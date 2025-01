Guida TV Sky Cinema e NOW: Madame Clicquot, Lunedi 6 Gennaio 2025

Lunedi 6 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Madame Clicquot racconta la vera storia di Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot, una delle prime e più celebri donne imprenditrici nella storia dello Champagne. Dopo la morte del marito, Barbe-Nicole decide di prendere in mano le redini della famiglia e dell’azienda vinicola, affrontando con determinazione e coraggio le sfide di un mondo dominato dagli uomini. La sua dedizione e la sua passione per la vigna la porteranno a diventare la "dama dello Champagne", un titolo che le è valso il rispetto e la fama internazionale. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Full Metal Jacket, un capolavoro di Stanley Kubrick che racconta la durezza della guerra del Vietnam attraverso gli occhi di un gruppo di giovani soldati. Interpretato da Matthew Modine, il film segue il duro addestramento di un gruppo di marines sotto la guida di un sergente spietato, per poi spostarsi nel cuore della guerra, dove gli stessi uomini dovranno confrontarsi con la brutalità e l’assurdità del conflitto. Un film che esplora il lato umano e la follia della guerra. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Mission Impossible - Fallout è il sesto capitolo della saga action con Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt. Diretto da Christopher McQuarrie, il film vede Hunt impegnato in una missione disperata per recuperare una valigia contenente plutonio. Durante la sua indagine, dovrà affrontare il temibile gruppo terrorista che minaccia la pace mondiale e smascherare una rete di tradimenti e alleanze oscure. Azione adrenalinica e colpi di scena mozzafiato.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Pan - Viaggio sull'isola che non c'è è una rivisitazione del mito di Peter Pan diretta da Joe Wright. Il film racconta le avventure di un orfano di dodici anni, interpretato da Levi Miller, che viene catapultato in un mondo fantastico popolato da pirati, guerrieri e fate. Lì scoprirà il suo destino e il suo ruolo di eroe, mentre affronta la minaccia del perfido Capitano Hook, interpretato da Hugh Jackman. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Spider-Man: Far from Home è un cinecomic di grande successo che vede Tom Holland nel ruolo di Peter Parker. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Peter si trova ad affrontare nuovi nemici, i cosiddetti Elementali, durante una vacanza scolastica in Europa. Con l'aiuto del misterioso Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal, Spider-Man dovrà proteggere il mondo e scoprire che le sue nuove alleanze potrebbero non essere quelle che sembrano. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Thirteen Days è un thriller politico che rivive i 13 giorni di crisi dei missili cubani, uno dei momenti più critici della Guerra Fredda. Kevin Costner interpreta Kenneth O'Donnell, il consigliere di John F. Kennedy, che, insieme al presidente, cerca di gestire una situazione che potrebbe scatenare la Terza guerra mondiale. Il film è un’intensa rievocazione della diplomazia, delle pressioni politiche e della determinazione per evitare il conflitto nucleare.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Ghost - Fantasma è una pellicola senza tempo che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori. Interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, il film racconta la storia di Sam, un uomo ucciso in un tentativo di rapina, il cui spirito resta intrappolato tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Con l'aiuto della medium Oda Mae, Sam cerca di proteggere la sua fidanzata Molly da una minaccia imminente, in un mix di romanticismo, dramma e soprannaturale. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Le ragazze di Wall Street è un film ispirato a una storia vera che segue un gruppo di spogliarelliste che decidono di unirsi per truffare i ricchi clienti di un club esclusivo di Manhattan. Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles interpretano le protagoniste di questa pellicola che esplora il lato oscuro dell’avidità e del potere, mettendo in evidenza la forza e la determinazione di donne che cercano di ottenere giustizia. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, I delitti del BarLume - Il battesimo di Ampelio è l'undicesimo film tratto dai romanzi di Marco Malvaldi. In questo episodio, il neoarrivato Beppe e il commissario Fusco sono alle prese con la misteriosa morte di un prete. Tra gialli e risate, la pellicola porta avanti il tono ironico e i personaggi affascinanti della serie, con il consueto mix di indagine e umorismo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Sherlock Holmes è una rilettura dinamica del celebre detective, interpretato da Robert Downey Jr., che, insieme al fedele Watson (Jude Law), deve risolvere un caso che unisce magia nera, omicidi e misteri oscuri. La pellicola, diretta da Guy Ritchie, mescola azione, indagine e un pizzico di mistero soprannaturale, dando vita a un’avventura affascinante e coinvolgente. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Gravity, vincitore di sette premi Oscar e un Golden Globe, è un film di fantascienza diretto da Alfonso Cuarón. Con protagonisti Sandra Bullock e George Clooney, il film segue due astronauti che, a causa di un incidente, si ritrovano alla deriva nello spazio profondo, cercando disperatamente di sopravvivere mentre la loro navetta è distrutta. Un’esperienza visiva straordinaria che esplora la solitudine, la resistenza umana e la speranza.

