Guida TV Sky Cinema e NOW: Justice League: Impossible, Sabato 22 Febbraio 2025

Sabato 22 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Justice League", il kolossal diretto da Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams. Dopo la morte di Superman, il mondo è vulnerabile alle minacce aliene e Bruce Wayne, con l’aiuto di Diana Prince, recluta un gruppo di metaumani per contrastare l’invasione guidata dall’implacabile Steppenwolf. Con spettacolari scene d’azione e la riunione degli iconici eroi della DC Comics, il film promette adrenalina e spettacolo. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "The Post", un capolavoro di Steven Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks. Ambientato nel 1971, il film racconta la storica battaglia del Washington Post per la pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti top-secret sulla guerra in Vietnam che il governo voleva tenere nascosti. Una storia di coraggio giornalistico che esalta la libertà di stampa e il diritto alla verità. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "Un figlio di nome Erasmus", un’avventura on the road con Luca e Paolo, Ricky Memphis e Daniele Liotti. Quattro amici si ritrovano a Lisbona per il funerale di una loro ex fiamma comune e scoprono che la donna ha avuto un figlio da uno di loro. Ma chi sarà il padre? Un viaggio divertente e ricco di sorprese.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "Me contro Te: Il film - Operazione spie", una nuova avventura di Luì e Sofì. I due famosi youtuber affrontano una missione incredibile per fermare il malvagio Signor S e i suoi alleati, viaggiando indietro nel tempo per sventare il loro piano e salvare il mondo. Un film ricco di azione, mistero e tanto divertimento per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "Jurassic Park III", il terzo capitolo della celebre saga con Sam Neill. Il paleontologo Alan Grant viene convinto a tornare sull’isola di Sorna per una missione di salvataggio, ma scopre che i dinosauri si sono evoluti in modi imprevedibili, rendendo la sopravvivenza ancora più difficile. Tra inseguimenti mozzafiato e nuove creature preistoriche, un’avventura che tiene con il fiato sospeso. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "Polaroid", un horror in cui il terrore si nasconde in una vecchia macchina fotografica. Dopo aver trovato una Polaroid d’epoca, una giovane scopre che ogni persona immortalata nell’immagine è destinata a una tragica fine. Un’atmosfera inquietante e una tensione crescente per una notte da brivido.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Scrivimi una canzone", una commedia romantica con Hugh Grant e Drew Barrymore. Un ex cantante pop degli anni '80 ha la possibilità di tornare alla ribalta scrivendo un brano per una giovane star, ma ha bisogno dell’aiuto di una brillante ragazza che lo ispirerà in modi inaspettati. Tra canzoni, sentimenti e risate, una storia dal fascino irresistibile. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "Vita segreta di Maria Capasso", un dramma con Luisa Ranieri. Una donna in difficoltà accetta l’aiuto di un uomo legato alla malavita, entrando in un mondo pericoloso da cui sarà difficile uscire. Una storia intensa e avvincente sulla determinazione e il prezzo del potere. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "Hazzard", una commedia ispirata alla celebre serie TV degli anni '80, con Jessica Simpson, Burt Reynolds e Johnny Knoxville. I cugini Bo e Luke Duke, sempre in fuga a bordo della loro auto, cercano di contrastare i piani criminali di Boss Hogg, regalando inseguimenti rocamboleschi e momenti esilaranti.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Justice League

Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams nel kolossal di Zack Snyder. I supereroi della Dc Comics si radunano per fronteggiare l'implacabile alieno Steppenwolf.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Post

Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks in un capolavoro sulla libertà di stampa. 1971: il Washington Post entra in possesso di documenti del Pentagono sulla guerra in Vietnam.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Un figlio di nome Erasmus

Le ‘Iene’ Luca e Paolo in un road movie con Ricky Memphis. A Lisbona per il funerale di una ex fiamma comune, quattro amici scoprono che la donna ha avuto un figlio da uno di loro. Chi?

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Me contro Te: Il film - Operazione spie

Luì e Sofì tornano in scena con questa avventura ricca di azione e mistero. I due famosi youtuber devono fermare l’alleanza tra il Signor S e i suoi perfidi alleati, prima che distruggano la Terra. Per riuscirci, viaggiano indietro nel tempo affrontando incredibili sfide.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jurassic Park III

Sam Neill nel terzo capitolo della saga con protagoniste le bestie preistoriche. Il paleontologo Grant torna sull'isola di Sorna e scopre l'esistenza di nuovi mostri più evoluti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Polaroid

La paura si fa vintage in un horror spettrale, in seguito al ritrovamento di una vecchia macchina fotografica

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Scrivimi una canzone

Romantica commedia con Hugh Grant e Drew Barrymore. Un cantante pop degli anni 80 potrebbe tornare al successo componendo un brano per la star del momento. Lo aiuterà una frizzante ragazza.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vita segreta di Maria Capasso

Luisa Ranieri nella storia di una donna che scala il mondo del crimine. Una vedova napoletana in difficoltà accetta l'aiuto di un malavitoso, finendo per diventarne amante e complice.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Hazzard

Jessica Simpson, Burt Reynolds e Johnny Knoxville nella commedia ispirata alla serie cult degli anni 80. I cugini Bo e Luke Duke cercano di contrastare i piani criminali di Boss Hogg.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Marilyn ha gli occhi neri

Stefano Accorsi e Miriam Leone in una commedia sentimentale. Come terapia riabilitativa, una bugiarda compulsiva e un uomo irascibile dovranno gestire insieme un ristorante.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Hurt Locker

6 Oscar per il capolavoro di Kathryn Bigelow con Jeremy Renner protagonista. In Iraq, una squadra di artificieri statunitensi viene inviata sul posto per una pericolosa missione

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)