Guida TV Sky Cinema e NOW: Chi è senza peccato - The Dry, Giovedi 28 Agosto 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Chi è senza peccato – The Dry, thriller con Eric Bana tratto dal romanzo di Jane Harper. Un poliziotto torna nella sua città natale per indagare sul presunto suicidio di un amico, convinto che la verità ufficiale nasconda oscuri segreti, in un’indagine che intreccia passato e presente con suspense crescente. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD (canale 302) Michael Collins, Leone d’oro a Venezia 1996 per Neil Jordan e Coppa Volpi a Liam Neeson, racconta la lotta per l’indipendenza dell’Irlanda nel 1916, seguendo il carismatico leader guerrigliero tra battaglie, intrighi e sacrifici.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) torna I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta, con l’inatteso ritorno di Viviani a rompere la tranquillità estiva di Pineta, in un mix di mistero, ironia e legami tra i cittadini che rendono speciale la serie Sky Original. Per i più giovani, su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) Space Jam unisce animazione e live action in un cult con Michael Jordan. Il campione dei Chicago Bulls deve aiutare i Looney Tunes a sconfiggere un quintetto di alieni cattivi, in una sfida all’insegna dell’azione e della comicità.

Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) Robin Hood diretto da Ridley Scott con Russell Crowe e Cate Blanchett porta sullo schermo il ritorno in patria dell’arciere leggendario, che si ribella all’usurpatore del trono di Re Riccardo I, tra battaglie epiche e giustizia sociale. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306), Black Mass – L’ultimo gangster racconta la storia vera di James ‘Whitey’ Bulger, gangster irlandese che collabora con l’FBI per eliminare i rivali della mafia italiana, con Johnny Depp e Benedict Cumberbatch tra inganni, violenza e tradimenti.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) Mia moglie è un fantasma mescola comicità e romanticismo: Dan Stevens, Isla Fisher e Judi Dench animano una storia in cui uno scrittore, per ritrovare l’ispirazione, contatta una medium che evoca lo spirito della moglie defunta, suscitando gelosie e situazioni paradossali. Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) propone Green Book, road movie vincitore di 3 Oscar nel 2019: Viggo Mortensen accompagna Mahershala Ali in un tour nell’America razzista del 1962, in un racconto di amicizia, differenze culturali e superamento dei pregiudizi. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309), Insospettabili sospetti vede Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin protagonisti di un colpo elegante e spassoso: tre amici scoprono che i loro fondi pensione sono scomparsi, dando il via a una serie di eventi imprevedibili e divertenti.

In seconda serata, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) propone Io sono ancora qui, dramma con Fernanda Torres premiato come Miglior film internazionale. Nel 1971, dopo il sequestro del marito da parte della dittatura, Eunice combatte per proteggere i figli e mantenere la propria dignità. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), Terraferma di Emanuele Crialese affronta il tema dell’immigrazione: lo sbarco di clandestini sconvolge la vita di un’isola siciliana, esplorando tensioni e responsabilità morali in un contesto di bellezza e dolore.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Chi è senza peccato - The Dry

Eric Bana nel thriller tratto dal romanzo di Jane Harper. Non convinto dalla versione ufficiale dei fatti, un poliziotto torna nella sua citta' per indagare sul suicidio di un amico.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Michael Collins

Leone d’oro a Venezia 1996 per il regista Neil Jordan e Coppa Volpi a Liam Neeson, leader guerrigliero nell’Irlanda del 1916 lacerata e insanguinata dalle lotte del movimento indipendentista.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Ritorno a Pineta

A rompere la tranquillità della stagione estiva di Pineta questa volta è l’inaspettato ritorno di uno dei suoi cittadini più amati: il Viviani del BarLume.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Space Jam

La star del basket Michael Jordan nel cult che mescola animazione e live action. Per sconfiggere un quintetto di alieni cattivi, i Looney Tunes arruolano il campione dei Chicago Bulls.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Robin Hood

Ridley Scott dirige Russell Crowe e Cate Blanchett. Tornato in patria dopo aver combattuto per l'Inghilterra, un arciere si ribella all'usurpatore del trono di re Riccardo I.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Black Mass - L'ultimo gangster

La storia vera del criminale James 'Whitey' Bulger con Johnny Depp e Benedict Cumberbatch. Anni '70: un gangster irlandese collabora con l'Fbi per incastrare i rivali della mafia italiana.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Mia moglie è un fantasma

Commedia con Dan Stevens, Isla Fisher e Judi Dench. Per ritrovare l'ispirazione, uno scrittore si rivolge a una medium, che rievoca lo spirito dell’ex moglie e ingelosisce l'attuale sposa.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Green Book

3 Oscar 2019 al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. 1962: un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista afroamericano nell’America razzista.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Insospettabili sospetti

Colpo grosso in grande stile in una commedia con Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin. Tre amici di lunga data scoprono che i loro fondi pensione sono andati in fumo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Io sono ancora qui

Fernanda Torres è Eunice in questo dramma premiato con l'Oscar® come Miglior film internazionale. Nel 1971, dopo il sequestro del marito Rubens da parte della dittatura, una madre resiste per proteggere i figli.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Terraferma

Il tema dell’immigrazione attraverso lo sguardo di Emanuele Crialese. Uno sbarco di clandestini sconvolge la vita di un'isola siciliana. Premio Speciale della Giuria a Venezia

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)