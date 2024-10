Guida TV Sky Cinema e NOW: Dangerous - Pericoloso, Domenica 6 Ottobre 2024

Domenica 6 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, non perdere Dangerous - Pericoloso, un action avvincente con Scott Eastwood, Famke Janssen e Mel Gibson. La trama segue un ex detenuto sociopatico che, dopo la misteriosa morte del fratello, infrange la libertà vigilata per scoprire la verità. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, puoi vedere Promises, una commedia romantica con Pierfrancesco Favino e Kelly Reilly, tratta dall'omonimo libro di Amanda Sthers. La storia ruota attorno a un padre di famiglia che incontra una donna in procinto di sposarsi, scoprendo un colpo di fulmine inaspettato. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, si presenta Star Trek: Generazioni, il settimo film della saga che segna il passaggio dalla serie classica alla Next Generation. In questa avventura, il Capitano Picard si imbarca in una missione per far luce sulla scomparsa di Kirk e dell'Enterprise, unendo le forze con il leggendario capitano.

Per gli amanti dell'animazione, su Sky Cinema Family HD alle 21:00 c'è Madagascar, un classico che racconta le avventure di un leone, una giraffa, un ippopotamo e una zebra che evadono dallo zoo di New York per vivere emozionanti esperienze nella giungla. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, puoi vedere Il mio nome è Nessuno, un capolavoro dello 'spaghetti western' con Terence Hill e Henry Fonda. Il film, restaurato e prodotto da Sergio Leone, narra l'ultima impresa di un anziano pistolero prima di lasciare il Far West. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense HD, c'è Nina dei Lupi, un thriller che si svolge in un mondo colpito da un'improvvisa tempesta solare che rende inutilizzabili le apparecchiature elettroniche. In questo contesto, una neonata viene trovata in un piccolo paesino tra le montagne e viene chiamata Nina, portando a una serie di eventi drammatici.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00, puoi vedere Spoiler Alert, una toccante love story con Jim Parsons, che racconta la vita di un giornalista e di un fotografo la cui felice relazione viene messa a dura prova da una tragica notizia, aprendo la porta a riflessioni profonde sull'amore e la perdita. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, è il turno di Papillon, un remake del cult del 1973 con Charlie Hunnam e Rami Malek. La pellicola racconta la storia di Henri Charrière, un uomo condannato ingiustamente all'ergastolo che tenta la fuga da un campo di lavoro, affrontando avventure e pericoli lungo il cammino. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy HD, non perdere Noi e la Giulia, una commedia diretta e interpretata da Edoardo Leo. La trama segue tre quarantenni in crisi esistenziale che decidono di aprire un agriturismo, portando a situazioni divertenti e riflessioni sulla vita e sull'amicizia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, puoi rivedere Pompei, un action storico con Kit Harington. Il film racconta le gesta di un eroico gladiatore che deve salvare la sua amata da un senatore romano mentre la lava del Vesuvio sommerge la città, in un susseguirsi di azione e dramma. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, torna La sala professori, un film che narra le avventure di un'insegnante idealista in una scuola di Amburgo. La sua indagine su alcuni furti nella scuola spera di fare giustizia, ma le sue azioni scatenano una reazione incontrollabile tra studenti e colleghi

