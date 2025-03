Guida TV Sky Cinema e NOW: Gangs of Milano Ep. 3 e 4, Venerdi 28 Marzo 2025

Venerdì 28 Marzo sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Per tutta la vita è una commedia corale con Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Quattro coppie scoprono che il loro matrimonio non è valido e devono decidere se risposarsi o lasciarsi per sempre. Un film che mescola ironia e sentimenti, mettendo alla prova i legami di coppia. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco prosegue con gli episodi 3 e 4. L’ambizione di Bea ha conseguenze drammatiche, mentre Ludo si avvicina ai suoi nuovi amici e Mahdi indaga sugli ultimi avvenimenti nel Blocco. Le loro vite si intrecciano tra perdite dolorose, scelte difficili e verità sconvolgenti. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Schindler's List - La lista di Schindler è il capolavoro di Steven Spielberg, vincitore di 7 Oscar. Con Liam Neeson e Ben Kingsley, racconta la vera storia di Oskar Schindler, l'industriale tedesco che salvò centinaia di ebrei dalla deportazione durante la Seconda guerra mondiale.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Il Grinch è il film d’animazione targato Illumination basato sul racconto del Dr. Seuss. Il burbero mostriciattolo verde, infastidito dallo spirito natalizio, decide di sabotare il Natale rubando tutti i regali, ma qualcosa cambierà il suo cuore. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, La rapina perfetta è un thriller mozzafiato con Jason Statham. Basato sulla storica rapina del 1972 alla Baker Street Bank di Londra, il film svela un intrigo che coinvolge la mafia, il governo e persino la famiglia reale. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Omicidio nel West End mescola mistero e umorismo con Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody. Nella Londra anni '50, un ispettore e la sua assistente cercano di risolvere l’omicidio di un noto regista, in un’indagine piena di colpi di scena.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, After 2 porta avanti la tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin. Dopo la rottura, i due hanno intrapreso strade diverse, ma i sentimenti non si sono spenti. Un sequel emozionante tratto dal romanzo di Anna Todd. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio ricostruisce l’attentato terroristico che colpì Mumbai nel 2008. Armie Hammer e Dev Patel interpretano gli eroi che lottarono per la sopravvivenza nell’assedio dell'hotel Taj Mahal. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Sono tornato è una commedia provocatoria con Massimo Popolizio e Frank Matano. Cosa succederebbe se Benito Mussolini tornasse nell’Italia contemporanea? Un viaggio surreale e ironico attraverso il nostro Paese.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, Barry Seal - Una storia americana con Tom Cruise racconta la vera storia di un pilota coinvolto nel narcotraffico, che diventa un informatore della CIA, navigando tra operazioni sotto copertura e traffici illeciti. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, C'è ancora domani segna il debutto alla regia di Paola Cortellesi. Ambientato nella Roma del 1946, il film racconta la storia di Delia, una donna che sogna un futuro diverso per sua figlia in un'Italia ancora segnata dalle discriminazioni di genere.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Per tutta la vita

Commedia corale con Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Quattro coppie ricevono la notizia che il loro matrimonio è stato annullato e devono ripresentarsi davanti all'altare.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco Ep. 3 e 4

L’ambizione di Bea costa caro a qualcuno vicino a lei; Ludo studia i suoi nuovi amici, e Mahdi cerca la verità sugli ultimi avvenimenti al Blocco. Mahdi, Bea e Ludo fanno i conti con perdite importanti, decisioni difficili, e con la scoperta di verità molto amare.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Schindler's List - La lista di Schindler

7 Oscar al kolossal di Steven Spielberg con Liam Neeson e Ben Kingsley. La vera storia del tedesco Oskar Schindler che salvò centinaia di ebrei dalla Shoah, impiegandoli nella sua fabbrica.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il Grinch

Animazione campione d'incassi targata Illumination tratta dal racconto del Dr. Seuss. Lo scontroso mostriciattolo verde odia lo spirito del Natale ed elabora un piano per sabotare la festa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La rapina perfetta

Jason Statham nell'action che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra le cui dinamiche coinvolsero la mafia, il Governo e la Monarchia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Omicidio nel West End

Sam Rockwell, Saoirse Ronan e Adrien Brody tra humor e mistero. Londra, anni 50: un ispettore e la sua assistente indagano sull'omicidio di un noto regista

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

After 2

Dal libro di Anna Todd, romantico sequel con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Dopo la fine della loro storia Tessa e Hardin hanno preso strade diverse, senza mai dimenticarsi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio

Armie Hammer e Dev Patel nella ricostruzione dell'attacco terroristico di Mumbai. Novembre 2008: un gruppo di jihadisti colpisce i punti strategici della città, tra cui l'hotel Taj Mahal.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sono tornato

Massimo Popolizio e Frank Matano nella commedia diretta da Luca Miniero. Nell'Italia di oggi fa la sua comparsa il vero Benito Mussolini, che vuole riconquistare il paese...

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Barry Seal - Una storia americana

Tom Cruise e Domhnall Gleeson in un action tratto da una storia vera. Un pilota accusato di narcotraffico viene reclutato dalla Cia per svolgere missioni sotto copertura in Centro America.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

C'è ancora domani

Esordio alla regia di Paola Cortellesi, anche protagonista, entrato nella storia del cinema italiano. Roma,1946: Delia ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)