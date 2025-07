Guida TV Sky Cinema e NOW: Indiana Jones e il tempio maledetto, Giovedi 17 Luglio 2025

Stasera in TV, Giovedi 17 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Indiana Jones e il tempio maledetto torna su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) con Harrison Ford nei panni dell'archeologo più celebre del cinema, diretto da Steven Spielberg. Secondo capitolo della saga e vincitore dell’Oscar per i migliori effetti speciali, il film trasporta lo spettatore nell’India coloniale dove Indy, accompagnato da una cantante e da un ragazzino cinese, affronta un culto segreto che compie sacrifici umani. Ritmo serrato, atmosfere cupe e sequenze iconiche rendono questa avventura un punto fermo del cinema d’intrattenimento. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda Diamanti, il film campione d’incassi del 2024 diretto da Ferzan Ozpetek. L’autore torna a incantare con un’opera delicata e potente, costruita attorno al femminile e alla memoria. Un cast corale di attrici simbolo del suo cinema restituisce un mosaico emozionale in cui amore, nostalgia e identità si intrecciano nella cornice sensuale e malinconica che ha reso inconfondibile il suo stile. Un'opera intima e riflessiva, che ha conquistato pubblico e critica. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone l’action mitologico Immortals, dove Henry Cavill interpreta Teseo, guerriero scelto da Zeus per contrastare il malvagio Iperione, deciso a liberare i Titani e distruggere gli dèi. Il film, visivamente spettacolare e dallo stile fortemente estetizzante, unisce mitologia, epica e battaglie sovrannaturali.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) presenta Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi, una fiaba moderna dai toni fantastici in cui il giovane Tom stringe un’insolita alleanza con il fantasmino Hugo e una stravagante investigatrice dell’occulto. Insieme affronteranno un’avventura spettrale all’insegna dell’amicizia e del coraggio, ideale per tutta la famiglia. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) trasmette Le ultime 24 ore, adrenalinico fanta-action con Ethan Hawke, nei panni di un agente segreto riportato in vita per un solo giorno allo scopo di completare una missione. Dai produttori di John Wick, il film è una corsa contro il tempo che mescola thriller, vendetta e azione futuristica. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone The Lodge, disturbante horror psicologico ambientato in uno chalet isolato durante una tempesta di neve. Riley Keough è la protagonista di una lenta discesa nella paranoia, intrappolata con due bambini che iniziano a sospettare della sua inquietante storia personale. Suspense crescente e atmosfera claustrofobica per un film che gioca con la percezione del reale.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) manda in onda Resta con me, dramma romantico basato su una storia vera. Shailene Woodley e Sam Claflin interpretano una giovane coppia in viaggio sull’oceano, la cui barca viene travolta da un uragano. In mezzo alla disperazione e alla perdita, l’amore e la sopravvivenza diventano la sola ancora possibile. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) presenta Mi chiamo Francesco Totti, documentario diretto da Alex Infascelli in cui il campione della Roma si racconta in prima persona. Un viaggio intimo tra i ricordi, le vittorie, i dolori e i momenti privati di una carriera leggendaria, vissuto nella notte dell’addio allo stadio Olimpico. Emozione pura per tifosi e non solo. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone The Estate, commedia caustica in cui due sorelle si contendono l’eredità dell’insopportabile zia malata. Intrighi familiari, rivalità e cinismo si intrecciano in una corsa all’accaparramento che mette in luce il lato più grottesco dei legami di sangue.

Per chi non l'ha potuto seguire nella serata di ieri, Anora è su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) e Full Metal Jacket (Edizione Deluxe) su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15).

Indiana Jones e il tempio maledetto

Oscar agli effetti speciali per la seconda avventura con Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg. In India, l'archeologo scopre l’esistenza di un tempio dove si compiono sacrifici umani

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Diamanti

Il film campione d’incassi del 2024, Diamanti, segna il ritorno di Ferzan Ozpetek con un racconto intimo ed emozionante. Grazie al suo tocco inconfondibile e a un cast straordinario di attrici-muse, il regista incanta ancora una volta il pubblico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Immortals

Action sulla lotta tra umani e divinità con Henry Cavill e Stephen Dorff. Il giovane Teseo è scelto da Zeus per fermare il piano di Iperione: scatenare i titani contro gli dèi.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi

A caccia di spettri in una commedia fantastica. Tom fa amicizia con il fantasmino Hugo e chiede aiuto a un'investigatrice dell'occulto per aiutarlo a tornare a casa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Le ultime 24 ore

Ethan Hawke in un fanta-action dai produttori di "John Wick". L'agente Travis Conrad, ucciso durante uno scontro a fuoco, viene riportato in vita per terminare la sua missione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Lodge

Riley Keough in un horror carico di misteri. Durante una bufera, due fratellini rimangono intrappolati in uno chalet con la fidanzata del padre, donna dall'ambiguo passato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Resta con me

Shailene Woodley e Sam Claflin contro la tempesta in una pellicola tratta da una storia vera. Durante una traversata in yacht sull'Oceano Pacifico, una coppia viene travolta da un uragano.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Mi chiamo Francesco Totti

Francesco Totti si racconta nel documentario di Alex Infascelli. Nella notte che precede l’addio al calcio, il capitano della Roma ripercorre le emozioni della sua vita privata e sportiva.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Estate

Due sorelle tentano di conquistare la loro zia malata terminale e difficile da accontentare nella speranza di diventare le beneficiarie della sua ricca proprietà.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Anora

Sean Baker dirige Mikey Madison in questo dramma premiato con cinque Oscar®. Una spogliarellista di Brooklyn accetta un matrimonio d’interesse con il figlio di un oligarca russo, ma la loro favora si scontra presto con la realtà.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Full Metal Jacket (Edizione Deluxe)

La ‘sporca guerra’ secondo Stanley Kubrick in un film epocale con Matthew Modine. Un gruppo di marines combatte in Vietnam dopo il duro addestramento di uno spietato sergente.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)