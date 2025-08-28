Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Giovedi 28 Agosto 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Chi è senza peccato - The Dry, Giovedi 28 Agosto 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

giovedì, 28 agosto 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Chi è senza peccato – The Dry, thriller con Eric Bana tratto dal romanzo di Jane Harper. Un poliziotto torna nella sua città natale per indagare sul presunto suicidio di un amico, convinto che la verità ufficiale nasconda oscuri segreti, in un’indagine che intreccia passato e presente con suspense crescente. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD (canale 302) Michael Collins, Leone d’oro a Venezia 1996 per Neil Jordan e Coppa Volpi a Liam Neeson, racconta la lotta per l’indipendenza dell’Irlanda nel 1916, seguendo il carismatico leader guerrigliero tra battaglie, intrighi e sacrifici.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) torna I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta, con l’inatteso ritorno di Viviani a rompere la tranquillità estiva di Pineta, in un mix di mistero, ironia e legami tra i cittadini che rendono speciale la serie Sky Original. Per i più giovani, su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) Space Jam unisce animazione e live action in un cult con Michael Jordan. Il campione dei Chicago Bulls deve aiutare i Looney Tunes a sconfiggere un quintetto di alieni cattivi, in una sfida all’insegna dell’azione e della comicità.

Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) Robin Hood diretto da Ridley Scott con Russell Crowe e Cate Blanchett porta sullo schermo il ritorno in patria dell’arciere leggendario, che si ribella all’usurpatore del trono di Re Riccardo I, tra battaglie epiche e giustizia sociale. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306), Black Mass – L’ultimo gangster racconta la storia vera di James ‘Whitey’ Bulger, gangster irlandese che collabora con l’FBI per eliminare i rivali della mafia italiana, con Johnny Depp e Benedict Cumberbatch tra inganni, violenza e tradimenti.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) Mia moglie è un fantasma mescola comicità e romanticismo: Dan Stevens, Isla Fisher e Judi Dench animano una storia in cui uno scrittore, per ritrovare l’ispirazione, contatta una medium che evoca lo spirito della moglie defunta, suscitando gelosie e situazioni paradossali. Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) propone Green Book, road movie vincitore di 3 Oscar nel 2019: Viggo Mortensen accompagna Mahershala Ali in un tour nell’America razzista del 1962, in un racconto di amicizia, differenze culturali e superamento dei pregiudizi. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), Insospettabili sospetti vede Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin protagonisti di un colpo elegante e spassoso: tre amici scoprono che i loro fondi pensione sono scomparsi, dando il via a una serie di eventi imprevedibili e divertenti.

In seconda serata, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) propone Io sono ancora qui, dramma con Fernanda Torres premiato come Miglior film internazionale. Nel 1971, dopo il sequestro del marito da parte della dittatura, Eunice combatte per proteggere i figli e mantenere la propria dignità. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), Terraferma di Emanuele Crialese affronta il tema dell’immigrazione: lo sbarco di clandestini sconvolge la vita di un’isola siciliana, esplorando tensioni e responsabilità morali in un contesto di bellezza e dolore.

Chi è senza peccato - The Dry
Eric Bana nel thriller tratto dal romanzo di Jane Harper. Non convinto dalla versione ufficiale dei fatti, un poliziotto torna nella sua citta' per indagare sul suicidio di un amico.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Michael Collins
Leone d’oro a Venezia 1996 per il regista Neil Jordan e Coppa Volpi a Liam Neeson, leader guerrigliero nell’Irlanda del 1916 lacerata e insanguinata dalle lotte del movimento indipendentista.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Ritorno a Pineta
A rompere la tranquillità della stagione estiva di Pineta questa volta è l’inaspettato ritorno di uno dei suoi cittadini più amati: il Viviani del BarLume.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Space Jam
La star del basket Michael Jordan nel cult che mescola animazione e live action. Per sconfiggere un quintetto di alieni cattivi, i Looney Tunes arruolano il campione dei Chicago Bulls.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Robin Hood
Ridley Scott dirige Russell Crowe e Cate Blanchett. Tornato in patria dopo aver combattuto per l'Inghilterra, un arciere si ribella all'usurpatore del trono di re Riccardo I.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Black Mass - L'ultimo gangster
La storia vera del criminale James 'Whitey' Bulger con Johnny Depp e Benedict Cumberbatch. Anni '70: un gangster irlandese collabora con l'Fbi per incastrare i rivali della mafia italiana.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mia moglie è un fantasma
Commedia con Dan Stevens, Isla Fisher e Judi Dench. Per ritrovare l'ispirazione, uno scrittore si rivolge a una medium, che rievoca lo spirito dell’ex moglie e ingelosisce l'attuale sposa.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Green Book
3 Oscar 2019 al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. 1962: un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista afroamericano nell’America razzista.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Insospettabili sospetti
Colpo grosso in grande stile in una commedia con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Tre amici di lunga data scoprono che i loro fondi pensione sono andati in fumo.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Io sono ancora qui
Fernanda Torres è Eunice in questo dramma premiato con l'Oscar® come Miglior film internazionale. Nel 1971, dopo il sequestro del marito Rubens da parte della dittatura, una madre resiste per proteggere i figli.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Terraferma
Il tema dell’immigrazione attraverso lo sguardo di Emanuele Crialese. Uno sbarco di clandestini sconvolge la vita di un'isola siciliana. Premio Speciale della Giuria a Venezia
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Francesco Gabbani nuovo giudice racconta musica e carriera

    Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di X Factor, al via da giovedì 11 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.. Da quel giorno ritroveremo all’opera la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi insieme alla new entry al tavolo Francesco Gabbani. E nel percorso di avvicinamento a #XF2025, giovedì 28 agosto - su Sky e NOW e sempre disponibile on demand...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 28 agosto 2025

  • Diritti Tv Serie B 2025-27, pubblicati i nuovi bandi pacchetti Highlights e Goal Day

    Assemblea di Lega Serie B a Milano. Illustrati all’Assemblea i nuovi pacchetti al mercato ‘Highlights’ e ‘Goal day’, già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l’ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube. Al via anche una strategia per l’ampliamento dei...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • DAZN sigla accordo con ESPN: NCAA Football e Basket in esclusiva in Europa e MENA

    DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo al mondo, ha acquisito i diritti per trasmettere live i campionati universitari statunitensi NCAA di football americano e basket, tramite un accordo pluriennale di sublicenza con ESPN (Entertainment & Sports Programming Network). A partire dalla stagione 2025, i fan di alcuni Paesi selezionati in Europa e nella regione MENA* potranno seguire, in modalità gratuita per un periodo limitato, durante la stagione...
    D
    DAZN
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Benfica-Fenerbache, play-off Champions: diretta esclusiva Prime Video con Piccinini e Ambrosini

    Tutto pronto per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League, che vedrà Benfica e Fenerbahce affrontarsi nuovamente in una sfida decisiva per il futuro europeo di entrambe le squadre. L’andata a Istanbul si era conclusa 0-0, con la squadra di José Mourinho incapace di prevalere, lasciando la qualificazione apertissima: tutte e due le squadre dovranno dare il massimo per assicurarsi il passaggio del turno, con i portoghesi determinati a conquistare la vittoria...
    S
    Sport
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • FIBA EuroBasket 2025 su Sky Sport Basket 205 e streaming NOW: Italia con Tranquillo e Pessina

    Le stelle più luminose del basket europeo si sfidano da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre sui parquet di FIBA EuroBasket 2025, in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’edizione 2025 dei Campionati Europei regalerà emozioni, equilibrio e spettacolo e la squadra basket di Sky Sport è pronta a raccontarla minuto per minuto. Con una novità: il canale Sky Sport Basket, la nuova “casa” per tutti gli...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Nuova Numerazione Sky Sport, canale Basket promosso sul 205, Max al 206, Golf al 209

    Novità in arrivo per lo sport su Sky, che a partire da oggi 27 Agosto 2025 avrà una nuova mumerazione di canali, a conferma di una programmazione sportiva sempre ricca di eventi e varietà di contenuti, da vivere anche in 4K HDR con Sky Q sul canale Sky Sport 4K (213). L'offerta dei canali Sky Sport è disponibile anche in streaming su NOW. Il viaggio nel "più grande spettacolo del mondo"...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 27 agosto 2025

  • Ascolti 1a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, Juventus, Inter e Napoli dominano, le altre inseguono

    La prima giornata della Serie A Enlive 2025/2026 in onda su DAZN che si è chiusa ieri ha registrato 4,2 milioni di audience (4.208.482). compresivo del dato degli episodi di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria  diventando la prima giornata più vista degli ultimi 3 anni.  La giornata si è disputata su 6 slot orari, di cui 4 hanno ospitato coppie...
    D
    DAZN
    martedì, 26 agosto 2025

  • Rai Italia rilancia La Giostra del Gol con highlights di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa

