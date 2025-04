Guida TV Sky Cinema e NOW: Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco 5 e 6, Venerdi 4 Aprile 2025

Venerdi 4 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, 88 minuti è un thriller mozzafiato con Al Pacino e Alicia Witt, diretto da Jon Avnet. Un rinomato psichiatra forense riceve una misteriosa telefonata che gli annuncia di avere solo 88 minuti di vita. Inizia così una corsa contro il tempo per scoprire chi lo vuole morto e fermarlo prima che sia troppo tardi. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco prosegue con gli episodi 5 e 6. Bea, Mahdi e Ludo affrontano il proprio passato e cercano aiuto da una vecchia conoscenza, mentre Snake prova a rifarsi una vita lontano da tutto, ma un incontro inaspettato rimette tutto in discussione. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, Sherlock Holmes - Gioco di ombre riporta in scena Robert Downey Jr. e Jude Law nel sequel diretto da Guy Ritchie. Holmes e Watson devono sventare un complotto criminale su scala europea, inseguiti da un nemico geniale e inafferrabile.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00, Tartarughe Ninja è un action spettacolare con Megan Fox. Le quattro celebri tartarughe mutanti tornano in azione per difendere New York dalla minaccia di Shredder, con l’aiuto della coraggiosa reporter April O’Neil. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Cliffhanger - L’ultima sfida vede Sylvester Stallone protagonista di un’avventura mozzafiato tra le Montagne Rocciose. Dopo un tragico incidente che lo ha segnato profondamente, un soccorritore si ritrova coinvolto in una missione di salvataggio che lo costringerà a confrontarsi con il suo passato e con una banda di criminali spietati. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, Diabolik - Chi sei? conclude la trilogia dei Manetti Bros. con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Tra furti, inganni e inseguimenti, Diabolik e l’ispettore Ginko si trovano sulle tracce di una pericolosa banda criminale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Divorzio a Las Vegas è una commedia on the road con Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi. Dopo anni, Elena e Lorenzo si ritrovano per annullare un matrimonio celebrato per gioco a 18 anni, ma il viaggio porterà a rivelazioni inaspettate e situazioni esilaranti. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, Arrivederci Professore regala un’interpretazione intensa di Johnny Depp in un dramma toccante. Un insegnante scopre di avere una malattia incurabile e decide di vivere senza più filtri, cambiando radicalmente il suo approccio alla vita e alle relazioni. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Volare segna l’esordio alla regia di Margherita Buy, anche protagonista accanto ad Anna Bonaiuto. Una talentuosa attrice, bloccata dalla paura di volare, si iscrive a un corso per superarla e si ritrova con un gruppo di persone altrettanto determinate a vincere le proprie fobie.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, The Image of You è un thriller psicologico con Sasha Pieterse e Mira Sorvino. Nel tentativo di risparmiare alla sorella l’ennesima delusione d’amore, Zoe innesca un gioco pericoloso, scatenando una spirale di segreti e tensione crescente. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, Pulp Fiction è il capolavoro di Quentin Tarantino, vincitore di 1 Oscar, 1 Golden Globe e della Palma d’oro a Cannes. Un cult assoluto con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis, che intreccia storie criminali, personaggi memorabili e dialoghi leggendari.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

88 minuti

Al Pacino e Alicia Witt in un thriller mozzafiato diretto da Jon Avnet. Una misteriosa telefonata costringe uno psichiatra forense a una disperata corsa contro il tempo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Gangs Of Milano - Le nuove storie del Blocco Ep. 5 e 6

Quando la situazione precipita, Bea, Mahdi e Ludo fanno un tuffo nel passato, e decidono di chiedere aiuto a una vecchia conoscenza. A volte non è facile ricominciare da zero: Snake ci sta provando, lontano da tutto e tutti, quando un incontro inaspettato stravolge i suoi piani.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Sherlock Holmes - Gioco di ombre

Robert Downey Jr., Jude Law e Noomi Rapace nel sequel diretto da Guy Ritchie. Sherlock Holmes e l'inseparabile Watson indagano sugli attentati che stanno insanguinando l'Europa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tartarughe Ninja

Le valorose tartarughe mutanti tornano in un action mozzafiato con Megan Fox. Le sorti di New York, soggiogata da Shredder, sono nelle mani dell'eroico quartetto e di una bella reporter.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Cliffhanger - L'ultima sfida

Sylvester Stallone in un'adrenalinica avventura. Schiacciato dal rimorso per la morte di una ragazza sulle Montagne Rocciose, un soccorritore troverà riscatto sulle stesse vette.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Diabolik chi sei?

Capitolo finale della trilogia dei Manetti Bros. con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Diabolik e Ginko si mettono sulle tracce di una banda criminale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Divorzio a Las Vegas

Andrea Delogu, Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi in una commedia on the road. Elena e Lorenzo tornano in Nevada per cancellare le nozze siglate in vacanza a 18 anni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Arrivederci Professore

Un indimenticabile Johnny Depp in un dramma struggente e ironico. La diagnosi di una grave malattia convince un insegnante a rivoluzionare il suo atteggiamento nei confronti degli altri.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Volare

Esordio alla regia per Margherita Buy, anche protagonista di una commedia con Anna Bonaiuto. Un'attrice si iscrive a un corso per vincere la paura di volare che da sempre le ha limitato carriera e vita privata, trovandosi insieme a uno strambo gruppo di compagni di fobia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Image of You

Thriller psicologico con Sasha Pieterse e Mira Sorvino. Nel tentativo di risparmiare alla sorella l'ennesima delusione d'amore, Zoe innesca un gioco che si rivela pericoloso

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Pulp Fiction

1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)