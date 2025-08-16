Guida TV Sky Cinema e NOW: Il potere dei soldi, Sabato 16 Agosto 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 arriva Il potere dei soldi, uno spy-thriller ad alta tensione con Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth, ambientato nel competitivo mondo della finanza. Un giovane ambizioso viene ricattato e costretto a infiltrarsi in un’azienda rivale per sottrarre un prototipo rivoluzionario, trovandosi coinvolto in un gioco di potere e inganni. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD Gli indesiderabili segna il ritorno di Ladj Ly dopo il successo de I miserabili, con un intenso ritratto delle periferie francesi: un’attivista e un giovane sindaco si scontrano duramente sul destino di un sobborgo parigino, tra lotte sociali e speranze di cambiamento. Sky Cinema Collection HD alle 21.15 propone I delitti del BarLume – Tana libera tutti, sedicesimo capitolo della saga Sky Original con Filippo Timi e Lucia Mascino, in cui la misteriosa sparizione di una persona sconvolge il Pasquali e i vecchini, isolati in casa durante il lockdown.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD va in onda Dragon Trainer, il capolavoro d’animazione dei creatori di Shrek, dove Hiccup, giovane vichingo figlio di un capo tribù, si prepara ad affrontare un temibile drago ma finisce per stringere con lui un’improbabile e toccante amicizia. Alla stessa ora Sky Cinema Action HD propone Men in Black II, secondo capitolo della celebre saga sci-fi con Will Smith e Tommy Lee Jones, impegnati a sventare i piani di una malvagia aliena intenzionata a impossessarsi di una pietra dal potere immenso. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 Sei ancora qui con Bella Thorne e Dermot Mulroney trasporta lo spettatore in un mondo dove un esperimento segreto ha cancellato il confine tra vivi e morti, lasciando una ragazza preda di una presenza minacciosa dall’Aldilà.

Sky Cinema Romance HD alle 21.00 presenta Qualcosa di speciale, commedia romantica con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart: un uomo, colpito dal lutto per la morte della moglie, diventa autore di un libro di auto-aiuto che lo porta al successo, mentre l’incontro con una donna speciale apre uno spiraglio verso una nuova vita. Alla stessa ora su Sky Cinema Drama HD Vendetta ricostruisce un drammatico episodio realmente accaduto: nella New Orleans del 1890, un gruppo di immigrati siciliani viene accusato dell’omicidio del capo della polizia, dando vita a un thriller storico di grande intensità con Christopher Walken. Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 propone Zamora, esordio alla regia di Neri Marcorè, che interpreta anche un ruolo accanto a Giovanni Storti, raccontando le disavventure di un giovane contabile che, per compiacere il capo appassionato di calcio, si spaccia per un portiere provetto.

In seconda serata, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 trasmette Conclave di Edward Berger, premiato con un Oscar e un Golden Globe, un avvincente intreccio ambientato nelle segrete stanze del Vaticano con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 HD torna Blue Jasmine di Woody Allen, con Cate Blanchett premiata per la sua interpretazione di una donna che, dopo aver perso tutto a New York, si rifugia a San Francisco per tentare di rimettere insieme i pezzi della sua vita.

Il potere dei soldi

Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth in uno spy-thriller sul mondo della finanza. Un giovane ambizioso è costretto a farsi assumere dalla concorrenza per rubare un prototipo

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Gli indesiderabili

Dopo il successo de "I miserabili", Ladj Ly torna con un nuovo affresco delle periferie. Un'attivista locale e un giovane sindaco si scontrano sul futuro di un sobborgo parigino.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Tana libera tutti

Sedicesimo film della saga Sky Original con Filippo Timi e Lucia Mascino. Una misteriosa scomparsa mette in subbuglio il Pasquali e i vecchini, chiusi in casa per il lockdown.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dragon Trainer

Dai creatori di "Shrek", un altro emozionante capolavoro d'animazione. Hiccup, figlio di un capo vichingo, affronta il drago che minaccia la sua tribù ma finisce per stringerci amicizia.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Men in Black II

Will Smith e Tommy Lee Jones nel secondo capitolo della saga fanta-action. Una malvagia aliena vuole impossessarsi di una potentissima pietra. Ma gli agenti J e K sono pronti a fermarla.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Sei ancora qui

Thriller soprannaturale con Bella Thorne e Dermot Mulroney. In un mondo in cui un esperimento top secret ha cancellato il confine con l'Aldilà, una ragazza viene minacciata da un fantasma.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Qualcosa di speciale

Commedia romantica con la coppia Jennifer Aniston-Aaron Eckhart. Dopo la morte della moglie, un uomo riscuote successo scrivendo un libro su come affrontare il dolore del lutto

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vendetta

Accurata ricostruzione storica in un superbo thriller con Christopher Walken. New Orleans, 1890: un gruppo di immigrati siciliani viene accusato dell'omicidio del capo della polizia.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Zamora

Debutto alla regia di Neri Marcorè, anche nel cast con Giovanni Storti. Per accontentare il suo capo, amante del calcio, un giovane contabile si finge abile portiere.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Conclave

Un Oscar e un Golden Globe all'acclamato film di Edward Berger ambientato nel mondo della Chiesa con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Blue Jasmine

Oscar e Golden Globe a Cate Blanchett in una pellicola di Woody Allen. Una donna in crisi lascia New York e si trasferisce a San Francisco per rimettere ordine nella sua vita.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)