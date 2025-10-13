Guida TV Sky Cinema e NOW: Ghostbusters: Minaccia glaciale, Lunedi 13 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) esplode la nostalgia e l'azione con Ghostbusters: Minaccia glaciale, nuovo capitolo della celebre saga. In una New York colpita da un'improvvisa Era Glaciale, un'antica forza malvagia minaccia di congelare il mondo. Vecchi e nuovi acchiappafantasmi uniscono le forze per fronteggiare l'invisibile nemico, in un'avventura che mescola umorismo, fantascienza e spettacolari effetti visivi. Il film viene riproposto alle 21:45 su Sky Cinema Collection (canale 303), Su Sky Cinema Due (canale 302, ore 21.15) la serata è invece dedicata a Diane Keaton, con la messa in onda di "Provaci ancora, Sam", il classico di Woody Allen diretto da Herbert Ross. Il film fa parte di una programmazione speciale che rende omaggio all'attrice scomparsa a 79 anni e include anche The Big Wedding (17.55), Natale all'improvviso (19.25) e Donne al verde (22.45). Parallelamente, Sky propone una collezione on demand che celebra la sua carriera con titoli iconici come Il club delle prime mogli, Ruth & Alex - L'amore cerca casa, Mai così vicini, Il buongiorno del mattino, The Young Pope e l'intera trilogia de Il Padrino, disponibili su Paramount+ incluso con Sky Cinema

Alle 21.00 su Sky Cinema Family (canale 304) va in onda Caterina va in città, firmato Paolo Virzì, con Margherita Buy e Sergio Castellitto. La piccola Caterina lascia la provincia e approda a Roma, scoprendo le contraddizioni della capitale e delle sue classi sociali. Un racconto di formazione delicato e ironico, che restituisce con lucidità lo sguardo ingenuo di un'adolescente alle prese con la realtà. Azione pura su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21.00 con Wanted - Scegli il tuo destino, dove James McAvoy, Angelina Jolie e Morgan Freeman danno vita a un'avventura frenetica tratta dall'omonima graphic novel. Tra pallottole che curvano e organizzazioni segrete, il film porta sullo schermo uno degli action più innovativi e spettacolari degli ultimi anni. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) tocca a Alex Cross - La memoria del killer, un thriller ad alta tensione con Tyler Perry, Edward Burns e Jean Reno. Un detective affronta il caso più personale della sua carriera, quando il serial killer che sta inseguendo uccide sua moglie, trasformando l'indagine in una spietata caccia all'uomo.

Risate irriverenti su Sky Cinema Romance (canale 307) con Cinquanta sbavature di nero, in onda alle 21.00. Parodia scatenata del celebre best-seller, segue la storia della giovane studentessa che cade nel mondo assurdo e provocatorio del milionario Christian Black, in un mix di gag, provocazioni e umorismo demenziale. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama (canale 308) va in onda Dall'alto di una fredda torre, intenso film con Edoardo Pesce e Vanessa Scalera. Una coppia deve affrontare una terribile scelta quando scopre che entrambi sono malati ma solo uno può essere salvato. Un dramma umano profondo, che indaga amore, sacrificio e senso della famiglia. Su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21.00 torna la commedia corale Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina, con Adriano Giannini e Ricky Memphis. Un gruppo di amici si ritrova dopo vent'anni per un matrimonio, tra risate, nostalgie e rivelazioni che riaccendono vecchie emozioni.

In seconda serata, alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) torna il thriller di Spike Lee Inside Man con Denzel Washington e Clive Owen, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) si rinnova la passione con L'amore che non muore, intenso dramma romantico firmato Gilles Lellouche.

Ghostbusters: Minaccia glaciale

A New York, in piena estate, una forza malvagia scatena una nuova Era Glaciale. Vecchi e nuovi Acchiappafantasmi uniscono le forze per salvare il mondo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Provaci ancora Sam

Sky Cinema rende omaggio alla memoria di Diane Keaton, scomparsa all’età di 79 anni, con una programmazione speciale su Sky Cinema Due e una collezione on demand che ripercorre alcune delle sue interpretazioni più amate. Lunedì 13 ottobre, Sky Cinema Due dedica la programmazione pomeridiana e serale al ricordo dell’attrice, con i seguenti titoli: The Big Wedding (alle 17:55), Natale all’improvviso (alle 19:25), in prima serata Provaci ancora, Sam (alle 21:15) e, a seguire, Donne al verde (alle 22:45). Inoltre, sarà disponibile on demand una collezione di film che ne celebrano la carriera, in cui troviamo – oltre a quelli già citati – Il club delle prime mogli (Paramount+), The Young Pope, la saga completa de Il Padrino (Paramount+), Il buongiorno del mattino (Paramount+), Ruth & Alex – L’amore cerca casa (Paramount+) e Mai così vicini (Paramount+). Paramount+ è incluso con Sky Cinema. Un percorso per ricordare con affetto e ammirazione una delle interpreti più iconiche e versatili del cinema americano.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Caterina va in città

Commedia di Paolo Virzì con Margherita Buy e Sergio Castellitto. Giunta a Roma dalla provincia con i genitori, una timida tredicenne s'immerge nelle contraddizioni sociali della capitale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Wanted - Scegli il tuo destino

James McAvoy, Morgan Freeman e Angelina Jolie in un action ispirato all'omonima graphic novel. Una donna misteriosa introduce un timido impiegato in una società segreta di giustizieri.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Alex Cross - La memoria del killer

Thriller di Rob Cohen con Tyler Perry, Edward Burns e Jean Reno, dal romanzo di James Patterson. Il detective Alex Cross insegue il serial killer che ha assassinato sua moglie.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Cinquanta sbavature di nero

Dai produttori di "Ghost Movie" la parodia del film campione di incassi. Una timida studentessa incontra il milionario Christian Black e si lascia guidare nel suo mondo di vizi e stranezze.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Dall'alto di una fredda torre

Edoardo Pesce e Vanessa Scalera in una toccante pellicola. La normalita' di una famiglia viene spezzata quando si scopre che entrambi i genitori sono malati e solo uno puo' essere salvato

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un matrimonio da favola

Commedia di Carlo Vanzina con Adriano Giannini e Ricky Memphis. Un gruppo di amici del liceo si ritrova dopo 20 anni in occasione di un matrimonio. Faranno un bilancio delle loro vite.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Inside Man

Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster in un thriller di Spike Lee. Una banda di rapinatori irrompe in una banca di New York. Un detective tratta la liberazione degli ostaggi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'amore che non muore

Grande successo in Francia per la pellicola di Gilles Lellouche. Una rapina finita male divide le strade di Jacqueline e Clotaire, ma la forza del primo amore resterà intatta...

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)