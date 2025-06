Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono la fine del mondo, Martedi 10 Giugno 2025

Martedi 10 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.45) va in onda Io sono la fine del mondo, commedia diretta da Gennaro Nunziante con protagonista Angelo Duro, vero e proprio fenomeno della comicità contemporanea. Il film racconta con tono caustico e irriverente la storia di un uomo obbligato a prendersi cura dei genitori anziani, ma che coglie l’occasione per vendicarsi di anni di frustrazioni familiari. Un ritratto grottesco che ha conquistato il pubblico, tra sarcasmo e verità scomode.

Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) spazio alla tensione con Margin Call, intenso thriller finanziario ambientato alla vigilia del crollo dei mercati. Con un cast d’eccezione — Kevin Spacey, Jeremy Irons, Paul Bettany — il film segue le drammatiche 24 ore in cui un gruppo di dirigenti scopre che la banca per cui lavora è sull’orlo del baratro. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) torna l’energia di 3 donne al verde, commedia scatenata con Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes nei panni di tre dipendenti esasperate che decidono di derubare la Federal Reserve per riscattare la loro esistenza.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone il coloratissimo Trolls, avventura animata firmata DreamWorks. La principessa Poppy e l’ansioso Branch si lanciano in una missione per salvare i loro simili dai perfidi Bergen. Risate e musica per tutta la famiglia. L’azione pura arriva su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) con John Wick – Capitolo 2: Keanu Reeves torna nei panni del letale sicario in una nuova missione che lo porterà a Roma, dove dovrà saldare un debito con un potente boss interpretato da Riccardo Scamarcio.

Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) Matthew McConaughey è il protagonista di The Lincoln Lawyer, legal thriller in cui un avvocato che lavora dal sedile posteriore della sua Lincoln si trova coinvolto in un caso che nasconde più di quanto sembri. Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) trasmette il melodramma sovrannaturale Endless: dopo un incidente mortale, Riley cerca un contatto con Chris, il suo grande amore, convinta che il legame tra loro non sia stato spezzato nemmeno dalla morte.

Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) punta su Vendetta, dramma storico con Christopher Walken. Ambientato nella New Orleans di fine Ottocento, il film ricostruisce l’ingiusta accusa e la successiva rappresaglia nei confronti di un gruppo di immigrati siciliani, in uno dei capitoli più oscuri della storia americana. Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna Invasion, rivisitazione sci-fi con Nicole Kidman e Daniel Craig in lotta contro un’epidemia aliena capace di annientare la volontà umana. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone il toccante A proposito di Schmidt, con Jack Nicholson in viaggio attraverso gli Stati Uniti per ritrovare un senso alla propria esistenza dopo un lutto improvviso.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Io sono la fine del mondo

Il fenomeno Angelo Duro nella commedia di Gennaro Nunziante acclamata dal pubblico Io sono la fine del mondo. Angelo deve prendersi cura dei genitori anziani, ma ne approfitta per vendicarsi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.45/canale 309)

Margin Call

Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons in un thriller ambientato a Wall Street. All’alba della crisi finanziaria, un gruppo di manager ha 24 ore per evitare il fallimento di una banca.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

3 donne al verde

Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes in una travolgente commedia. Tre impiegate di banca vogliono impadronirsi del denaro che deve essere incenerito, ma affronteranno mille peripezie.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Trolls

Dai creatori di "Shrek", un film d'animazione con le allegre creature dal ciuffo ribelle. La principessa Poppy e il malinconico Branch devono salvare i Trolls dai loro mortali nemici.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

John Wick - Capitolo 2

Keanu Reeves torna a vestire i panni del killer nel sequel con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Un debito con un boss camorrista costringe John Wick a impugnare nuovamente le armi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Lincoln Lawyer

Thriller-drama con Matthew McConaughey e Marisa Tomei. Incaricato di difendere un playboy dall'accusa di stupro e tentato omicidio, un avvocato indaga per far luce sull'accaduto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Endless

Teen-movie paranormale di Scott Speer. L’unione degli innamorati Riley e Chris viene spezzata da un incidente d’auto. Rimasta in vita, Riley si convince che Chris la contatti dall'Aldilà.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vendetta

Accurata ricostruzione storica in un superbo thriller con Christopher Walken. New Orleans, 1890: un gruppo di immigrati siciliani viene accusato dell'omicidio del capo della polizia (

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Invasion

Nikole Kidman e Daniel Carig nella rilettura del classico 'L'invasione degli ultracorpi'. Per sconfiggere un'epidemia aliena, un uomo e una donna devono trovare un antidoto.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A proposito di Schmidt

2 Golden Globe al film di Alexander Payne con Jack Nicholson e Kathy Bates. Un vedovo attraversa l'America in un viaggio alla scoperta delle sue emozioni piu' profonde

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)