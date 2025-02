Guida TV Sky Cinema e NOW: Lansky, Mercoledi 26 Febbraio 2025

Mercoledì 26 Febbraio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, "Lansky", un biopic avvincente con Harvey Keitel e Sam Worthington. Meyer Lansky, il leggendario mafioso bielorusso, ormai anziano e sotto la sorveglianza dell’FBI, ripercorre la sua vita e il suo ruolo nel ‘Sindacato ebraico’ raccontandolo a un giornalista. Tra crimine organizzato, affari loschi e segreti mai rivelati, il film offre un ritratto intenso di una delle figure più enigmatiche della malavita americana. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, "Qui rido io", il biopic diretto da Mario Martone con Toni Servillo, vincitore di 2 David di Donatello nel 2022. La pellicola racconta la vita di Eduardo Scarpetta, celebre attore e drammaturgo napoletano, da cui hanno preso vita i tre fratelli De Filippo. Tra palcoscenici, rivalità e la sfida di un’arte che si tramanda di generazione in generazione, il film restituisce un affascinante affresco della Napoli teatrale di inizio Novecento. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, "The Great Wall", un action-fantasy spettacolare firmato Zhang Yimou, con Matt Damon. Nel XII secolo, due mercenari europei si avventurano in Cina alla ricerca della leggendaria polvere nera, ma si ritrovano coinvolti in una battaglia epica contro mostri spaventosi che minacciano l’umanità. Tra visioni grandiose e azione mozzafiato, il film mescola leggenda e avventura in una storia epica.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, "C'è tempo", una commedia 'on the road' con Stefano Fresi, diretta da Walter Veltroni. Un quarantenne che ha passato la vita a inseguire arcobaleni scopre all’improvviso di avere un fratellastro minorenne. Insieme, intraprendono un viaggio attraverso l’Italia, fatto di scoperte, affetti e nuove prospettive sulla vita. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, "True Lies", il cult di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Un uomo apparentemente comune si rivela essere un letale agente segreto, trascinando la moglie in un’esilarante e pericolosa avventura tra spie internazionali, inseguimenti esplosivi e missioni impossibili. Una miscela perfetta di azione e commedia, con momenti iconici e spettacolari. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, "The Hateful Eight", il capolavoro western di Quentin Tarantino, con un cast stellare. Otto sconosciuti si ritrovano bloccati in un rifugio di montagna nel bel mezzo di una tempesta. Tra inganni, tradimenti e un crescendo di tensione, il film regala uno dei più feroci intrecci narrativi del cinema di Tarantino, impreziosito dalle musiche premio Oscar di Ennio Morricone.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, "Bridget Jones's Baby", il terzo capitolo della saga con Renée Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsey. Bridget, ormai quarantenne, si ritrova incinta, ma c’è un problema: non sa chi sia il padre tra due pretendenti. Tra equivoci, romanticismo e risate, il film riporta sullo schermo il personaggio amatissimo dal pubblico, in un’avventura sentimentale esilarante. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, "The Walk - La strada per la libertà", diretto da Robert Zemeckis. La straordinaria storia vera di Philippe Petit, funambolo francese che nel 1974 tentò l’impresa impossibile di camminare su un filo sospeso tra le Torri Gemelle di New York. Un’avventura emozionante e visivamente spettacolare che celebra il coraggio e la determinazione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, "3 donne al verde", una commedia brillante con Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes. Tre impiegate di banca decidono di rubare il denaro destinato alla distruzione, ma il loro piano prende una piega imprevedibile, portandole a vivere una serie di situazioni esilaranti e piene di colpi di scena.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, "Poveri ma ricchissimi", il sequel della commedia di successo con Christian De Sica ed Enrico Brignano. La famiglia Tucci, ormai abituata alla ricchezza, decide di entrare in politica e proclamare l’indipendenza del loro borgo, con risultati esilaranti e imprevedibili. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, "Michael Collins", il film storico diretto da Neil Jordan, vincitore del Leone d’Oro a Venezia nel 1996. Liam Neeson veste i panni del rivoluzionario irlandese Michael Collins, che guidò la lotta per l’indipendenza dell’Irlanda negli anni ’20, in una storia di coraggio, sacrificio e politica che ha segnato un’epoca.

