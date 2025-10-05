Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Dumb Money, Domenica 5 Ottobre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Dumb Money, Domenica 5 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Dumb Money, il film diretto dal regista di Tonya che racconta l'incredibile storia vera della ribellione finanziaria di un gruppo di piccoli risparmiatori capace di mettere in crisi Wall Street salvando GameStop. Su Sky Cinema Due (canale 302) va in onda L'amore non va in vacanza, commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, dove due donne deluse dall'amore decidono di scambiarsi casa, trovando nuove possibilità di felicità. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) spazio alla nuova stagione di Petra, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi diretti da Maria Sole Tognazzi: tra omicidi legati alla mafia e misteri che scuotono Genova, l'ispettrice Petra Delicato affronta nuovi casi mentre la sua vita privata prende direzioni inattese.

Per le famiglie, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) arriva Tartarughe Ninja, l'action con Megan Fox che riporta sullo schermo le celebri tartarughe mutanti pronte a difendere New York dal malvagio Shredder. L'avventura continua su Sky Cinema Action (canale 305) con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, quarto capitolo della saga di Spielberg con Harrison Ford e Cate Blanchett alle prese con una reliquia dai poteri misteriosi. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) Nicolas Cage è protagonista di Pig - Il piano di Rob, dramma intenso ambientato in Oregon, dove il rapimento di un maiale da tartufi spinge un uomo a fare i conti con il proprio passato. Sul fronte sentimentale, alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) va in onda La cena perfetta, commedia con Salvatore Esposito e Greta Scarano, che racconta il riscatto personale e professionale attraverso la cucina.

Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00 torna il cult L'attimo fuggente, con Robin Williams nei panni del professor Keating che incoraggia i suoi studenti a seguire le proprie passioni contro le regole rigide del college. Per chi preferisce un tono più leggero, alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309) c'è Se mi lasci non vale, commedia di e con Vincenzo Salemme insieme a Carlo Buccirosso, che mette in scena un piano vendicativo orchestrato da due uomini lasciati dalle compagne.

Su +24 tornano i titoli della sera precedente: alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) c'è La rapina perfetta, action con Jason Statham ambientato nella Londra degli anni '70, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) viene riproposto The Independent - Complotto per la Casa Bianca, Sky Original con John Cena e Brian Cox tra intrighi e potere.

Dumb Money
Dal regista di 'Tonya', Paul Dano, Seth Rogen e Shailene Woodley nell'incredibile storia vera di un gruppo di piccoli risparmiatori che ha salvato la catena di negozi GameStop.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'amore non va in vacanza
Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Deluse dall’amore, due donne si scambiano l’appartamento andando incontro a nuove opportunità.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Petra
Due nuove storie di Petra - terza stagione, lo Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi. Tra un omicidio in convento e l’assassinio di un imprenditore legato alla mafia, l’ispettrice Petra Delicato (Paola Cortellesi) e il vice Antonio Monte (Andrea Pennacchi) affrontano nuovi casi a Genova, mentre la vita privata di Petra apre scenari del tutto inediti. 
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Tartarughe Ninja
Le valorose tartarughe mutanti tornano in un action mozzafiato con Megan Fox. Le sorti di New York, soggiogata da Shredder, sono nelle mani dell'eroico quartetto e di una bella reporter.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo
Il grande ritorno di Harrison Ford nel quarto capitolo con Cate Blanchett e Shia LaBeouf. Pedinato dai sovietici Indy deve ritrovare una reliquia dai poteri soprannaturali
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Pig, il piano di Rob
Nicolas Cage tra le lande impervie dell'Oregon. Il rapimento del suo prezioso maiale dal fiuto infallibile costringe un cacciatore di tartufi a tornare nei luoghi del proprio passato.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La cena perfetta
Salvatore Esposito e Greta Scarano in una commedia sulla voglia di riscatto. Incaricato da un boss camorrista di gestire un ristorante a Roma, Carmine assume Consuelo, chef molto grintosa.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'attimo fuggente
Un memorabile Robin Williams nel film premio Oscar 1990 per la sceneggiatura. Il nuovo insegnante di letteratura di un college sprona gli allievi a rompere le regole tradizionali.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Se mi lasci non vale
Vincenzo Salemme dirige e interpreta una commedia con Carlo Buccirosso. Lasciati dalle fidanzate, due uomini elaborano un piano diabolico con l'aiuto di un attore squattrinato.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La rapina perfetta
Jason Statham nell'action che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra le cui dinamiche coinvolsero la mafia, il Governo e la Monarchia.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Independent: Complotto per la Casa Bianca
John Cena e Brian Cox nella pellicola targata Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