    E' un accordo a suo modo storico, quello sottoscritto dalla Rai e dalla Lega Calcio, che consente a Rai Italia la trasmissione in tutto il mondo - Italia ovviamente esclusa - degli HL del campionato di Serie A, della Coppa Italia dai quarti di finale in poi, e della Supercoppa Italiana. "Sono estremamente felice per questo accordo - ha sottolineato la direttrice di Rai Italia, Maria Rita Grieco - e ringrazio l'Azienda e la Direzione Diritti Sportivi per avermi supportato in...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 26 agosto 2025

  • Champions 2025/26 - Diretta Sky e NOW Playoff Ritorno: Palinsesto e Telecronisti

    Tornano le sfide internazionali di qualificazione alla UEFA Champions League 2025/2026 su Sky e in streaming su NOW. Martedì 26 e mercoledì 27 agosto, l’andata dei playoff della massima competizione europea. Martedì saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon che il prossimo 28 agosto definirà la League Phase della nuova edizione: alle 18:45 Kairt Almaty-Celtic (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW),...
    S
    Sky Italia
    martedì, 26 agosto 2025

  • Calciomercato – L’Originale, ultima settimana on tour a Siracusa con Bonan, Di Marzio e Fayna

    Al via l’ultima settimana on tour dell’estate 2025 di Calciomercato – L’Originale, il programma condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna, su Sky e in streaming su NOW. Una vera e propria volata finale, 7 giorni intensi, da lunedì 25 agosto a lunedì 1° settembre, su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio. Dopo 8 splendide località, Siracusa è la tappa conclusiva del tour estivo...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Italia’s Got Talent dal 5 Settembre in streaming su Disney+ tra talenti, sorprese e votazioni

    Disney+ ha diffuso la key art ufficiale e un contenuto video della nuova edizione di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia che debutterà venerdì 5 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, con una nuova puntata disponibile ogni settimana. La finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre: è la prima volta per...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Sky Wifi «Il salotto del calcio» con Del Piero, Bergomi e Capello tra diretta e connessione ultraveloce

    Una rete veloce e affidabile, in grado di reggere anche la diretta di una partita da casa. È questa l’idea creativa alla base della nuova campagna di comunicazione Sky,“Il salotto del calcio”, che prende il via oggi con protagonisti Alessandro Del Piero, in compagnia di Beppe Bergomi e Fabio Capello, volti noti del calcio di Sky. Nel nuovo spot, Del Piero è in casa insieme agli amici del condominio per assistere a...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • Gioco Pericoloso, thriller psicologico con Adriano Giannini ed Elodie prima TV Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV in esclusiva su Sky Cinema l’intenso e raffinato thriller psicologico con Adriano Giannini, Elodie ed Eduardo Scarpetta, GIOCO PERICOLOSO, in onda lunedì 25 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. GIOCO PERICOLOSO è un’opera originale che esplora con lucidità e tensione narrativa il...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 25 agosto 2025

  • SuperTennis rinnova i diritti in chiaro degli US Open fino al 2030

    La magia degli US Open si riaccende su SuperTennis Tv… e non solo nelle prossime due settimane! Dopo aver raccontato due edizioni meravigliose - culminate con il primo storico trionfo a New York di Jannik Sinner -, e a poche ore dall’inizio del torneo 2025, Sportcast, la società del Gruppo FITP che gestisce il canale tv SuperTennis, comunica di aver raggiunto un accordo con la USTA (la Federtennis statunitense) per il prolungamento del contratto per la...
    S
    Sport
    domenica, 24 agosto 2025

  • Tennis US Open 2025 Sky streaming NOW: 7 canali dedicati, diretta da tutti i campi e nuove produzioni

    FINO A 7 CANALI SKY DEDICATI PER LE 2 SETTIMANE DI TORNEO E LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE I MATCH SU TUTTI I CAMPI GRAZIE A SKY SPORT PLUS PER I CLIENTI SKY E AD EXTRA MATCH PER I CLIENTI NOW ANALISI E COMMENTI DELLA SQUADRA DI SKY SPORT TENNIS CON SKY TENNIS SHOW PRE E POST GARE, COLLEGAMENTI CON GLI INVIATI A NEW YORK E LA TECNOLOGIA DELLO SKY SPORT TECH E IN OCCASIONE DEL TORNEO AMERICANO, DUE NUOVE PRODUZIONI ORIGINALI FIRMATE SKY SPORT: SINNER...
    S
    Sky Italia
    domenica, 24 agosto 2025

