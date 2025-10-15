Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Mercoledi 15 Ottobre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) e alle 21:45 su Sky Cinema Suspense (canale 306) arriva Petra - Gli onori di casa, secondo episodio del terzo capitolo della serie Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Quando un imprenditore viene ucciso in circostanze misteriose, Petra e Antonio si ritrovano coinvolti in un'indagine complessa che li porta lontano da Genova, in una città sconosciuta dove l'aiuto di un uomo legato al passato della detective cambierà il corso dell'inchiesta. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 va in onda Una vita tranquilla, intenso noir di Claudio Cupellini con Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. La storia segue Rosario, un uomo che ha abbandonato il proprio passato criminale per rifarsi una vita in Germania, fino al giorno in cui un incontro inatteso riapre vecchie ferite e lo costringe a fare i conti con ciò che credeva di aver dimenticato.

Per chi preferisce l'avventura con un tocco vintage, alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) arriva Ghostbusters II, il sequel cult che riunisce Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver in una nuova missione per liberare New York da un'energia malvagia che si annida nei suoi sotterranei. In alternativa, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) torna il mitico Shrek, l'orco più amato del cinema d'animazione, in un viaggio che ribalta le favole tradizionali con ironia e un irresistibile mix di umorismo e tenerezza. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) è tempo di epica e spettacolo con Freaks Out, il film di Gabriele Mainetti premiato con sei David di Donatello. Ambientato nella Roma del 1943, racconta la fuga di quattro artisti circensi dotati di poteri straordinari, braccati dai nazisti in una storia che mescola dramma storico, fantasy e azione. Il romanticismo si accende su Sky Cinema Romance (canale 307) con Amore a seconda vista, una commedia sentimentale dal tono magico in cui un romanziere, risvegliandosi in un universo alternativo, deve riconquistare la donna della sua vita come se fosse la prima volta.

Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00 spazio al giornalismo d'inchiesta con Il caso Minamata, potente biopic Sky Original con Johnny Depp nei panni del fotografo Eugene Smith, che nel 1971 documentò gli effetti devastanti dell'inquinamento chimico in un villaggio giapponese. Per chi cerca leggerezza, su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 va in onda Tutte lo vogliono, commedia degli equivoci con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada e Ilaria Spada, dove uno shampista per cani si ritrova suo malgrado al centro di una serie di malintesi amorosi.

Chi preferisce l'azione in chiave fantastica può sintonizzarsi su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) per La leggenda degli uomini straordinari, con Sean Connery nel ruolo dell'avventuriero Allan Quatermain a capo di un team di eroi letterari impegnati a sventare un piano di distruzione globale. Infine, su Sky Cinema Due +24 (canale 311) arriva La primavera della mia vita, l'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, un road movie poetico e surreale che racconta l'amicizia, i sogni e la ricerca di sé, accompagnato dal brano "Splash", vincitore del Premio della Critica a Sanremo.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa
Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

Una vita tranquilla
Claudio Cupellini dirige Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identità e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua porta.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ghostbusters II
Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver nel sequel della commedia cult anni 80. Gli Acchiappafantasmi affrontano una forza maligna che ha invaso i sotterranei di New York.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Shrek
Oscar 2002 all'animazione che ha rivoluzionato il mondo delle favole. Un orco verde, scorbutico ma dal cuore buono, deve liberare una principessa che nasconde un segreto.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Freaks Out
Spettacolare film di Gabriele Mainetti vincitore di 6 David di Donatello con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto. Roma, 1943: 4 circensi dai poteri speciali devono salvarsi dai nazisti.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Amore a seconda vista
Commedia romantica dal tocco soprannaturale. Un romanziere si risveglia in un mondo parallelo e deve riconquistare Olivia, la donna che ha già sposato nella sua vita originale.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il caso Minamata
Johnny Depp nel biopic Sky Original. 1971: il fotografo Eugene Smith indaga sui casi di avvelenamento in un villaggio giapponese, causati dall'inquinamento delle industrie chimiche.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tutte lo vogliono
Enrico Brignano, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada nella commedia degli equivoci di Alessio Maria Federici. Un imbranato shampista per cani viene scambiato per un rinomato gigolo'
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La leggenda degli uomini straordinari
L'avventuriero Allan Quatermain (Sean Connery) guida una squadra di eroi della letteratura popolare per fermare il folle piano di Phantom che vuole distruggere il mondo.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La primavera della mia vita
Segna l'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni, Nel film commedia è presente il brano “Splash” che accompagna i titoli di coda del film e che ha vinto a Sanremo il Premio della Critica. Il road movie del duo siciliano è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. 
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • HbbTV Symposium 2025: a Istanbul il summit globale sulla TV connessa e la pubblicità interattiva

