Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Il silenzio dei chiostri, Sabato 11 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta la terza stagione di Petra con l'episodio Il silenzio dei chiostri. L'ispettrice interpretata da Paola Cortellesi affronta un nuovo caso ambientato tra le mura di un convento, dove un omicidio e il furto di una reliquia nascondono segreti secolari. Accanto a lei, come sempre, il vice ispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi). In un'indagine che intreccia spiritualità, arte e introspezione, Petra si troverà di fronte a un viaggio interiore che metterà alla prova le sue certezze e il suo equilibrio personale. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 arriva Joker: Folie à Deux, attesissimo sequel del film premio Oscar. Joaquin Phoenix torna nei panni di Arthur Fleck, stavolta rinchiuso nell'ospedale psichiatrico di Arkham, dove incontra Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. Tra follia, amore e distruzione, i due danno vita a un musical cupo e visionario che ridefinisce i confini del cinecomic. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) è tempo di risate e caos sentimentali con Maschi contro femmine, commedia corale di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi, che racconta con ironia le differenze e le incomprensioni tra i sessi in una girandola di tradimenti, passioni e riconciliazioni.

Per i più giovani, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) c'è Harry Potter e il calice di fuoco, quarto capitolo della saga magica diretto da Mike Newell. Harry partecipa al pericoloso Torneo Tremaghi, ignaro del ritorno di Lord Voldemort, in una delle svolte più oscure e spettacolari della serie. Su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 adrenalina e colpi di genio con Way Down - Rapina alla Banca di Spagna, Sky Original diretto da Jaume Balagueró. Freddie Highmore è un giovane ingegnere che progetta l'impossibile: penetrare nell'inviolabile caveau della Banca di Spagna per rubare un tesoro leggendario custodito da secoli. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) va in onda Naked Singularity, thriller Sky Original con John Boyega, Olivia Cooke e Bill Skarsgård. Un avvocato idealista, deluso da un sistema corrotto, decide di ribellarsi e si trova coinvolto in una rapina che metterà a rischio tutto ciò in cui crede.

Romanticismo e tensione su Sky Cinema Romance (canale 307) alle 21:00 con Destino Fatale, film HBO con Susan Sarandon e Stephen Dorff. Una donna annoiata e un giovane rapinatore si ritrovano uniti da un'improbabile fuga che cambierà per sempre le loro vite, in un mix di dramma e passione. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) debutta The Penitent, dramma diretto e interpretato da Luca Barbareschi, tratto dal testo di David Mamet. Dopo una strage compiuta da un suo paziente, uno psichiatra finisce al centro di un processo mediatico che mette in discussione la sua etica e la sua reputazione. Tono più leggero su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 con Cattiverie a domicilio, commedia pungente ambientata nel 1922 con Olivia Colman e Jessie Buckley. In un piccolo villaggio inglese, una serie di lettere anonime piene di insulti scatena scandali, sospetti e colpi di scena in una satira irresistibile sul perbenismo dell'epoca.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 torna Quando, di Walter Veltroni, con Neri Marcorè e Valeria Solarino, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 va in onda A Beautiful Mind, con Russell Crowe e Jennifer Connelly, biografia intensa del matematico John Nash, vincitrice di quattro Oscar.

Petra 3 Ep.1 - Il Silenzio Dei Chiostri
Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Joker: Folie à Deux
Joaquin Phoenix torna nei panni di Arthur Fleck in questo sequel firmato da Todd Phillips. Rinchiuso nell'ospedale di Arkham, Joker incontra Harley Quinn (Lady Gaga): insieme danno vita a una tragica e folle avventura.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Maschi contro femmine
Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi nella commedia sbanca-botteghino di Fausto Brizzi che intreccia storie di crisi sentimentali, tradimenti e ricerca della felicità.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e il calice di fuoco
Mike Newell dirige Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes nel quarto capitolo della saga. Harry Potter partecipa ad un torneo tra scuole di magia, su cui incombe il reincarnato Voldemort.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Way Down - Rapina alla Banca di Spagna
Action targato Sky Original di Jaume Balagueró con Freddie Highmore. Uno studente di ingegneria escogita un piano per rubare un leggendario tesoro dall'inviolabile Banca di Spagna.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Naked Singularity
Thriller Sky Original con John Boyega, Olivia Cooke e Bill Skarsgard. Deluso dal sistema giudiziario, un avvocato idealista si ritrova coinvolto nel furto di una partita di droga.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Destino Fatale 
Agrodolci scherzi del destino in un film HBO con Susan Sarandon e Stephen Dorff. Un giovane rapinatore prende in ostaggio una donna annoiata dalla vita. Ma la loro fuga finisce per unirli.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Penitent
Luca Barbareschi dirige e interpreta un film tratto dal testo di David Mamet. Quando un suo paziente commette una strage, un noto psichiatra viene travolto dal processo mediatico.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cattiverie a domicilio
Olivia Coleman e Jessie Buckley guidano questa commedia pungente ambientata nel 1922 a Littlehampton. Quando lettere anonime cariche di insulti scuotono la cittadina, il sospetto ricade su Rose, irlandese anticonformista. Una giovane poliziotta indaga per scoprire la verità
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Quando
Neri Marcorè e Valeria Solarino in un film di Walter Veltroni. Entrato in coma ai funerali di Berlinguer nel 1984, un uomo si risveglia dopo 31 anni. Sarà per lui una nuova rinascita.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A Beautiful Mind
4 Oscar e 4 Golden Globe per il capolavoro di Ron Howard con Russell Crowe e Jennifer Connelly. L'avvincente biografia di John Nash, genio matematico e premio Nobel affetto da schizofrenia.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

