Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Mercoledi 15 Ottobre 2025

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) e alle 21:45 su Sky Cinema Suspense (canale 306) arriva Petra - Gli onori di casa, secondo episodio del terzo capitolo della serie Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Quando un imprenditore viene ucciso in circostanze misteriose, Petra e Antonio si ritrovano coinvolti in un'indagine complessa che li porta lontano da Genova, in una città sconosciuta dove l'aiuto di un uomo legato al passato della detective cambierà il corso dell'inchiesta. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 va in onda Una vita tranquilla, intenso noir di Claudio Cupellini con Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. La storia segue Rosario, un uomo che ha abbandonato il proprio passato criminale per rifarsi una vita in Germania, fino al giorno in cui un incontro inatteso riapre vecchie ferite e lo costringe a fare i conti con ciò che credeva di aver dimenticato.

Per chi preferisce l'avventura con un tocco vintage, alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) arriva Ghostbusters II, il sequel cult che riunisce Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver in una nuova missione per liberare New York da un'energia malvagia che si annida nei suoi sotterranei. In alternativa, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) torna il mitico Shrek, l'orco più amato del cinema d'animazione, in un viaggio che ribalta le favole tradizionali con ironia e un irresistibile mix di umorismo e tenerezza. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) è tempo di epica e spettacolo con Freaks Out, il film di Gabriele Mainetti premiato con sei David di Donatello. Ambientato nella Roma del 1943, racconta la fuga di quattro artisti circensi dotati di poteri straordinari, braccati dai nazisti in una storia che mescola dramma storico, fantasy e azione. Il romanticismo si accende su Sky Cinema Romance (canale 307) con Amore a seconda vista, una commedia sentimentale dal tono magico in cui un romanziere, risvegliandosi in un universo alternativo, deve riconquistare la donna della sua vita come se fosse la prima volta.

Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00 spazio al giornalismo d'inchiesta con Il caso Minamata, potente biopic Sky Original con Johnny Depp nei panni del fotografo Eugene Smith, che nel 1971 documentò gli effetti devastanti dell'inquinamento chimico in un villaggio giapponese. Per chi cerca leggerezza, su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 va in onda Tutte lo vogliono, commedia degli equivoci con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada e Ilaria Spada, dove uno shampista per cani si ritrova suo malgrado al centro di una serie di malintesi amorosi.

Chi preferisce l'azione in chiave fantastica può sintonizzarsi su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) per La leggenda degli uomini straordinari, con Sean Connery nel ruolo dell'avventuriero Allan Quatermain a capo di un team di eroi letterari impegnati a sventare un piano di distruzione globale. Infine, su Sky Cinema Due +24 (canale 311) arriva La primavera della mia vita, l'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, un road movie poetico e surreale che racconta l'amicizia, i sogni e la ricerca di sé, accompagnato dal brano "Splash", vincitore del Premio della Critica a Sanremo.

Petra Stagione 3 - Gli onori di casa

Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

Una vita tranquilla

Claudio Cupellini dirige Toni Servillo, premiato al Festival di Roma. In fuga dall'Italia, Rosario cambia identità e si trasferisce in Germania, ma il passato bussa alla sua porta.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ghostbusters II

Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver nel sequel della commedia cult anni 80. Gli Acchiappafantasmi affrontano una forza maligna che ha invaso i sotterranei di New York.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Shrek

Oscar 2002 all'animazione che ha rivoluzionato il mondo delle favole. Un orco verde, scorbutico ma dal cuore buono, deve liberare una principessa che nasconde un segreto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Freaks Out

Spettacolare film di Gabriele Mainetti vincitore di 6 David di Donatello con Claudio Santamaria e Pietro Castellitto. Roma, 1943: 4 circensi dai poteri speciali devono salvarsi dai nazisti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Amore a seconda vista

Commedia romantica dal tocco soprannaturale. Un romanziere si risveglia in un mondo parallelo e deve riconquistare Olivia, la donna che ha già sposato nella sua vita originale.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il caso Minamata

Johnny Depp nel biopic Sky Original. 1971: il fotografo Eugene Smith indaga sui casi di avvelenamento in un villaggio giapponese, causati dall'inquinamento delle industrie chimiche.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tutte lo vogliono

Enrico Brignano, Ilaria Spada e Vanessa Incontrada nella commedia degli equivoci di Alessio Maria Federici. Un imbranato shampista per cani viene scambiato per un rinomato gigolo'

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La leggenda degli uomini straordinari

L'avventuriero Allan Quatermain (Sean Connery) guida una squadra di eroi della letteratura popolare per fermare il folle piano di Phantom che vuole distruggere il mondo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La primavera della mia vita

Segna l'esordio cinematografico di Colapesce e Dimartino, tra i più ricercati e innovativi musicisti e autori degli ultimi anni, Nel film commedia è presente il brano “Splash” che accompagna i titoli di coda del film e che ha vinto a Sanremo il Premio della Critica. Il road movie del duo siciliano è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)