    L'Associazione HbbTV, un'iniziativa globale dedicata a fornire standard aperti per servizi TV interattivi avanzati tramite reti di trasmissione in broadcast e a banda larga per televisori connessi e decoder, è lieta di annunciare il programma della conferenza e i relatori dell’HbbTV simposio e award. La tredicesima edizione del summit annuale del settore della TV connessa si terrà il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, organizzato in collaborazione con...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Petra – Terza stagione: su Sky e NOW la seconda storia tra segreti e indagini a Palermo

    È in arrivo mercoledì, 15 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW ,la seconda e ultima storia di PETRA – TERZA STAGIONE, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi. Ne Gli onori di casa, Petra e il viceispettore Monte indagano sull’omicidio di un noto imprenditore, ucciso mentre era in compagnia di una giovane prostituta. Le indagini li conducono a Palermo, sulle tracce di...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 15 ottobre 2025

  • Rimodulazione Sky Multiscreen dal 1° dicembre 2025, tutte le novità e le opzioni per i clienti

    A partire dal 1° dicembre 2025 il costo del servizio Sky Multiscreen, a causa di una rimodulazione, subirà un incremento di 5,10 euro al mese sul prezzo dell'abbonamento. Il servizio, parte integrante dell'opzione Sky Q Plus, permette infatti di mettere in pausa la visione in una stanza e riprenderla altrove, garantendo a ogni membro della famiglia la gestione autonoma del proprio intrattenimento. È importante ricordare che l'accesso a...
    S
    Sky Italia
    martedì, 14 ottobre 2025

  • RaiSport: Paolo Petrecca punta su Mondiali, tennis e Olimpiadi 2026 tra tensioni interne e diritti TV

    Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, si trova al centro di un vortice di ambizioni strategiche e tensioni interne che definiscono il panorama dell'offerta sportiva del Servizio Pubblico. Mentre il costo dei diritti televisivi continua la sua crescita esponenziale, limitando il tradizionale bouquet di eventi, la guida di Viale Mazzini secondo quanto riportato da Primaonline sta rilanciando su due fronti cruciali: la difesa del brand calcistico Azzurro e un investimento massiccio...
    S
    Sport
    martedì, 14 ottobre 2025

  • DAZN Broadcaster della Kings Cup Lottomatica.sport Italy: tutte le partite live gratis e on demand

    In occasione del grande evento live di Unboxing della nuova stagione italiana di Kings League è stata annunciata la partnership con DAZN, che diventa Broadcaster Partner ufficiale della nuova Kings Cup Lottomatica.sport Italy. Dal 20 ottobre tutte le partite della competizione, oltre alla trasmissione sui canali di Kings League Lottomatica.sport Italy, saranno disponibili in Italia su DAZN, anche in modalità gratuita, sia live sia on demand, permettendo così a...
    D
    DAZN
    martedì, 14 ottobre 2025

  • Si apre la gara simultanea per i diritti media (anche Italia) della Champions dal 2027/28

    UC3 e Relevent Football Partners hanno ufficialmente dato il via al processo di gara per i diritti media delle Competizioni Maschili per Club UEFA (UMCCs), a partire dalla stagione 2027/28, introducendo sul tavolo una serie di "prime assolute" destinate a ridisegnare il panorama della commercializzazione sportiva. Questa mossa non è soltanto un rinnovo contrattuale, ma l'implementazione di una strategia commerciale innovativa e più snella, approvata lo...
    S
    Sport
    lunedì, 13 ottobre 2025

  • Settimana di grande tennis su Sky e NOW: cinque tornei ATP e WTA in diretta dal 13 al 19 ottobre

    Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW.Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 13 a domenica 19 ottobre: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno: ATP 250 Almaty Open, Almaty (Kazakistan) ATP 250 BNP Parisbas Fortis Open, Bruxelles (Belgio) ATP 250 BNP Parisbas Nordic Open, Stoccolma (Svezia) In ambito femminile, da lunedì 15 ottobre: WTA 500 Aux Ningbo...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 13 ottobre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. EUROPEAN QUALIFIERS - Domenica 12 ottobre 2025 si apre con San Marino-Cipro (gruppo H) alle 15:00, in diretta esclusiva su Sky...
    S
    Sky Italia
    domenica, 12 ottobre 2025

  • TASK, il nuovo crime thriller HBO con Mark Ruffalo in esclusiva Sky e streaming NOW

    Dallo sceneggiatore dell’acclamata Omicidio a Easttown con Kate Winslet, Brad Ingelsby, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da domenica 12 ottobre TASK, un nuovo crime thriller targato HBO con Mark Ruffalo — candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award (Povere creature!, Un volto, due destini – I Know This Much Is True, The Avengers) — affiancato da Tom Pelphrey. In sette episodi, ambientata nella periferia operaia di...
    S
    Sky Italia
    domenica, 12 ottobre 2025

  • X Factor 2025, chiuse le selezioni dei Bootcamp: giudici pronti alle Last Call prima dei Live su Sky e NOW

    Si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, sono stati quindi definiti ufficialmente gli artisti che, tra una settimana, si andranno a giocare un posto tra i concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I giochi sono ormai fatti per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si preparano all’ultima tappa delle selezioni prima dei Live, le Last Call, la fase attesa giovedì 16 su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 10 ottobre 2025

  • «3Tre, il numero magico dello sci»: il docufilm Sky Sport che celebra la leggenda Madonna di Campiglio

    Perché la 3Tre è così speciale? Lo hanno raccontato gli autori e i protagonisti in un progetto speciale cinematografico dedicato alla più antica gara italiana di sci alpino, che andrà in onda sui canali di Sky Sport durante le festività natalizie e in versione inglese nelle settimane pre olimpiche. Il docufilm intitolato «3Tre il numero magico dello sci» è un progetto Sky - Trentino Marketing, con...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 09 ottobre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 9 a martedì 14 ottobre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. EUROPEAN QUALIFIERS - Giovedì 9 ottobre 2025 apre il programma con Finlandia-Lituania...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 09 ottobre 2025

  • Presidente Mattarella incontra Ted Sarandos al Quirinale per i dieci anni di Netflix in Italia

    In occasione dei dieci anni di Netflix-Italia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione guidata da Ted Sarandos, amministratore delegato di Netflix, accompagnato da Ferial Govashiri, Capo dello Staff - Ufficio del Co-CEO Ted Sarandos, Clete Willems, Chief Global Affairs Officer, Madeleine de Cock Buning, Vicepresidente Global Affairs, EMEA, Tinny Andreatta, Vicepresidente per i contenuti, Italia, e Iole Giannattasio, Direttrice...
    I
    Internet e Tv
    giovedì, 09 ottobre 2025

  • Fiction Rai in 4K su tivùsat: da Blanca 3 a Sandokan, le grandi serie italiane come non le avete mai viste

    Il grande spettacolo della fiction italiana torna con la magia del 4K su Rai 4K al canale 210 di tivùsat. Fino a dicembre tanti nuovi appuntamenti con le fiction più attese dell’anno da non perdere. Storie, emozioni e immagini che sembrano uscire dallo schermo: dalle atmosfere noir della terza stagione di Blanca ai nuovi volti di Noi del Rione Sanità, dalla terza stagione del Il Commissario Ricciardi fino ai paesaggi esotici di Sandokan. Tutte le...
    H
    HDTV e 3D
    giovedì, 09 ottobre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW, seconda parte dei Bootcamp: ultimi X Pass e scelte decisive

    Dopo la prima parte dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tensioni, confronti accesi e scelte decisive, X Factor 2025 torna con il secondo round  di questa fase cruciale: giovedì 9 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si riaccomodano al loro tavolo pronti a valutare gli ultimi artisti che hanno superato le Audizioni e a completare così la rosa dei...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 09 ottobre 2025

