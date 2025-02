Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici, Sabato 1 Febbraio 2025

Sabato 1 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "I delitti del BarLume - Sasso Carta Forbici". A un passo dal sogno di diventare un famoso trapper, Marchino si trova davanti al cadavere della bella Chantal. La Fusco sarà chiamata a fare chiarezza sul misterioso fidanzato Pigi, sulla sua implicata figura nel mondo oscuro degli affari poco leciti, e sul portiere che non è immune al fascino della vittima. Pasquali dovrà poi fare i conti con uno scandalo nato da un video hot che sconvolge il paese. Un giallo avvincente tra intrighi, mistero e umorismo. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Il grande Gatsby". Baz Luhrmann dirige Leonardo DiCaprio nell’adattamento del capolavoro di F.S. Fitzgerald. Ambientato negli Stati Uniti degli anni '20, il film racconta la storia di un aspirante scrittore che si introduce nel mondo del misterioso milionario Jay Gatsby, un uomo che ha costruito la sua fortuna cercando l'amore perduto. Un ritratto di un’epoca dorata e tragica, intriso di lusso e disillusione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Per un pugno di dollari". Sergio Leone dirige Clint Eastwood nel primo capitolo restaurato della trilogia del dollaro. Un pistolero solitario si inserisce nel conflitto tra due famiglie di contrabbandieri, cercando di guadagnare il massimo dal caos che le circonda. Un western che ha fatto la storia del cinema, simbolo del genere spaghetti western.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Il gigante di ferro". Un'animazione toccante che racconta di Hogarth, un giovane ragazzo che trova un robot gigante precipitato dallo spazio. Mentre il ragazzo cerca di proteggere il gigante dagli occhi curiosi del governo, entrambi si troveranno a dover affrontare una serie di pericoli che li metteranno alla prova, portando a una delle più belle storie di amicizia e sacrificio. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Art Squad - Gli artisti del furto". Con Cam Gigandet, Jaina Lee Ortiz e Lisa Vidal, questo film d'azione segue una squadra segreta che tenta di recuperare opere d'arte rubate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Un’avventura ricca di suspense, con un team altamente qualificato che rischia tutto per portare giustizia. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21:00 sul canale 306, "Serenity - L'isola dell'inganno". Un thriller che vede Matthew McConaughey e Anne Hathaway protagonisti su un’isola tropicale. Un pescatore viene visitato dalla sua ex moglie con una proposta che lo costringe a confrontarsi con la sua vita passata e con il pericolo che aleggia su di lui.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Una sirena a Parigi". Marilyn Lima e Nicolas Duvauchelle protagonisti di una magica storia d’amore che nasce da un incontro tra un cantante e una sirena ferita. La voce ammaliante della sirena e l'impossibilità di amare un essere soprannaturale daranno vita a una storia delicata e commovente. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Era mio figlio". Todd Robinson racconta la straordinaria storia di William Pitsenbarger, un paracadutista dell'Air Force che sacrificò la sua vita per salvare oltre 60 soldati durante la guerra del Vietnam. Trent'anni dopo, i suoi genitori lottano per ottenere la Medaglia d'Onore che riconosca il suo eroico gesto. Un dramma emozionante e ispiratore. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Vi presento i nostri". Ben Stiller, Robert De Niro e Jessica Alba tornano nel terzo capitolo della saga, dove Greg dovrà dimostrare di essere all’altezza della responsabilità di diventare capofamiglia, mentre si scontra con i caratteri dei suoceri. Una commedia brillante e divertente, che esplora le dinamiche familiari in modo esilarante.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "M. - Il figlio del secolo - Episodi finali". Un film che racconta gli ultimi momenti turbolenti della carriera politica di Mussolini, segnati dal delitto Matteotti e dalle indagini che rivelano il coinvolgimento di uomini vicini al Duce. Una ricostruzione storica di eventi che segnarono la fine del fascismo e il crollo di un regime. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Radioactive". Rosamund Pike interpreta Marie Curie in questo biopic che racconta la vita della scienziata, due volte premio Nobel, e il suo impatto sul mondo scientifico, ma anche le difficoltà che ha dovuto affrontare per essere accettata in un mondo dominato dagli uomini.

