Guida TV Sky Cinema NOW: Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco 7 e 8, Venerdi 11 Aprile 2025

Venerdi 11 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Crawl – Intrappolati è un survival-thriller mozzafiato prodotto da Sam Raimi. Durante un devastante uragano in Florida, una ragazza e suo padre restano intrappolati nella loro casa allagata, ma l’acqua crescente non è l’unico pericolo: famelici alligatori rendono ogni via di fuga una lotta per la sopravvivenza. Kaya Scodelario è la protagonista di una corsa contro il tempo, in un mix di tensione, claustrofobia e azione. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21.15, doppio appuntamento con gli episodi 7 e 8 di Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, dove la tensione raggiunge il culmine. La Misa è allo stremo, e il trio protagonista tenta un’ultima mossa per ottenere vendetta. La resa dei conti è inevitabile: con l’aiuto di nuovi alleati e vecchi amici, ognuno dovrà fare i conti con il proprio destino in un finale carico di emozione e scelte definitive. Alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD, si chiude la saga con Blade: Trinity, terzo capitolo della trilogia dedicata al cacciatore di vampiri. Wesley Snipes guida la lotta finale contro Drake, il primo e più potente vampiro in grado di camminare alla luce del sole. Al suo fianco, i Nightstalkers, con Ryan Reynolds e Jessica Biel. Azione iperviolenta e ritmo serrato per il gran finale.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, Caterina va in città è la delicata commedia di Paolo Virzì che racconta il passaggio all’adolescenza tra sogni, contrasti sociali e scoperta di sé. Trasferitasi a Roma con i genitori, la giovane Caterina entra in contatto con mondi opposti e incontra volti che rappresentano le molte anime di una capitale contraddittoria. Con Margherita Buy e Sergio Castellitto. Alle 21.00 su Sky Cinema Action HD, torna Jason Bourne con Matt Damon nei panni dell’ex agente segreto braccato. In questo quinto capitolo diretto da Paul Greengrass, una nuova minaccia internazionale riporta Bourne in azione, in un’intricata rete di complotti, spionaggio e inseguimenti mozzafiato che si snodano tra l’Europa e gli Stati Uniti. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD, Here After – L’aldilà è un thriller inquietante che mescola il dramma familiare con l’horror soprannaturale. Dopo che la figlia è sopravvissuta a un'esperienza di pre-morte, una madre comincia a sospettare che la ragazza sia tornata con qualcosa di oscuro e maligno. Una spirale di terrore e ambiguità tra fede e paura.

Su Sky Cinema Romance HD, alle 21.00, L’ora più bella racconta con delicatezza e ironia il potere del cinema durante la guerra. In una Londra devastata dai bombardamenti, una sceneggiatrice viene scelta per scrivere un film patriottico. Tra sfide professionali e personali, troverà un nuovo senso della vita. Con Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy e Jeremy Irons. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD, Le cose che non ti ho detto esplora le ferite di una famiglia attraverso il crollo di un matrimonio. Edward, dopo trent’anni, comunica alla moglie Grace il desiderio di separarsi, lasciando tutti senza parole. Annette Bening e Bill Nighy sono i protagonisti di un racconto silenzioso e toccante sulle parole non dette e le emozioni irrisolte. Figli, in onda alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, è una commedia amara e brillante tratta da un testo di Mattia Torre. Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea interpretano una coppia sopraffatta dalle difficoltà quotidiane di crescere due figli. Ironico, realistico e a tratti struggente, è uno sguardo impietoso ma umano sulla fatica di farcela tra lavoro, scuola e relazioni.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD, torna Appuntamento con l’amore, una commedia corale ambientata nel giorno di San Valentino. Le storie di coppie e single si intrecciano tra romanticismo e ironia, in un’atmosfera piena di aspettative, sorprese e colpi di scena, con un cast stellare di Hollywood. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD, alle 21.15, va in onda A Beautiful Mind, la toccante biografia di John Nash, genio matematico segnato dalla schizofrenia. Con Russell Crowe e Jennifer Connelly, diretto da Ron Howard, il film si è aggiudicato 4 Oscar e 4 Golden Globe, raccontando con intensità una mente brillante e fragile in cerca di equilibrio tra genio e follia.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Crawl - Intrappolati

Survival-thriller con Kaya Scodelario prodotto da Sam Raimi . Durante un uragano, una ragazza e suo padre devono salvarsi dall'annegamento e dalla ferocia degli alligatori.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Gangs Of Milano - Le nuove storie del Blocco Ep. 7 e 8

La situazione della Misa diventa sempre più preoccupante, e il trio elabora un piano per ottenere vendetta, ma non tutto va come previsto. La resa dei conti: il trio, con nuovi alleati e vecchi amici, vive un’ultima avventura che porta ognuno faccia a faccia con il proprio destino.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Blade: Trinity

Wesley Snipes, Ryan Reynolds e Jessica Biel nel terzo capitolo della saga. Con l'aiuto dei Nightstalkers, Blade affronta Drake, una creatura che può resistere alla luce del sole.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Caterina va in città

Commedia di Paolo Virzì con Margherita Buy e Sergio Castellitto. Giunta a Roma dalla provincia con i genitori, una timida tredicenne s'immerge nelle contraddizioni sociali della capitale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jason Bourne

Matt Damon, Tommy Lee Jones e Alicia Vikander nel quinto capitolo della saga diretta da Paul Greengrass. Una nuova minaccia internazionale costringe l'ex agente Bourne a uscire dall'ombra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Here After - L'aldilà

Thriller horror che si interroga sulla vita oltre la morte. Dopo l'esperienza di pre-morte della figlia, una madre si convince che la ragazza abbia portato con se' qualcosa di malvagio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'ora più bella

Il cinema in tempo di guerra con Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy e Jeremy Irons. In una Londra bombardata dai nazisti, una sceneggiatrice viene ingaggiata per un film di propaganda.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Le cose che non ti ho detto

Annette Bening e Bill Nighy in un film sulla separazione. Edward annuncia alla moglie Grace di voler divorziare dopo 30 anni di matrimonio. Una decisione che spiazza tutta la famiglia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Figli

Grande successo Vision Distribution con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, tratto dal monologo di Mattia Torre sulla quotidiana lotta delle coppie che crescono più di un figlio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Appuntamento con l'amore

Un cast di star hollywoodiane per una commedia sul mistero dell’amore. A ridosso di San Valentino si intrecciano le storie di coppie innamorate e single in cerca dell'anima gemella

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A Beautiful Mind

4 Oscar e 4 Golden Globe per il capolavoro di Ron Howard con Russell Crowe e Jennifer Connelly. L'avvincente biografia di John Nash, genio matematico e premio Nobel affetto da schizofrenia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)