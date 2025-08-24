Guida TV Sky Cinema e NOW: King Kong, Domenica 24 Agosto 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 arriva King Kong, il kolossal firmato da Peter Jackson che ha conquistato 3 Oscar. Ambientato negli anni Trenta, il film segue una troupe di documentaristi guidata da Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody, che approda su un’isola misteriosa dove si imbatte in un gorilla gigantesco, simbolo di forza primordiale e fragilità emotiva. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD Free State of Jones porta in scena Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw in un dramma storico ambientato durante la guerra civile americana: un contadino si ribella all’esercito confederato e fonda una comunità indipendente, combattendo per libertà e giustizia. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, I delitti del BarLume – Sopra la panca chiude l’undicesima stagione della serie Sky Original. La scomparsa improvvisa del padre di Tiziana e il ritrovamento di un cadavere in mare accendono una nuova indagine nella tranquilla Pineta.

Il pubblico più giovane potrà immergersi nella magia de La fabbrica di cioccolato alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, dove Tim Burton reinventa il classico degli anni Settanta con Johnny Depp nei panni del visionario Willy Wonka e il suo incredibile mondo zuccherato, scoperto da un bambino fortunato grazie a un biglietto dorato. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 Spider-Man: No Way Home riporta in scena Tom Holland insieme a Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx in un’avventura epica che ha battuto record di incassi: Peter Parker chiede aiuto al Doctor Strange per ristabilire il segreto della sua identità, scatenando conseguenze inattese. Alla stessa ora su Sky Cinema Suspence HD, Cena con delitto – Knives Out mescola ironia e tensione in un giallo moderno con Daniel Craig: un dete

King Kong
3 Oscar al reboot firmato Peter Jackson, con Naomi Watts, Jack Black e Adrien Brody. Anni 30: su un'isola remota una troupe di documentaristi si imbatte in un gigantesco gorilla.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Free State of Jones
Matthew McConaughey e Gugu Mbatha-Raw in un dramma storico. Guerra civile americana: un contadino si ribella ai soprusi dell'esercito confederato e crea uno stato indipendente.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Sopra la panca
L’episodio Sopra la Panca chiude la stagione 11 de I Delitti del Barlume. Mentre il padre di Tiziana sparisce all'improvviso, un cadavere trovato in mare fa partire una nuova indagine.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La fabbrica di cioccolato
Tim Burton dirige Johnny Depp nel remake di un classico degli anni '70. Un bambino vince un ambito premio che gli apre le porte del variopinto regno dell'eccentrico Willy Wonka.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Spider-Man: No Way Home
Record di incassi per il cinecomic con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch e Jamie Foxx. L'Uomo Ragno si rivolge al Doctor Strange per ripristinare il segreto della sua identità.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Cena con delitto - Knives Out
Daniel Craig e un super cast in una movimentata commedia-thriller. Un detective indaga sulla famiglia di un ricco scrittore per scoprirne l'assassino
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

C'è post@ per te
Meg Ryan e Tom Hanks in un classico della commedia romantica. La proprietaria di una libreria flirta in rete con uno sconosciuto. Scoprira' che si tratta del suo rivale in affari.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Cosa sarà
Francesco Bruni dirige Kim Rossi Stuart in un racconto autobiografico sul tema della fragilita'. La diagnosi di una malattia costringe un regista a rivalutare i suoi legami personali.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un anno difficile
La coppia di registi di Quasi amici torna con una brillante commedia che unisce humor e satira sociale. Due uomini indebitati fino al collo cercano di sopravvivere con astuzia, entrando a far parte, per caso, di un gruppo di eco-attivisti
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il gladiatore
Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'orto americano
Dal suo romanzo, Pupi Avanti dirige Filippo Scotti in un film dalle atmosfere sospese. Nei giorni della Liberazione, un ragazzo si innamora di un'infermiera dell'esercito americano
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

