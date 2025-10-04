Guida TV Sky Cinema e NOW: La rapina perfetta, Sabato 4 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda La rapina perfetta, action con Jason Statham che ricostruisce la celebre rapina del 1972 alla Baker Street Bank di Londra, intrecciando mafia, Governo e Monarchia. Su Sky Cinema Due (canale 302) alla stessa ora c'è The Independent: Complotto per la Casa Bianca, Sky Original con John Cena e Brian Cox, dove una giovane giornalista scopre una pericolosa cospirazione politica. Gli appassionati di cinema italiano trovano su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21:15 Quattro chiacchere con Paola Cortellesi, intervista di Gianni Canova che ripercorre la carriera dell'attrice in vista del ritorno nelle nuove storie Sky Original di PETRA - TERZA STAGIONE. Per i più piccoli e per gli amanti della magia, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) va in onda Harry Potter e la camera dei segreti, secondo capitolo della saga che vede il giovane mago affrontare la minaccia di un essere misterioso che pietrifica le sue vittime.

L'avventura continua alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) con Indiana Jones e il tempio maledetto, dove Harrison Ford affronta un tempio indiano pieno di sacrifici umani, mentre su Sky Cinema Suspense (canale 306) va in onda The Hanging Sun - Sole di mezzanotte, Sky Original tratto dal romanzo di Jo Nesbø con Alessandro Borghi in fuga verso il Nord, cercando salvezza accanto a Lea e Caleb. Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) troviamo C'eravamo tanto amati, capolavoro di Ettore Scola con Nino Manfredi e Vittorio Gassman, che racconta la storia di tre amici dal Dopoguerra agli anni '70, mentre su Sky Cinema Drama (canale 308) c'è Il mio amico Einstein, biopic con Andy Serkis sulle teorie dello scienziato durante la Prima guerra mondiale. Per gli amanti della commedia leggera, alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309) va in onda School of Mafia, con Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi, dove tre giovani rampolli della malavita americana vengono spediti in Sicilia per imparare i segreti della mafia.

Infine, su +24, alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) torna Companion, il fanta-thriller con Sophie Thatcher e Jack Quaid, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) è programmato BlacKkKlansman, il film di Spike Lee vincitore a Cannes e all'Oscar per la sceneggiatura.

La rapina perfetta

Jason Statham nell'action che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra le cui dinamiche coinvolsero la mafia, il Governo e la Monarchia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Independent: Complotto per la Casa Bianca

John Cena e Brian Cox nella pellicola targata Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Quattro chiacchere con Paola Cortellesi

L’attrice e regista si racconta a Gianni Canova: dagli esordi musicali al teatro, passando per la TV fino ad arrivare al cinema. In occasione dell’atteso ritorno di Paola Cortellesi nelle 2 nuove storie Sky Original di PETRA – TERZA STAGIONE dirette da Maria Sole Tognazzi (mer. 8 e mer. 15 su Sky Cinema Uno), da sabato 4 a domenica 12 ottobre Sky Cinema Collection dedica la programmazione all’attrice con le precedenti 2 stagioni basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e altri 10 titoli.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e la camera dei segreti

Secondo capitolo sul giovane mago creato dalla scrittrice J.K. Rowling. Harry affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e scopre il segreto di una stanza misteriosa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Indiana Jones e il tempio maledetto

Oscar agli effetti speciali per la seconda avventura con Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg. In India, l'archeologo scopre l’esistenza di un tempio dove si compiono sacrifici umani

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Hanging Sun - Sole di mezzanotte

Dal romanzo di Jo Nesbo, Sky Original di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi. In fuga verso l’estremo Nord, John conosce Lea e Caleb, unica speranza di salvezza da un destino segnato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

C'eravamo tanto amati

Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefania Sandrelli nel capolavoro di Ettore Scola. La storia di tre amici, ex partigiani, sullo sfondo dell'Italia dal Dopoguerra agli anni 70.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il mio amico Einstein

Biopic su Albert Einstein con Andy Serkis. Sullo sfondo della Prima guerra mondiale, le teorie dello scienziato tedesco colpiscono l'immaginazione di un fisico di Cambridge.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

School of Mafia

Nino Frassica, Paola Minaccioni ed Emilio Solfrizzi nella commedia di Alessandro Pondi. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per ricevere 'lezioni di mafia'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Companion

Sophie Thatcher e Jack Quaid in un sorprendente fanta-thriller. Josh e Iris vengono invitati a trascorrere un weekend in una villa, ma al mattino qualcosa è cambiato...

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

BlacKkKlansman

Gran Premio della Giuria a Cannes per Spike Lee e Oscar alla sceneggiatura. Un poliziotto afroamericano si infiltra nel Ku Klux Klan per indagare sul razzismo nell'America degli anni 70.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)