Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: La rapina perfetta, Sabato 4 Ottobre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: La rapina perfetta, Sabato 4 Ottobre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: La rapina perfetta, Sabato 4 Ottobre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 04 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda La rapina perfetta, action con Jason Statham che ricostruisce la celebre rapina del 1972 alla Baker Street Bank di Londra, intrecciando mafia, Governo e Monarchia. Su Sky Cinema Due (canale 302) alla stessa ora c'è The Independent: Complotto per la Casa Bianca, Sky Original con John Cena e Brian Cox, dove una giovane giornalista scopre una pericolosa cospirazione politica. Gli appassionati di cinema italiano trovano su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21:15 Quattro chiacchere con Paola Cortellesi, intervista di Gianni Canova che ripercorre la carriera dell'attrice in vista del ritorno nelle nuove storie Sky Original di PETRA - TERZA STAGIONE. Per i più piccoli e per gli amanti della magia, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) va in onda Harry Potter e la camera dei segreti, secondo capitolo della saga che vede il giovane mago affrontare la minaccia di un essere misterioso che pietrifica le sue vittime.

L'avventura continua alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) con Indiana Jones e il tempio maledetto, dove Harrison Ford affronta un tempio indiano pieno di sacrifici umani, mentre su Sky Cinema Suspense (canale 306) va in onda The Hanging Sun - Sole di mezzanotte, Sky Original tratto dal romanzo di Jo Nesbø con Alessandro Borghi in fuga verso il Nord, cercando salvezza accanto a Lea e Caleb. Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) troviamo C'eravamo tanto amati, capolavoro di Ettore Scola con Nino Manfredi e Vittorio Gassman, che racconta la storia di tre amici dal Dopoguerra agli anni '70, mentre su Sky Cinema Drama (canale 308) c'è Il mio amico Einstein, biopic con Andy Serkis sulle teorie dello scienziato durante la Prima guerra mondiale. Per gli amanti della commedia leggera, alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309) va in onda School of Mafia, con Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi, dove tre giovani rampolli della malavita americana vengono spediti in Sicilia per imparare i segreti della mafia.

Infine, su +24, alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) torna Companion, il fanta-thriller con Sophie Thatcher e Jack Quaid, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) è programmato BlacKkKlansman, il film di Spike Lee vincitore a Cannes e all'Oscar per la sceneggiatura.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming. 

La rapina perfetta
Jason Statham nell'action che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra le cui dinamiche coinvolsero la mafia, il Governo e la Monarchia.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Independent: Complotto per la Casa Bianca
John Cena e Brian Cox nella pellicola targata Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Quattro chiacchere con Paola Cortellesi
L’attrice e regista si racconta a Gianni Canova: dagli esordi musicali al teatro, passando per la TV fino ad arrivare al cinema. In occasione dell’atteso ritorno di Paola Cortellesi nelle 2 nuove storie Sky Original di PETRA – TERZA STAGIONE dirette da Maria Sole Tognazzi (mer. 8 e mer. 15 su Sky Cinema Uno), da sabato 4 a domenica 12 ottobre Sky Cinema Collection dedica la programmazione all’attrice con le precedenti 2 stagioni basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e altri 10 titoli.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e la camera dei segreti
Secondo capitolo sul giovane mago creato dalla scrittrice J.K. Rowling. Harry affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e scopre il segreto di una stanza misteriosa.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Indiana Jones e il tempio maledetto
Oscar agli effetti speciali per la seconda avventura con Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg. In India, l'archeologo scopre l’esistenza di un tempio dove si compiono sacrifici umani
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte
Dal romanzo di Jo Nesbo, Sky Original di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In fuga verso l’estremo Nord, John conosce Lea e Caleb, unica speranza di salvezza da un destino segnato.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

C'eravamo tanto amati
Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli nel capolavoro di Ettore Scola. La storia di tre amici, ex partigiani, sullo sfondo dell'Italia dal Dopoguerra agli anni 70.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il mio amico Einstein
Biopic su Albert Einstein con Andy Serkis. Sullo sfondo della Prima guerra mondiale, le teorie dello scienziato tedesco colpiscono l'immaginazione di un fisico di Cambridge.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

School of Mafia
Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi nella commedia di Alessandro Pondi. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per ricevere 'lezioni di mafia'.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Companion
Sophie Thatcher e Jack Quaid in un sorprendente fanta-thriller. Josh e Iris vengono invitati a trascorrere un weekend in una villa, ma al mattino qualcosa è cambiato...
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

BlacKkKlansman
Gran Premio della Giuria a Cannes per Spike Lee e Oscar alla sceneggiatura. Un poliziotto afroamericano si infiltra nel Ku Klux Klan per indagare sul razzismo nell'America degli anni 70.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport

    Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend

    A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel. Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l’evento promosso da AUDICOM, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio e Auditel che ha...
    D
    DAZN
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • La svolta antipirateria francese: quando la LFP mette Google e Bing sotto scacco

    Il panorama globale della lotta alla pirateria sportiva ha registrato una storica pronuncia proveniente dalla Francia. Per la prima volta, un'autorità calcistica europea ha ottenuto un'ingiunzione preventiva che non colpisce solo i fornitori di servizi di rete (ISP), ma punta direttamente ai motori di ricerca, responsabili della visibilità dei contenuti illeciti. Il Tribunale giudiziario di Parigi, con una decisione datata 18 settembre, ha imposto a colossi del...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky e NOW: accordo pluriennale per i diritti NBA, il grande basket USA su Sky Sport Basket

    // SKY ACQUISISCE NUOVI DIRITTI NBA IN ITALIA:  ACCORDO PLURIENNALE PER LA TRASMISSIONEDELLE PARTITE TOP DEL BASKET USA LA CASA DELLO SPORT DI SKY DIVENTALA CASA DEL BASKETCON IL MIGLIOR SPETTACOLO DEL BASKETDA TUTTO IL MONDO SUL CANALE DEDICATO SKY SPORT BASKETDA OTTOBRE, OTTO MESI DI ALTA INTENSITÀPER UNA STAGIONE SENZA PARI:  IL BASKET AMERICANO CON LA STAGIONE REGOLARE NBA, L'NBA CHRISTMAS DAY, IL MLK DAY, L'NBA ALL-STAR, I PLAYOFF,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • wedotv rafforza la presenza in Italia: arrivano su Sky con wedotv Movies Italia e Big Stories

    AVOD wedotv ha ampliato la propria presenza in Italia con due dei suoi canali FAST - wedotv movies Italia e wedotv Big Stories - distribuiti sulla piattaforma satellitare Sky Italia.Sky Italia includerà wedotv movies Italia e wedotv BIG movies nella sua offerta satellitare utilizzando la distribuzione satellitare Hotbird di wedotv (Eutelsat Hotbird 13° uplink, transponder 117). Entrambi i canali utilizzano la soluzione HbbTV Addressable TV di wedotv per l'inserimento...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 2 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 2 OttobreINIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLAUEFA CONFERENCE LEAGUECON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”IN CAMPO ANCHE PER LA SECONDA GIORNATA DI UEFA EUROPA LEAGUE 2025/2026SU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO:alle 18:45 ROMA - LILLE e BOLOGNA - FRIBURGOalle 21 FIORENTINA - SIGMA OLOMUCApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Stasera Bootcamp tra tensione, X Pass e sfide decisive

    Torna giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2025. Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Il Confronto in diretta Sky TG24: Occhiuto vs Tridico, sfida decisiva per le elezioni in Calabria

    Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Si...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (2 - 5 Ottobre) F1 Singapore e MotoGP Indonesia (anche streaming NOW)

    Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con due appuntamenti asiatici per F1 e MotoGP. F1 IN NOTTURNA – Diciottesimo appuntamento stagionale per la F1 che scende in pista sul circuito cittadino di Marina Bay per il Gran Premio di Singapore,da vivere in esclusiva suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 12.30 con la...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky TG24 Live In Roma: al Teatro di Villa Torlonia su geopolitica, clima, lavoro e intelligenza artificiale

    Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, che da anni porta l'informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane, approda a Roma, il 17 ottobre, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformandolo per un'intera giornata in uno studio televisivo. Qui personalità nazionali e internazionali si alterneranno sul palco per...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 01 ottobre 2025

  • Champions League 🏆 Villarreal vs Juventus (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

    Grande attesa per la sfida della League Phase di UEFA Champions League Villarreal-Juventus trasmessa in esclusiva su Prime Video mercoledì 1° ottobre (live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). [provalo gratuitamente per 30 giorni] * Una partita affascinante che mette di fronte il “Submarino Amarillo”, da sempre sinonimo di organizzazione e talento, e i bianconeri guidati da Igor Tudor, decisi a conquistare un risultato di...
    S
    Sport
    mercoledì, 01 ottobre 2025

  • Tennis in diretta Sky Sport e NOW 🎾ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva)

    Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e  in streaming su NOW.. In diretta esclusiva da mercoledì 1° a domenica 12 ottobre il torneo ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva). Tutti i giorni alle 12.15 (tranne sabato 11 e domenica 12 ottobre, alle 12.45) su Sky Sport 24 Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti analizzeranno i match del mattino e presenteranno le sfide del pomeriggio nell’appuntamento di Studio Tennis. Sky Sport Tennis...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 01 ottobre 2025

  • AGCOM blocca IPTV pirata. X Factor 2025 protetto da Piracy Shield per tutelare copyright

    L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha esteso l'efficacia della piattaforma tecnologica Piracy Shield, bloccando in via cautelare la diffusione illecita del programma di intrattenimento "X Factor 2025" tramite un noto servizio IPTV pirata. Questo potenziamento segna un passo avanti cruciale nella lotta contro la pirateria audiovisiva, che continua a erodere l'economia creativa italiana. Chi aveva intenzione di "risparmiare"...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Sparkle e Telespazio potenziano il Centro Spaziale del Fucino: connettività oltre 400 Gbps

    Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e tra i leader mondiali, e Telespazio, joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) e tra i principali operatori globali nel settore dei servizi spaziali, rafforzano la loro collaborazione al Centro spaziale del Fucino (L’Aquila) con l’ampliamento e il potenziamento del punto di presenza (PoP) di Sparkle già attivo nel teleporto. Il Centro spaziale del Fucino, operativo dal 1963 e riconosciuto come...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 30 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 4 Ottobre 2025 Ciclismo, Pallanuoto, Calcio, Pallavolo e Mondiali Paralimpici

    In vista del weekend, Sabato 4 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&egr...
     sabato, 04 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: La rapina perfetta, Sabato 4 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda La rapina perfetta, action con Jason Statham che ricostruisce la celebre rapina del 1972 alla Baker Street Bank di Londra, intrecciando mafia, Governo e Monarchia. Su Sky Cinema Due (canale 302) alla stessa ora c'è...
     sabato, 04 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (3 - 5 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 7&am...
     venerdì, 03 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     venerdì, 03 ottobre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 3 - 9 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 03 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