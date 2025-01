Guida TV Sky Cinema e NOW: I dannati, Mercoledi 15 Gennaio 2025

Mercoledi 15 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, Beata ignoranza, una brillante commedia di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann e Marco Giallini. Ernesto e Filippo, due insegnanti di liceo dai caratteri opposti, si ritrovano a scontrarsi non solo per questioni professionali, ma anche per un passato che li lega indissolubilmente. Divisi dall’amore per la stessa donna, i due si trovano ora su fronti opposti riguardo all’utilità dei social network: Ernesto, tradizionalista e scettico, li considera inutili e dannosi, mentre Filippo, più moderno e tecnologico, ne è un fervente sostenitore. Tra situazioni esilaranti e riflessioni sulla società digitale, i due riscopriranno quanto sia importante trovare un equilibrio tra vecchio e nuovo. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, I dannati, un dramma storico diretto da Roberto Minervini, premiato al Festival di Cannes. Ambientato durante la guerra di Secessione, il film segue una compagnia di volontari dell'Unione inviata verso le terre inesplorate dell’Ovest americano. Attraverso il viaggio, i soldati affrontano non solo le difficoltà del territorio selvaggio e ostile, ma anche le divisioni interne, le ambizioni personali e le profonde lacerazioni morali provocate dal conflitto. Una narrazione potente e visivamente straordinaria, che riflette sulla brutalità della guerra e sulla resistenza dell’animo umano. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Transformers - L'ultimo cavaliere, il quinto capitolo della saga diretta da Michael Bay. Mark Wahlberg torna nei panni di Cade Yeager, che si ritrova a collaborare con personaggi inaspettati, tra cui Sir Edmund Burton, interpretato da Anthony Hopkins. Con la Terra in pericolo a causa di una nuova minaccia aliena, gli umani e gli Autobot devono unire le forze per scoprire segreti millenari e fermare l’imminente distruzione. Azione frenetica, effetti speciali straordinari e un intreccio epico caratterizzano questo episodio della celebre serie.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Snow Dogs - Entriamo in scena, una commedia d’azione che unisce umorismo e avventura. Max, un rottweiler super addestrato, si infiltra sotto copertura in un mondo insolito: un prestigioso concorso di bellezza per cani. La sua missione, però, non è conquistare il trofeo, ma smascherare una banda di criminali e salvare un raro cucciolo di panda rapito. Con colpi di scena e situazioni spassose, il film è un mix perfetto per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Monkey Man, debutto alla regia di Dev Patel. Ambientato nell’India contemporanea, il film racconta la storia di Kid, un ex lottatore clandestino che decide di affrontare il passato doloroso e vendicare l’assassinio di sua madre. Tra corruzione dilagante, disuguaglianze sociali e degrado urbano, Kid lotta per ritrovare un senso di giustizia in un mondo caotico. Una storia potente e visivamente intensa che unisce azione e dramma. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Psyco, un capolavoro senza tempo firmato Alfred Hitchcock. La storia ruota attorno a Marion Crane, interpretata da Janet Leigh, una donna in fuga che trova rifugio in un inquietante motel gestito da Norman Bates, il cui comportamento enigmatico nasconde un oscuro segreto. Con una regia magistrale, dialoghi carichi di tensione e la colonna sonora iconica, il film è un’esplorazione profonda dei lati oscuri dell’animo umano.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Book of Love, una commedia romantica che vede Sam Claflin nei panni di Henry, un autore britannico il cui romanzo non ha avuto successo in patria. Durante un tour promozionale in Messico, Henry scopre che la traduttrice del libro, Maria, lo ha trasformato in un appassionante romanzo erotico, rendendolo un best-seller locale. Tra scontri culturali e sentimentali, i due scopriranno che l’amore, proprio come la scrittura, può riservare sorprese inaspettate. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Joika - A un passo dal sogno, un biopic emozionante basato sulla storia vera di Joy Womack. Diane Kruger interpreta la severa mentore della giovane ballerina Joy, interpretata da Talia Ryder, che sogna di entrare al prestigioso Bolshoi di Mosca. La determinazione e il talento della ragazza sono messi alla prova da sacrifici personali, competizione feroce e pressioni emotive. Un racconto toccante che celebra la passione e la resilienza. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, 2 Matrimoni alla volta, un seguito esilarante di "Alibi.com". Greg, dopo aver chiuso l’agenzia di scuse e menzogne, decide di sposare Flo. Tuttavia, prima del matrimonio, si trova costretto a organizzare un’ultima bugia per coprire segreti imbarazzanti. Tra equivoci e situazioni esilaranti, il film offre risate a non finire con un tocco di romanticismo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, Viaggio al centro della Terra, un’avventura fantastica con Brendan Fraser. Trevor Anderson, suo nipote Sean e la guida Hannah si imbarcano in un’esplorazione straordinaria verso il cuore del pianeta, scoprendo un mondo nascosto popolato da creature preistoriche. Un viaggio ricco di emozioni, pericoli e paesaggi straordinari. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Bombshell - La voce dello scandalo, una storia potente e attuale che mette in luce la lotta per la giustizia di tre donne contro il potente Roger Ailes, capo di Fox News. Un film intenso e ben interpretato, che esplora con coraggio le dinamiche del potere e del coraggio femminile.

