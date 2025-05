Guida TV Sky Cinema e NOW: Conclave, Lunedi 5 Maggio 2025

Lunedi 5 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera su Sky e NOW il protagonista assoluto è "Conclave", l'acclamato film diretto da Edward Berger che ha conquistato un Oscar e un Golden Globe. Con un cast internazionale guidato da Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, la pellicola si addentra nei misteri e nelle tensioni del mondo ecclesiastico, tra intrighi e segreti custoditi nei sacri palazzi. Un thriller drammatico di altissimo livello, visibile su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e in seconda serata anche su Sky Cinema Suspence HD alle 21.45 (canale 306). L’immortale fascino del cinema anni ’80 torna con "Attrazione fatale", il thriller psicologico che ha segnato un’epoca. Michael Douglas e Glenn Close sono i protagonisti di una relazione extraconiugale che sfocia nell’ossessione, in un crescendo di tensione che resta impresso nella storia del cinema. Appuntamento su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302.

Gli amanti del fantasy non possono perdersi "Harry Potter e l’Ordine della Fenice", quinta tappa del viaggio del giovane mago interpretato da Daniel Radcliffe. Tra nuove minacce e l’avvicinarsi dello scontro finale con Voldemort, Harry scopre l’esistenza di un gruppo segreto pronto a tutto per proteggerlo. In onda su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303. Il pubblico più giovane (ma non solo) potrà immergersi nell’avventura di "I viaggiatori", produzione Sky Original che fonde fantascienza e storia. Un gruppo di adolescenti, in cerca di un fratello scomparso, si ritrova nella Roma del 1939, a pochi passi dalla Seconda Guerra Mondiale. Una storia di coraggio e scoperta su Sky Cinema Family HD alle 21.00, canale 304. L’adrenalina sale con "Pitch Black", il film che ha lanciato Vin Diesel nei panni di Riddick. Una navicella atterra d’emergenza su un pianeta ostile, dove l’oscurità cela pericoli letali. Un must della fantascienza moderna, su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305.

Se cerchi emozioni e tenerezza, "Love Actually" è la scelta perfetta. Con Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth e Keira Knightley, il film intreccia dieci storie d’amore sullo sfondo del Natale londinese, creando una commedia romantica che è ormai un classico. Sarà trasmesso su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, canale 307. Per chi ama le storie intense e autentiche, "La terra promessa" è una produzione storica con Mads Mikkelsen ambientata nel 1755. Il protagonista sogna di trasformare una brughiera in terra coltivabile, ma dovrà affrontare una crudele opposizione. Un film epico su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, canale 308. Chi vuole sorridere può scegliere "Un paese quasi perfetto", commedia italiana con Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone. Tre amici tentano di risollevare un borgo lucano attirando un medico, ma niente andrà come previsto. La risata è garantita su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, canale 309.

"Hey Joe" è invece una storia potente di ritorni e legami familiari. James Franco interpreta Dean, un veterano americano che torna a Napoli per conoscere il figlio mai incontrato. Diretto da Claudio Giovannesi, è visibile su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, canale 310. Infine, "Le ragazze del Pandora’s Box" racconta con delicatezza e forza l’universo delle drag queen. Jackie Weaver è una madre che, dopo la morte del figlio rinnegato, decide di prendere in mano il suo locale. Lucy Liu completa il cast di questo film toccante e originale, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, canale 311.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Conclave

Un Oscar e un Golden Globe all'acclamato film di Edward Berger ambientato nel mondo della Chiesa con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

Attrazione fatale

Adrian Lyne dirige Glenn Close e Michael Douglas in un cult degli anni 80. Un avvocato di New York tradisce sua moglie con una donna che si rivelerà una stalker.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e l'ordine della Fenice

Quinta avventura per Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter. Il giovane mago scopre l'esistenza di un'associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, che sta per tornare a Hogwarts.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I viaggiatori

Avventuroso viaggio nel tempo targato Sky Original. Un gruppo di adolescenti alla ricerca di un fratello scomparso, viene catapultato nella Roma del 1939 sull'orlo del conflitto mondiale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Pitch Black

Primo capitolo della saga fantascientifica con Vin Diesel. In un futuro prossimo, la pilota di navi spaziali Fry è costretta a un atterraggio di fortuna su un remoto pianeta.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Love Actually

Prestigioso cast britannico per una romantica commedia corale di Richard Curtis. Dieci storie d’amore si intrecciano nella splendida cornice londinese durante il periodo di Natale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La terra promessa

Basato su una storia vera, Nikolaj Arcel torna a dirigere Mads Mikkelsen. 1755: Ludvig von Kahlen vuole rendere coltivabile la brughiera ma deve vedersela con uno spietato latifondista.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un paese quasi perfetto

Commedia con Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone. Tre amici decidono di aprire una fabbrica per risollevare le sorti di un borgo della Basilicata, ma avranno bisogno di un medico.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Hey Joe

Claudio Giovannesi dirige James Franco in una pellicola sulle conseguenze dei conflitti. 25 anni dopo, il veterano Dean torna a Napoli alla ricerca del figlio mai conosciuto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Le ragazze del Pandora's Box

Jackie Weaver e Lucy Liu nel mondo delle drag queen. Dopo la morte del figlio, ripudiato in passato per la sua omosessualita', Maybelline accetta di gestirne il night club di San Francisco

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)