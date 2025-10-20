Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight Risk: Trappola ad alta quota, Lunedi 20 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Flight Risk: Trappola ad alta quota, thriller ad alta tensione diretto da Mel Gibson con Mark Wahlberg e Michelle Dockery, in cui una U.S. Marshal deve scortare un informatore su un volo, scoprendo che il pilota è in realtà un sicario pronto a eliminarlo. La replica su Sky Cinema Suspense (canale 306) parte alle 21:45. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 Unbroken, war movie biografico scritto dai fratelli Coen e diretto da Angelina Jolie, racconta la vicenda dell'atleta Louis Zamperini, arruolato nell'aviazione durante la Seconda guerra mondiale e catturato dai giapponesi nel Pacifico, una storia di resistenza e sopravvivenza. Per gli appassionati di avventura, alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) arriva Ritorno al futuro - Parte III con Michael J. Fox, conclusione della trilogia cult di Robert Zemeckis, in cui Marty viaggia nel Far West del 1885 per salvare l'amico Doc Brown, tra ingegnose trovate e colpi di scena temporali.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304), Lassie torna a casa racconta il viaggio dell'amato cane che, dopo essere finito in una famiglia che lo maltratta, affronta mille pericoli per ritrovare il giovane padroncino Florian. Su Sky Cinema Action (canale 305) alle 21:00 Pacific Rim - La rivolta vede John Boyega e Scott Eastwood affrontare una nuova minaccia globale pilotando i Jaeger, in un'epica battaglia tra umani e Kaiju. Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307), Cinquanta sfumature di rosso mostra Anastasia e Christian Grey alle prese con il matrimonio, tra adattamenti della vita quotidiana e tensioni amorose, con un mix di romanticismo e sensualità.

Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00 Favolacce, favola nera dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano, esplora la periferia romana dove le tensioni familiari e sociali sono sul punto di esplodere, tra rabbia, inquietudine e verità scomode. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), Il genio della truffa di Ridley Scott con Nicolas Cage e Sam Rockwell segue un artista dell'inganno che organizza il colpo della vita, ma l'arrivo inatteso della figlia adolescente mette a rischio ogni piano, tra comicità e suspense.

Nei canali +24, Sky Cinema Uno +24 (canale 310) propone alle 21:15 U.S. Palmese, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 va in replica Cuori ribelli, romantico viaggio di Tom Cruise e Nicole Kidman tra sfide e sogni a Boston.

