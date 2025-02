Guida TV Sky Cinema e NOW: Pearl Harbor, Sabato 15 Febbraio 2025

Sabato 15 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda "Pearl Harbor", il kolossal sentimentale diretto da Michael Bay, con Ben Affleck, Josh Hartnett e Kate Beckinsale. Ambientato nel 1941, il film segue le vicende di due amici piloti che si innamorano della stessa donna sullo sfondo dell’attacco giapponese a Pearl Harbor. Tra spettacolari sequenze d’azione, eroismo e momenti di intensa emozione, la pellicola racconta il dramma della guerra attraverso il prisma di un triangolo amoroso che segnerà per sempre i protagonisti. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15 sul canale 302, spazio al raffinato dramma di Paul Thomas Anderson, "Il filo nascosto", con Daniel Day-Lewis in una delle sue interpretazioni più intense. Nella Londra degli anni ’50, la vita rigorosa e metodica di un celebre stilista viene sconvolta dall’incontro con una giovane donna che diventerà la sua musa e il suo tormento, in un sottile gioco di potere e seduzione. Un'opera elegante e affascinante, che ha ricevuto l'Oscar per i migliori costumi. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, va in onda "Compromessi sposi", una commedia italiana con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Due padri dai caratteri opposti, un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud, si alleano per impedire il matrimonio dei loro figli, dando vita a una serie di situazioni esilaranti tra equivoci e scontri culturali.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, gli appassionati di anime potranno godersi "Dragon Ball Super: Broly - Il Film", un’epica avventura d’azione animata ispirata alla celebre serie giapponese. Dopo la distruzione del pianeta Vegeta, Goku e Vegeta affrontano una minaccia imprevista: Broly, un potentissimo guerriero Saiyan con un passato misterioso. Uno scontro epico che porterà i protagonisti a spingersi oltre i loro limiti. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, torna il mondo giurassico con "Il mondo perduto - Jurassic Park", il secondo capitolo della saga diretta da Steven Spielberg, con Jeff Goldblum e Julianne Moore. Quattro anni dopo il disastro di Jurassic Park, un’isola segreta ospita dinosauri liberi e incontrollati. Quando un gruppo di scienziati cerca di documentare la loro esistenza, deve scontrarsi con una spietata squadra che vuole catturarli per esibirli in uno zoo a San Diego. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, spazio a un classico di Alfred Hitchcock con "Complotto di famiglia", l’ultimo film diretto dal maestro del brivido. Un thriller avvincente che segue una sedicente medium e il suo compagno tassista mentre cercano di rintracciare un ricco erede scomparso, scoprendo un pericoloso segreto che li metterà in pericolo.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, viene trasmesso "Dopo il matrimonio", un dramma con Michelle Williams e Julianne Moore, remake del film danese di Susanne Bier. La dirigente di un orfanotrofio in India si reca a New York per un incontro con una benefattrice, ma quello che doveva essere un semplice viaggio si trasforma in un confronto con un passato che cambierà la sua vita per sempre. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, andrà in onda "La terra dei figli", un intenso film post-apocalittico tratto dalla graphic novel di Gipi. In un mondo devastato, un giovane ragazzo analfabeta intraprende un viaggio alla ricerca di qualcuno che possa leggere il diario lasciatogli dal padre, affrontando pericoli e scoprendo il valore della memoria e della conoscenza. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, il divertimento è assicurato con "Mars Attacks!", la commedia fantascientifica diretta da Tim Burton, con un cast stellare guidato da Jack Nicholson. Quando una flotta aliena si presenta sulla Terra con apparenti intenzioni pacifiche, la situazione degenera rapidamente in una folle invasione. Un mix di humor nero e omaggio alla fantascienza anni ’50.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, viene trasmesso "The Rhythm Section", un adrenalinico action-thriller con Blake Lively e Jude Law. Dopo aver scoperto la verità sulla tragedia che ha distrutto la sua famiglia, una giovane donna decide di vendicarsi trasformandosi in una spietata assassina. Tra inseguimenti mozzafiato e momenti di pura tensione, il film offre un mix di azione e introspezione. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, va in onda "La zona d’interesse", il potente dramma di Jonathan Glazer che racconta con una prospettiva inquietante la vita di Rudolf Höss, comandante del campo di Auschwitz, e della sua famiglia, immersa in una quotidianità apparentemente serena mentre l’orrore si consuma oltre il muro del loro giardino. Un film che esplora il contrasto tra la banalità del male e la mostruosità della Storia.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Pearl Harbor

Michael Bay dirige Ben Affleck e Kate Beckinsale in un kolossal sentimentale premiato con un Oscar. 1941: prima dell'attacco giapponese, due piloti si innamorano della stessa donna.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il filo nascosto

Oscar ai costumi per la pellicola di Paul Thomas Anderson con un formidabile Daniel Day-Lewis. Londra, anni 50: la vita di un rinomato stilista viene turbata dall'infatuazione per una donna

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Compromessi sposi

Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme in una commedia di Francesco Micciche'. Un imprenditore del Nord e un sindaco del Sud si alleano per impedire le nozze dei rispettivi figli

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dragon Ball Super: Broly - Il Film

Avventuroso film d'animazione tratto dalla celebre serie tv anime. Molti anni dopo la distruzione del pianeta Vegeta, i guerrieri Saiyan ingaggiano una battaglia contro Broly.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il mondo perduto - Jurassic Park

Secondo capitolo diretto da Steven Spielberg, con Jeff Goldblum e Julianne Moore. Due scienziati ostacolano un criminale che vuole trasportare i feroci dinosauri nello zoo di San Diego.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Complotto di famiglia

L'ultimo film di Alfred Hitchcock è un intricato thriller con Bruce Dern, Barbara Harris e Karen Black. Un'anziana signora incarica una sedicente medium di rintracciare un lontano nipote.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Dopo il matrimonio

Michelle Williams e Julianne Moore nel remake del film di Susanne Bier. La dirigente di un orfanotrofio indiano va a New York per incontrare una benefattrice, che nasconde altri fini.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La terra dei figli

Claudio Cupellini adatta la graphic novel di Gipi. In un'Italia post-apocalittica e violenta, un ragazzo analfabeta è alla ricerca di qualcuno in grado di leggergli il diario di suo padre.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mars Attacks!

Tim Burton dirige Jack Nicholson in un omaggio al cinema di fantascienza anni '50. Un esercito di alieni con propositi bellicosi arriva sulla Terra, totalmente impreparata ad affrontarli.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Rhythm Section

Action-thriller sul tema della vendetta con Blake Lively e Jude Law. Quando scopre la verità sull'incidente che ha sterminato la sua famiglia, Stephanie va in cerca dei colpevoli.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La zona d'interesse

Jonathan Glazer firma questo intenso dramma storico, che esplora il contrasto tra la vita di una famiglia borghese e le atrocità dell'Olocausto. Rudolf Höss, direttore di Auschwitz, vive con sua moglie e i figli una routine serena, indifferente agli orrori che si consumano oltre il muro della sua tenuta.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)