anni dopo aver assistito a un crimine le storie di quattro coetanei si intrecciano di nuovo.

La nostra storia

Javier Camara nel racconto di una famiglia e della Colombia degli anni 70 e 80. Tornato a Medellín, Héctor evoca la figura del padre, medico e attivista inviso al regime paramilitare.

