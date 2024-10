Guida TV Sky Cinema e NOW: French Girl, Mercoledi 23 Ottobre 2024

Mercoledi 23 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, potrai vedere French Girl, una frizzante commedia romantica con Zach Braff e Vanessa Hudgens. La storia ruota attorno a un insegnante di Brooklyn che sta per chiedere la mano della fidanzata, ma il suo piano viene complicato dall'improvviso incontro con una vecchia fiamma, creando situazioni esilaranti e imbarazzanti che metteranno alla prova le sue scelte romantiche. Sky Cinema Due HD propone alle 21:15 Dogman, un film diretto da Luc Besson che racconta la vita di Douglas, interpretato da Caleb Landry Jones. Fin dalla sua infanzia, Douglas è vittima delle violenze del padre, ma trova la sua salvezza nell’amore per i cani. Questa favola amara, in concorso a Venezia, esplora temi di resilienza e redenzione attraverso la connessione con gli animali. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection HD, verrà trasmesso King Kong, il celebre reboot diretto da Peter Jackson che ha ricevuto tre Oscar. Ambientato negli anni '30, il film segue una troupe di documentaristi che si imbatte in un gigantesco gorilla su un'isola remota. Con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody, questa epica avventura unisce azione e dramma in un racconto senza tempo.

Sky Cinema Family HD offre alle 21:00 Max Steel, un fanta-action ispirato al giocattolo della Mattel. La storia segue Max, il figlio di uno scienziato misteriosamente scomparso, che scopre di possedere poteri sovrumani grazie all’amicizia con un alieno. Un film ricco di avventure e scoperta di sé, ideale per un pubblico giovane. Alle 21:00 su Sky Cinema Action HD, andrà in onda un film con Tom Cruise, un action adrenalinico in cui un ex ufficiale si reca in una cittadina per scoprire i mandanti di una strage di cui è accusato un cecchino dell'esercito. La pellicola promette colpi di scena e sequenze d'azione avvincenti. Sky Cinema Suspense HD propone alle 21:00 Il fuoco del peccato, un noir intrigante con Ray Nicholson, che si trova coinvolto in una rete di seduzione e mistero tessuta da Diane Kruger. La trama si sviluppa in un’atmosfera tesa, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD, verrà trasmesso Il sole a mezzanotte, una struggente storia d'amore che vede Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger nei ruoli principali. Katie, affetta da una rara malattia che la costringe a evitare la luce solare, trova l'amore con Charlie sotto il chiaro di luna, creando momenti toccanti e romantici. Sky Cinema Drama HD presenta alle 21:00 Space Cowboys, un film che vede Clint Eastwood alla regia e come protagonista, insieme a Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Quattro anziani astronauti vengono chiamati a riparare un satellite russo in avaria, in un'avventura che unisce umorismo e nostalgia. Su Sky Cinema Comedy HD, alle 21:00, andrà in onda Il principe cerca moglie, una commedia cult degli anni '80 diretta da John Landis, con Eddie Murphy e Arsenio Hall. L'erede al trono di Zamunda fugge a New York per cercare il vero amore, fingendosi povero, dando vita a una serie di situazioni comiche e affettuose.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15, puoi rivedere Un fidanzato per mia moglie, la commedia romantica che esplora la crisi di coppia tra Camilla e Simone. Dopo due anni di convivenza, decidono di consultare una terapeuta di coppia alla vigilia della separazione, in cerca di una soluzione ai loro problemi. Infine, Sky Cinema Due +24 HD trasmette alle 21:15 Oppenheimer, l'ultimo capolavoro di Christopher Nolan. Tratto da una storia vera, il film racconta la vita dell'inventore della bomba atomica, interpretato da Cillian Murphy, e ha conquistato ben sette statuette agli Oscar. Una visione imperdibile che unisce storia e cinema in modo straordinario.

