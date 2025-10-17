Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Wolf Man, Venerdi 17 Ottobre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Wolf Man, Venerdi 17 Ottobre 2025

venerdì, 17 ottobre 2025 | Ore: 05:00

venerdì, 17 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Wolf Man, nuovo horror targato Blumhouse con Christopher Abbott e Julia Garner. Un padre ritorna nella casa d'infanzia con la famiglia, ma la pace è minacciata da una creatura misteriosa che mette in pericolo tutti, evocando tensione e paura sia dall'esterno che dall'interno. Su Sky Cinema Due (canale 302) alla stessa ora, Conclave racconta le dinamiche segrete della Chiesa cattolica. Diretto da Edward Berger, il film vanta un cast stellare con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, portando sullo schermo un dramma potente premiato con Oscar e Golden Globe. Per chi cerca divertimento e magia, alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) va in onda il reboot femminile Ghostbusters, con Melissa McCarthy, Kristen Wiig e Chris Hemsworth, che sfidano il mondo scientifico formando un team di acchiappafantasmi tutto al femminile. Alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) è invece tempo di Harry Potter e l'Ordine della Fenice, con Daniel Radcliffe nel quinto capitolo della saga, tra segreti, alleanze segrete e l'imminente ritorno di Voldemort a Hogwarts.

Su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 va in scena il cult Jurassic Park, tre volte premiato con l'Oscar, dove Steven Spielberg porta sullo schermo il parco dei dinosauri creato in laboratorio, tra meraviglia e terrore. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) La legge della notte, noir diretto e interpretato da Ben Affleck, racconta la vita di un veterano della Prima guerra mondiale che rifiuta la moralità paterna per abbracciare il crimine negli anni del proibizionismo. Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) il cuore batte con Book of Love, commedia romantica Sky Original con Sam Claflin, in cui un autore inglese scopre che la sua traduttrice ha trasformato il suo libro in un romanzo erotico durante un viaggio in Messico. Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00 arriva Salvate il soldato Ryan, il capolavoro di Spielberg premiato con 5 Oscar, con Tom Hanks e Matt Damon, che segue un plotone impegnato a salvare l'ultimo dei quattro fratelli superstiti dopo lo sbarco in Normandia. Il lato comico della serata è affidato a Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 con Il principe di Roma, diretto da Edoardo Falcone, dove un uomo d'affari avido riceve visite inaspettate dai fantasmi dei più grandi personaggi della storia italiana, in una commedia brillante e originale.

Chi vuole recuperare i titoli della sera precedente può sintonizzarsi sui canali +24: alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) è in replica Jack Reacher - Punto di non ritorno, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) torna C'era una volta il West, il capolavoro di Sergio Leone con Henry Fonda e Claudia Cardinale, per un'immersione totale nel mito del western.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Wolf Man
Christopher Abbott e Julia Garner in un nuovo incubo targato Blumhouse. Un padre si rifugia con la famiglia nella sua casa d’infanzia, ma una creatura misteriosa minaccia di distruggerli dall'esterno… e dall'interno    
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Conclave
Un Oscar e un Golden Globe all'acclamato film di Edward Berger ambientato nel mondo della Chiesa con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ghostbusters
Reboot al femminile del cult anni 80 con Melissa McCarthy, Kristen Wiig e Chris Hemsworth. Sfidando lo scetticismo degli accademici, quattro donne formano un team di acchiappafantasmi.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e l'Ordine della Fenice
Quinta avventura per Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter. Il giovane mago scopre l'esistenza di un'associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, che sta per tornare a Hogwarts.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jurassic Park
3 Oscar al cult di Steven Spielberg, dal romanzo di Michael Crichton. Uno scienziato crea un parco a tema preistorico, popolato da animali estinti generati in laboratorio.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La legge della notte
Ben Affleck dirige e interpreta un noir ambientato negli anni del proibizionismo. Un veterano della Prima guerra mondiale ripudia gli insegnamenti del padre diventando un criminale
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Book of Love
Sam Claflin in una commedia romantica targata Sky Original. In Messico per promuovere il suo libro uno scrittore inglese scopre che la traduttrice lo ha trasformato in un romanzo erotico.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Salvate il soldato Ryan
5 Oscar per il film di guerra firmato Steven Spielberg, con Tom Hanks e Matt Damon. Dopo lo sbarco in Normandia, un plotone va in cerca dell'unico soldato superstite di quattro fratelli.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il principe di Roma
Edoardo Falcone dirige un film commedia con un cast tutto italiano composto da Marco Giallini, Giulia Bevilacqua e Sergio Rubini. In questa divertente pellicola, un avido uomo d'affari riceve la visita di illustri fantasmi
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Jack Reacher - Punto di non ritorno
Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

C'era una volta il West
Henry Fonda e Claudia Cardinale nel western che ha consacrato il mito di Sergio Leone. Un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un'ex prostituta.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

